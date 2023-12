Services financiers Innovation CIBC fournit un financement de croissance à CourseKey





Services financiers Innovation CIBC a annoncé aujourd'hui qu'elle a fourni des facilités de crédit de premier rang à CourseKey, une plateforme de premier plan pour la réussite et la fidélisation des étudiants dans le cadre de programmes de métier et de formation professionnelle.

L'approche axée sur les étudiants et sur les technologies mobiles de CourseKey aide un plus grand nombre d'étudiants dans leurs parcours menant à l'obtention de leur diplôme. La plateforme soutient à la fois les étudiants et les enseignants professionnels en recueillant des données opportunes et exactes dans tous les contextes d'apprentissage, en les visualisant dans des tableaux de bord accessibles et en agissant automatiquement pour mobiliser les étudiants à risque et célébrer les victoires des étudiants.

« Services financiers Innovation CIBC représente la bonne équipe au bon moment pour CourseKey, a déclaré Craig Anderson, chef des services financiers de CourseKey. Dans un environnement technologique et financier dynamique, chaque fournisseur de services logiciels a besoin de partenaires financiers solides et engagés. En collaboration avec Services financiers Innovation CIBC, CourseKey peut continuer de soutenir la main-d'oeuvre professionnelle en toute confiance. »

« Nous sommes ravis de travailler avec CourseKey, qui continue de soutenir les étudiants dans la réalisation de leurs ambitions professionnelles au sein des métiers et des professions spécialisées, a déclaré Brittany Blanco, directrice en chef, Services financiers Innovation CIBC. La société CourseKey est bien placée pour combler l'écart à mesure que plus d'écoles de métiers et d'écoles spécialisées adoptent des solutions numériques. »

À propos de Services financiers Innovation CIBC

Services financiers Innovation CIBC offre des conseils stratégiques, des solutions de gestion de trésorerie et des services de financement aux entreprises du secteur de l'innovation en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et dans certains pays européens, à toutes les étapes du cycle économique, du démarrage aux premiers appels publics à l'épargne et au-delà. Disposant de bureaux à Atlanta, à Austin, à Boston, à Chicago, à Denver, à Durham, à Londres, à Menlo Park, à Montréal, à New York, à Reston, à Seattle, à Toronto et à Vancouver, l'équipe est riche d'une vaste expérience et adopte une approche solide axée sur la collaboration qui s'étend aux activités à l'échelle de Groupe Entreprises, de Privabanque, de Gestion de patrimoine et de Marchés des capitaux de la Banque CIBC.

À propos de CourseKey

CourseKey alimente les écoles de formation professionnelle et technique à l'échelle nationale grâce à un logiciel qui augmente la mobilisation, soutient la conformité, fait évoluer les programmes et favorise la réussite des étudiants. Fondée en 2015, la société CourseKey a soutenu plus de 300 écoles dans les domaines de la beauté et du bien-être, des métiers, des services paramédicaux et d'autres secteurs. À ce jour, plus de 200 000 étudiants ont utilisé CourseKey pour se joindre au marché du travail ou y revenir et entreprendre une carrière fructueuse.

12 décembre 2023 à 09:10

