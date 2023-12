Les J.D. Power 2023 China Intelligent Cabin Awards se concentrent sur les tendances en matière d'habitacle de véhicules intelligents





Les habitacles intelligents offrent plus de fonctions tandis que l'expérience client décline

SHANGHAI, 12 décembre 2023 /PRNewswire/ -- J.D. Power et le laboratoire Tongji University Human-Vehicle Relationship (HVR) ont publié conjointement des données de recherche sur les habitacles de véhicules intelligents de la Chine en 2023 et ont annoncé les lauréats le 30 novembre 2023. Le score moyen de l'indice d'expérience VoC (Voix du client) intelligent pour les modèles les mieux notés est de 7,6 (sur une échelle de 10 points), en baisse de 0,5 point par rapport à la note de 8,1 en 2022.

L'étude utilise un indice global de l'habitacle intelligent, qui comprend trois indices : l'expérience VoC intelligente, l'évaluation objective de la conduite d'une voiture en simulation réelle et l'évaluation prospective d'un expert.

L'évaluation objective de l'indice de conduite d'une voiture en simulation réelle indique que la conception interactive des voies des modèles les mieux notés fonctionne bien, car les tâches courantes peuvent être effectuées en une moyenne de 1,9 étape sur l'écran de la console centrale, ce qui représente une réduction de 0,8 étape par rapport à la moyenne de l'industrie en 2022. Lorsque des tâches interactives sont effectuées, l'écart-type de la sortie de voie moyenne est de 0,21 m et le changement de vitesse moyen est de 2,99 km/h, ces deux résultats étant supérieurs au niveau de l'industrie.

« Notre objectif initial de l'organisation de l'ICCA est d'identifier les habitacles des véhicules intelligents représentatifs de l'industrie et d'aider l'industrie à développer des normes plus élevées, a déclaré Jun Su, président de J.D. Power China. Les habitacles des véhicules sont passés d'un simple espace de conduite à un espace multifonctionnel intégrant divertissement, sécurité et confort pour divers scénarios d'utilisation. De nombreux constructeurs automobiles et leurs partenaires écologiques réfléchissent à la façon d'intégrer parfaitement la technologie intelligente et l'expérience de conduite avec des investissements plus économiques tout en maintenant la sécurité. »

Voici les principales conclusions :

Intégration harmonieuse de l'écran et du style intérieur : de plus en plus de fabricants équipent l'habitacle d'un écran de commande de 15 à 16 pouces afin que le design soit presque le même. Dans le futur cockpit intelligent, les constructeurs automobiles devraient considérer plus souvent la relation entre l'écran et la forme intérieure, afin que l'écran s'intègre plus harmonieusement avec l'intérieur tout en assurant la compatibilité du système interactif.

La technologie AIGC (Artificial Intelligence Generative Content) ouvre de nouvelles perspectives pour les habitacles intelligents : en analysant de manière exhaustive les habitudes comportementales des utilisateurs, les préférences historiques et les conditions de circulation en temps réel, l'AIGC peut fournir des suggestions de voyage personnalisées. L'AIGC peut également comprendre et répondre instantanément aux besoins des conducteurs, analyser rapidement les intentions du conducteur et fournir les services correspondants.

Prix de l'habitacle intelligent en Chine

Buick Electra E5, Deepal S7 ; GAC Aion Hyper GT ; GAC Trumpchi E9 ; Li Auto L7 ; Lotus ELETRE ; Lynk & Co 08 EM- ; NETA S ; NIO ES6 ; Roewe D7 ; WEY Blue Mountain DHT-PHEV ; XPeng G6 et ZEEKR X.

Prix du partenaire écologique de l'innovation de l'habitacle intelligent en Chine

Awinic ; Banma ; ECARX ; FORVIA ; New Vision ; Petal Maps ; SenseAuto et Yanfeng.

J.D. Power est un leader mondial dans les domaines de la connaissance des consommateurs, des services de conseils, des données et des analyses. Ces capacités permettent à J.D. Power d'aider ses clients à accroître leur satisfaction, leur croissance et leur rentabilité. Fondé en 1968, J.D. Power possède des bureaux en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique et en Europe.

