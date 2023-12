Cellbunq annonce des intégrations d'entreprises en moins d'une minute grâce à la puissance de l'IA et de l'IA conversationnelle





Cellbunq, un fournisseur majeur de plateformes pour l'intégration B2B et B2C, annonce la dernière fonctionnalité de sa plateforme de conformité, un système d'intégration des commerçants pouvant être effectuée en moins d'une minute par des utilisateurs dans le monde entier. Ce complément innovant garantit que les entreprises ne manquent pas des conversions potentielles de clients désireux de signer.

Le concept est simple : plus le processus d'intégration est fluide et rationalisé, plus important sera le nombre de clients qui le finaliseront avec succès. Ce principe fondamental a inspiré Cellbunq à élaborer un processus d'intégration des commerçants entièrement automatisé.

Par le passé, l'intégration d'entreprises était une tâche fastidieuse, conduisant souvent à un nombre important d'abandons. Alors que la vérification de clients individuels (KYC) a été largement automatisée, la vérification d'entreprises (KYB) est restée cantonnée à un processus manuel depuis une décennie.

À l'avant-garde de l'intégration automatisée et transparente d'entreprises, Cellbunq va encore plus loin avec ce processus rapide et entièrement automatisé, capable de vérifier n'importe qui en une minute ou moins.

« Pour nous, l'avenir c'est l'intégration entièrement automatisée des commerçants. Bien qu'elle puisse ne pas être admissible pour un processus complet de diligence raisonnable renforcée (EDD) et de diligence raisonnable à l'égard de la clientèle (CDD) pour tous les commerçants en raison d'exigences réglementaires, elle fait office de vérification préliminaire efficace pour déterminer si l'intégration est le bon choix. » Kiya Boyd, représentante commerciale senior, a déclaré

Voici comment cela fonctionne : Au lieu de bombarder le commerçant avec une série de questions statiques, nécessitant un travail important, la société est passée à une approche de la confirmation plus personnalisée. Une fois qu'un client a sélectionné sa société, la puissance de l'IA intervient, extrayant pratiquement tous les détails de la société. Le rôle du client consiste à confirmer que ces détails restent exacts, en particulier lorsque certaines sources sont susceptibles de ne pas fournir des mises à jour en temps réel.

Les informations concernant l'entreprise sont présentées dans un format conversationnel, comme par exemple "Nous avons trouvé deux administrateurs inscrits. Pouvez-vous confirmer si des changements ont eu lieu ? » Les clients ont simplement besoin de confirmer ou de corriger les informations. Durant ce processus de confirmation, nous exploitons l'IA conversationnelle pour accéder à une connaissance globale du commerçant.

Une fois que le commerçant a finalisé le processus d'intégration, nous générons un profil d'intégration complet de la société, permettant aux clients de prendre une décision avisée quant au choix de finaliser l'intégration.

