Les prédictions de Crisis24 en matière de risques mondiaux pour 2024 comprennent une augmentation de la cyberguerre, des perturbations des chaînes d'approvisionnement, et des impacts de l'IA





L'entreprise publie un rapport annuel de renseignements spécialisés analysant les risques mondiaux afin de fournir un contexte et des précisions sur l'année à venir

MONTRÉAL, le 12 déc. 2023 /PRNewswire/ -- Crisis24, une entreprise de GardaWorld et chef de file de la gestion intégrée des risques, de l'intervention en cas de crise, de la consultation et des solutions de protection à l'échelle mondiale, a dévoilé aujourd'hui ses prévisions des risques mondiaux annuelles. Celles-ci fournissent une analyse et des renseignements spécialisés sur divers risques auxquels les entreprises et les organisations pourraient être confrontées en 2024.

Les prévisions des risques mondiaux de 2024 se présentent sous forme de rapport de renseignements sur les risques actionnables qui aide les dirigeants d'organisations dans leur processus de prise de décisions stratégiques afin de mieux protéger leurs employés et leurs opérations partout dans le monde grâce à une analyse et à une évaluation approfondies des principaux événements et risques mondiaux. Compilé par plus de 180 experts du renseignement basés sur six continents, le rapport couvre diverses catégories de renseignements et met l'accent sur les risques catégoriques et régionaux.

« En tant que chefs de file de l'industrie de la gestion intégrée des risques, nous fournissons à nos clients des ressources et des renseignements de premier ordre pour les préparer, eux et leurs entreprises, à ce qui pourrait se produire dans un environnement mondial de plus en plus complexe, a déclaré Michael Susong, vice-président principal du service mondial d'analyse et d'information de Crisis24. Les prévisions des risques mondiaux servent d'outil précieux pour les dirigeants d'entreprises et de la sécurité. Elles les aident à préparer leurs organisations à anticiper et à gérer les risques les plus pertinents pour leurs opérations. »

Le rapport met en lumière les tendances mondiales les plus importantes, couvrant l'aviation, le cyberespace, l'environnement, la santé, le transport maritime et d'autres secteurs. De plus, il offre une analyse spécifique par région géographique, en examinant les Amériques, l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, l'Asie et l'Afrique.

Les principaux sujets analysés dans les prévisions comprennent :

L'influence de la cyberguerre et des campagnes de désinformation sur la géopolitique;

L'incidence de l'intelligence artificielle (IA) dans les industries;

Les températures plus élevées et la fréquence et l'intensité accrues des phénomènes météorologiques extrêmes;

Les conflits en cours, comme ceux en Ukraine et au Moyen-Orient, et leurs répercussions mondiales;

Les rançongiciels en tant que ressources évolutives pour les acteurs mal intentionnés;

La pression pour assurer la sécurité des chaînes d'approvisionnement et renforcer leur cybersécurité;

La capacité de l'IA de créer et de répandre de la désinformation à une échelle et à une vitesse sans précédent.

Pour en savoir plus sur les prévisions des risques mondiaux de Crisis24, cliquez ici.

À propos de Crisis24

Crisis24, une entreprise de GardaWorld, est largement considérée comme le chef de file mondial de la gestion intégrée des risques, de l'intervention en cas de crise, de la consultation et des solutions de protection à l'échelle mondiale, au service des personnes les plus influentes au monde, des marques perturbatrices et des organisations de premier plan. Nous exploitons des centres opérationnels mondiaux partout dans le monde, et nous disposons d'équipes hautement qualifiées d'analystes du renseignement, de professionnels de la sécurité et de la consultation et d'experts médicaux pour répondre aux besoins des clients partout et en tout temps. Notre offre spécialisée comprend des services de consultation en matière de sécurité et de crise offerts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des services de protection, un soutien médical mondial et des plateformes technologiques exclusives qui nous permettent d'offrir des solutions complètes de gestion intégrée des risques. De la protection des personnes, des organisations et des actifs à des solutions de cybersécurité avancées, Crisis24 permet aux clients de fonctionner en toute confiance au pays et à l'étranger. Apprenez-en davantage sur le site crisis24.garda.com/fr.

media@garda.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2298110/Crisis24_Crisis24_global_risk_predictions_for_2024_include_incre.jpg

12 décembre 2023 à 08:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :