Rubicon réalise un investissement de suivi dans EasyGo

Rubicon Capital Advisors, par le biais de son activité de gestion d'actifs (« Rubicon AM »), a le plaisir d'annoncer l'acquisition d'une participation supplémentaire de 15,5 % dans Erapid Charger Company Limited, qui opère sous le nom de « EasyGo », ce qui porte l'investissement global de Rubicon AM dans EasyGo à plus de 50 %.

EasyGo est le fournisseur privé de solutions de bornes de recharge pour véhicules électriques le plus important et à la croissance la plus rapide en Irlande. Son réseau de recharge permet d'accéder à plus de 4 000 points de charge répartis sur 1 500 sites en Irlande et en Irlande du Nord, accessibles via l'application EasyGo, qui compte actuellement plus de 58 000 abonnés.

En octobre, EasyGo a annoncé une levée de fonds de 30 millions d'euros auprès d'Aviva Investors, qui servira à poursuivre le déploiement de chargeurs rapides en Irlande et à créer 60 nouveaux emplois.

Chris Kelly, cofondateur et directeur général d'EasyGo, déclare : « Nous sommes heureux d'avoir Rubicon comme partenaire de confiance et apprécions leur assistance stratégique et leur expertise en matière de financement qui ont aidé l'entreprise à atteindre une croissance significative au cours des trois dernières années. »

Conor Kelly, directeur général de Rubicon, déclare : « Rubicon a l'intention de contribuer de manière significative à aider l'Irlande à atteindre ses objectifs climatiques pour 2030. Les taux d'adoption des véhicules électriques augmentant de manière exponentielle, il est vital que nous disposions d'une infrastructure adéquate, ce qui est possible uniquement grâce à la puissance combinée d'investissements privés et de la priorité accordée par le gouvernement irlandais à ce secteur. »

À propos de Rubicon Capital Advisors

Rubicon est l'une des premières banques d'investissement au monde à se concentrer exclusivement sur le secteur des infrastructures durables. Depuis sa création en 2011, Rubicon a conclu plus de 150 actifs dans les domaines des infrastructures essentielles, de la transition énergétique, du numérique et des services publics situés en Europe, aux Amériques et en Asie, pour une valeur d'entreprise combinée de plus de 85 milliards d'euros.

Rubicon AM a été lancé en 2021 et comprend des stratégies axées sur les actions et le crédit. Depuis, la plateforme a acquis trois sociétés espagnoles d'infrastructures essentielles et a lancé séparément son premier fonds de crédit aux côtés d'un investisseur de référence asiatique. L'investissement de Rubicon AM dans EasyGo s'inscrit dans le cadre de la stratégie de fonds propres de croissance, qui vise à soutenir les entreprises en développement par le biais d'investissements en capital et d'un leadership stratégique. La plateforme prévoit de réaliser d'autres investissements dans les mois à venir.

Rubicon est réglementée par la Banque centrale d'Irlande et sa filiale américaine est membre de la FINRA et de la SIPC et enregistrée en tant que courtier auprès de la SEC.

12 décembre 2023 à 07:30

