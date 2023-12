Tata Power invite le monde entier à respecter Mère Nature, à aimer notre planète et à adopter l'énergie durable et propre





Lancement d'un nouveau film de marque - « DuniyaApneHawale » - parallèlement à la COP 28, conformément au mouvement de l'entreprise « La durabilité est accessible ».

BOMBAY, Inde, 12 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Tata Power, l'une des plus grandes compagnies d'électricité intégrées de l'Inde, a lancé un nouveau film de marque intitulé « DuniyaApneHawale » qui promeut le message suivant : « Respectez Mère Nature. Aimez notre planète. Adoptez l'énergie durable et propre. »

Tata Power reste fidèle à son engagement « La durabilité est accessible ». Il s'agit d'une nouvelle étape pour inspirer les citoyens à faire du développement durable une réalité et souligner l'importance de l'action et de la responsabilité individuelles pour un avenir plus propre et plus respectueux de l'environnement.

En tant qu'entreprise responsable, Tata Power encourage l'adoption de produits et de services d'énergie durable pour sa large clientèle, y compris les entreprises. Elle s'efforce également de populariser l'idée qu'un mode de vie durable est « accessible » à des millions d'Indiens grâce à l'adoption à grande échelle de solutions durables abordables telles que les panneaux solaires en toiture, les systèmes de recharge pour véhicules électriques, les micro-réseaux solaires, les solutions de captage collectif, l'énergie hydroélectrique par pompage, les solutions domotiques intelligentes visant à promouvoir l'efficacité énergétique, etc.

Outre les chaînes d'information et d'affaires en hindi, en anglais, en gujarati, en marathi, en tamil et en kannada, la campagne est diffusée en direct sur les plateformes numériques et les réseaux sociaux, afin de sensibiliser le public à son message.

Le film dépeint le voyage d'un globe terrestre, qui illustre les abus et les dommages que notre planète subit jour après jour en raison des activités humaines telles que la déforestation, la construction, l'industrialisation et l'urbanisation. À la fin de son voyage, le globe est souillé et malmené, jusqu'à ce que deux enfants, qui représentent la génération future, le sauvent, le nettoient et le serrent dans leurs bras, démontrant ainsi l'amour et l'attention que nous devons porter à notre planète. La vidéo se termine par un message fort : Respectez Mère Nature. Aimez notre planète. Adoptez l'énergie durable et propre », avec les paroles « Hold Me Tight » chantées en fond.

Visionnez le film :

https://www.youtube.com/watch?v=3sqagRNk5HA (anglais)

https://www.youtube.com/watch?v=2IbqvgylAVM (hindi)

Page d'accueil de la vidéo :

https://www.tatapower.com/embraceloveswitchsia.aspx

Tata Power s'est engagée à devenir la marque d'énergie durable la plus prisée et la plus fiable du pays. La société prévoit d'atteindre une capacité de production de 70 % à partir de sources d'énergie propres et durable d'ici 2023 et d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2045.

