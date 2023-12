Infortrend célèbre 30 ans de succès, de croissance et d'innovation dans les solutions de stockage d'entreprise





TAIPEI, 12 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Infortrend® Technology, Inc. (TWSE: 2495), le leader du stockage d'entreprise, célèbre son 30e anniversaire dans la fourniture de solutions de stockage de données hautement performantes, fiables, évolutives et respectueuses de l'environnement aux entreprises du monde entier.

Depuis sa création en 1993, Infortrend développe et fabrique des solutions de stockage d'entreprise conçues pour permettre aux entreprises de toutes tailles de transformer leur mode de fonctionnement, d'innovation et de concurrence. L'entreprise propose une gamme de solutions de stockage performantes, fiables et faciles à utiliser, notamment le système de stockage unifié évolutif EonStor GS , la solution SAN EonStor DS et le système NAS évolutif EonStor CS . Au total, Infortrend a déployé plus d'un million de systèmes redondants montés en rack dans plus de 100 pays.

Au fil des ans, le parcours d'Infortrend a été marqué par des réalisations et des innovations significatives. Parmi les récentes avancées, le lancement de la série de stockage unifié flash hybride NVMe EonStor GS U.2, EonStor GS G3 ? la dernière génération de la série de stockage unifié SAS HDD largement plébiscitée, et les solutions dotées d'une connectivité 100GbE se distinguent. Par ailleurs, Infortrend poursuit activement une stratégie ESG (environnementale, sociale et de gouvernance) complète et a mis en place un département de développement durable. Les produits de stockage économes en énergie d'Infortrend sont développés en conformité avec les normes d'écoconception, ce qui témoigne de l'engagement de l'entreprise en faveur du développement durable.

« Cet anniversaire marque une étape importante et reflète notre engagement inébranlable en faveur de l'innovation des produits et de la satisfaction des clients, ce qui nous a conduits à l'avant-garde de la fourniture de solutions de stockage et de serveur de pointe aux entreprises. Nos solutions de stockage sont largement utilisées dans le secteur des médias et du divertissement, du calcul à haute performance, de la sauvegarde, de la virtualisation et des applications de base de données. Nous exprimons notre profonde gratitude à nos partenaires et clients pour notre succès », a déclaré Frank Lee, directeur principal de la planification des produits chez Infortrend Technology.

Rendez-vous sur le site Internet d'Infortrend et suivez Infortrend sur LinkedIn

À propos d'Infortrend

Infortrend (TWSE : 2495) développe et fabrique des solutions de stockage depuis 1993. Avec une forte emphase sur la conception interne, les tests et la fabrication, le stockage Infortrend offre des performances et une évolutivité pour correspondre aux dernières normes, des services de données conviviaux, un service après-vente personnel et une valeur inégalée. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.infortrend.com

Infortrend® et EonStor® sont des marques de commerce ou des marques déposées d'Infortrend Technology, Inc. ; les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

12 décembre 2023 à 04:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :