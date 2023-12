Partenariat stratégique entre Gustave Roussy et Lifen : une avancée majeure pour accélérer la recherche en oncologie grâce à l'Intelligence Artificielle





Gustave Roussy, premier centre de lutte contre le cancer en Europe, quatrième mondial, et Lifen, startup experte en IA et solutions de e-santé, sont fiers d'annoncer la signature d'un accord cadre visant à faciliter et accélérer les projets de recherche clinique. Un partenariat qui s'inscrit dans le plan France 2030, pour faire de la France le pays leader de la recherche clinique en Europe.

Si la constitution de bases de données médicales à grande échelle est indispensable à l'avancée de la recherche clinique, la structuration des données reste complexe.

Pour répondre à ces enjeux, Lifen lance une nouvelle solution permettant aux établissements partenaires d'analyser en continu des comptes-rendus médicaux afin d'identifier les patients éligibles à un projet de recherche et d'en structurer les données. Les informations sont constamment mises à jour avec les nouvelles données du dossier médical. Les équipes de recherche ont ainsi accès aux dernières données à jour, sans action supplémentaire de leur part.

"Les données sont la pierre angulaire de la recherche clinique en cancérologie. Chaque information, de chaque patient, est importante et c'est leur addition qui permet d'atteindre une masse critique significative pour mieux comprendre les malades et leur maladie. C'est grâce à ces données que nous pouvons personnaliser les soins aux patients vivant avec le cancer, mais aussi prévenir au mieux la maladie, et faire des avancées thérapeutiques significatives. »

Pr Fabrice Barlesi, directeur général de Gustave Roussy

Cet accord cadre fait suite à une première étude collaborative réalisée en mai 2023, dont le succès a démontré tout le potentiel de la solution. Cette étude visait à comparer la cohérence entre la saisie manuelle et la saisie automatique des informations patients sur une base de plus de 7 200 points de données. L'utilisation de la solution a démontré une exactitude supérieure à la saisie manuelle et un gain de temps considérable, avec un délai de structuration divisé par 7.

"Grâce à notre solution cloud, les établissements de santé peuvent collaborer très simplement sur des projets de recherche multicentriques. En effet, tous les traitements lourds de données sont réalisés avec des serveurs de calculs dédiés sur notre cloud certifié Hébergeur de Données de Santé. Ainsi, les centres qui le souhaitent peuvent très facilement rejoindre un projet de collaboration sans nécessiter d'investissement lourd au préalable."

Franck Le Ouay, Président et cofondateur de Lifen

Parmi les nombreux projets de recherche planifiés, le premier est le projet LuCCC (Lung cancer Cohort Consortium using Cloud technology) qui vise à constituer une base de données de premier plan sur le cancer du poumon en France. Il prévoit d'inclure 5 000 patients à horizon fin 2024 à travers plusieurs centres investigateurs et d'en analyser le parcours de soins sur plus de 150 critères.

Cette nouvelle capacité à inclure rapidement un grand nombre de patients dans un projet de recherche offre des perspectives inédites pour améliorer la connaissance et les traitements du cancer du poumon.

« En disposant des dernières informations cliniques en temps réel, nous allons constituer des bases de données de qualité dix fois plus rapidement et toujours à jour y compris avec les données des patients d'autres centres investigateurs. C'est une révolution pour la recherche clinique et notamment pour les grands essais pragmatiques multicentriques promus par Gustave Roussy. »

Pr Benjamin Besse, directeur de la recherche clinique de Gustave Roussy

À propos de Gustave Roussy

Classé premier centre français, premier européen et quatrième au niveau mondial, Gustave Roussy constitue un pôle d'expertise globale entièrement dédié aux patients vivant avec un cancer. L'Institut est un pilier fondateur du biocluster en oncologie Paris-Saclay Cancer Cluster. Source d'innovations thérapeutiques et d'avancées diagnostiques, l'Institut accueille chaque année près de 50 000 patients dont 3 500 enfants et adolescents et développe une approche intégrée entre recherche, soins et enseignement. Expert des cancers rares et des tumeurs complexes, Gustave Roussy traite tous les cancers, à tous les âges de la vie. Il propose à ses patients une prise en charge personnalisée qui allie innovation et humanité, où sont pris en compte le soin mais aussi la qualité de vie physique, psychologique et sociale. Avec 4 100 salariés répartis sur deux sites, Villejuif et Chevilly-Larue, Gustave Roussy réunit les expertises indispensables à une recherche de haut niveau en cancérologie ; 40 % des patients traités sont inclus dans des études cliniques. Pour en savoir plus sur Gustave Roussy et suivre les actualités de l'Institut : www.gustaveroussy.fr, Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram

À propos de Lifen :

Créée en 2015, Lifen est une startup française de 160 personnes, experte en IA et solutions de e-santé, lauréate France2030. Lifen souhaite améliorer la prise en charge des patients et la recherche clinique en simplifiant l'accès, la structuration et le partage des données médicales. En s'appuyant sur l'intelligence artificielle et le meilleur de la tech, Lifen soutient les établissements de santé et les professionnels de santé libéraux dans leurs enjeux de modernisation, simplification et amélioration des parcours de soins. Lifen s'est rapidement imposée comme le premier opérateur d'échange de données médicales en France avec plus de 800 établissements partenaires et 3 millions de documents médicaux envoyés à 120 000 médecins chaque mois. Lifen est accompagnée par la CNIL, certifiée Hébergeur de Données de Santé et ISO 27 001. En savoir plus sur Lifen: www.lifen.fr

