GROUPE BMTC INC. ANNONCE SES RÉSULTATS FINANCIERS POUR LA PÉRIODE DE NEUF MOIS TERMINÉE LE 31 OCTOBRE 2023

Résultats

Pour la période de neuf mois terminée le 31 octobre 2023, le produit des activités ordinaires de la société a diminué de 125 902 000 $, passant à 444 255 000 $, par rapport aux 570 157 000 $ inscrits pour la période correspondant de 2022, soit une diminution de 22,1 %. Pour la période de neuf mois terminée le 31 octobre 2023, la société a enregistré un résultat net de 32 931 000 $, comparativement à 28 900 000 $ pour la période correspondant de 2022. Le résultat net par action de base est passé de 0,87 $ à 1,00 $ au 31 octobre 2023.

Le programme de rachat d'actions effectué durant la période de neuf mois terminée le 31 octobre 2023 a contribué à une diminution du résultat net de 0,01 $ par action de base alors que pour la période correspondante de 2022, n'a pas eu d'effet sur le résultat net par action de base.

Au cours de de la période terminée le 30 avril 2023, la société a procédé à la vente son centre de distribution à Montréal pour un montant de 66 500 000 $, résultant en un gain net d'impôts de 50 962 000 $, soit 1,54 $ par action de base.

La variation du résultat net ajusté est de (46 931 000 $) ou de (1,42 $) par action de base pour la période de neuf mois terminée le 31 octobre 2023 et cette variation du résultat net ajusté ainsi que celle de la période comparable, s'expliquent comme suit:











(non audités et en milliers de $)











31 octobre 2023

31 octobre 2022 Résultat net







32 931





28 900 Gain sur la vente d'immobilisations

(net d'impôts)







(50 962)





- Résultat net ajusté







(18 031)





28 900



















Moins : Résultat net ajusté de la période précédente

28 900







Variation







(46 931)









Cette variation des résultats ajustés et nets n'impôts se répartit comme suit:





(non audités en milliers de $)



















Augmentation

Augmentation

Augmentation



(diminution)

(diminution)

(diminution)



commerciale

investissements résultat net ajusté Au 30 avril 2023



(15 637)

(1 885)





(13 752) Au 31 juillet 2023



(16 237)

(5 354)





(10 883) Au 31 octobre 2023



(11 348)

(10 948)





(22 296) Total



(43 222)

(3 709)





(46 931)

Informations financières annuelles

(en milliers de $, sauf les données par action)











31 janvier 2023

31 janvier 2022









$

$ Produits des activités ordinaires



717 972

819 445 Résultat net





40 838

81 931 Actif total





581 964

549 926 Résultat net par action de base et dilué



1,23





2,43 Dividendes par action







0,36





0,34

Situation financière et dividendes

L'encaisse et les placements, nets du découvert bancaire, ont augmenté de 50 477 000 $ au cours de la période de neuf mois terminée le 31 octobre 2023. Les investissements consistent principalement en des liquidités portant intérêts, des obligations gouvernementales et corporatives, des actions ordinaires et privilégiés qui, à la fin de la période, avaient une valeur au marché de 270 107 000 $ (incluant l'encaisse nette du découvert bancaire).

Au 31 octobre 2023, le fonds de roulement était de 12 596 000 $, soit une diminution de 8 970 000 $ par rapport au 31 janvier 2023. Les capitaux propres de la société ont augmenté, passant de 440 899 000 $ au 31 janvier 2023 à 463 041 000 $ au 31 octobre 2023. Au 31 octobre 2023, la valeur comptable d'une action atteignait quant à elle 14,15 $, comparativement à 13,34 $ au 31 janvier 2023.

Le nombre d'actions en circulation a fait l'objet de changements au cours de la période de neuf mois terminée le 31 octobre 2023, en raison du programme de rachat d'actions mis sur pied le 15 avril 2022 et renouvelé le 15 avril 2023. Conséquemment, 324 350 actions ordinaires ont été rachetées par la société puis annulées. À la suite de ces changements, la société comptait, au 31 octobre 2023, 32 716 050 actions ordinaires en circulation.

Au cours de la période de neuf mois terminée le 31 octobre 2023, aucune option n'a été octroyée. La société peut encore attribuer aux termes du Régime un total de 5 710 864 options, ce qui représentante 17,46 % des actions émises et en circulation de la société.

Un dividende déterminé semestriel de 0,18 $ par action a été déclaré aux détenteurs d'actions ordinaires inscrits au registre de la société à la fermeture des affaires le 20 décembre 2023, payable le 3 janvier 2024.

Résultats trimestriels

(non audités en milliers de $, sauf les données par action)







30 avril

30 avril

31 juillet

31 juillet





2023

2022

2023

2022



















Produits des activités ordinaires

135 102

175 659

169 075

218 939 Résultat net



38 017

807

3 363

14 246 Résultat net par action

















de base et dilué

1,15

0,02

0,10

0,43

































































31 octobre

31 octobre

31 janvier

31 janvier





2023

2022

2023

2022



















Produits des activités ordinaires

140 078

175 559

147 815

196 658 Résultat net



(8 449)

13 847

11 938

22 580 Résultat net par action

















de base et dilué



(0,25)

0,42

0,36

0,67

Pour la période de trois mois terminée le 31 octobre 2023, le produit des activités ordinaires de la société a diminué de 35 481 000 $, passant à 140 078 000 $, par rapport aux 175 559 000 $ pour la période de trois mois terminée le 31 octobre 2022, soit une diminution de 20,2 %. Pour la période de trois mois terminée le 31 octobre 2023, le résultat net s'est chiffré à (8 449 000 $), comparativement à 13 847 000 $ pour la période correspondante de 2022. Le résultat net par action de base s'est chiffré à (0,25 $) pour la période de trois mois terminée le 31 octobre 2023, comparativement à 0,42 $ pour la période correspondante de 2022.

Le programme de rachat d'actions effectué durant la période de trois mois terminée le 31 octobre 2023 a contribué à une diminution du résultat net de 0,01 $ par action de base alors que pour la période correspondante de 2022, n'a pas eu d'effet sur le résultat net par action de base.

La variation du résultat net ajusté est de (22 296 000 $) ou de (0,68 $) par action de base pour la période trois mois terminée le 31 octobre 2023 et cette variation du résultat net ajusté ainsi que celle de la période correspondante de 2022 s'expliquent comme suit:











(non audités et en milliers de $)





















31 octobre 2023

31 octobre 2022 Résultat net







(8 449)

13 847 Résultat net ajusté







(8 449)

13 847 Moins: Résultat net ajusté de la période précédente

13 847



Variation







(22 296)





Exploitation

BMTC Inc.

Le 16 mai 2023, la société a annoncé le déploiement de sa division Tanguay à la grandeur du Québec, la direction ayant identifié les magasins Tanguay comme ceux ayant le plus grand potentiel d'expansion. Tous les magasins Brault & Martineau et 3 magasins EconoMax ont été convertis. Suite à ces changements, la bannière Tanguay compte aujourd'hui 11 nouveaux magasins dans l'ouest de la province. De plus, la bannière Liquida Meubles ainsi que 3 EconoMax ont été converti en Tanguay L'Entrepôt. Au total, on retrouve 5 magasins Tanguay L'Entrepôt à travers la province afin de proposer de l'ameublement en liquidation ainsi que des produits neufs d'entrée de gamme. Pour assurer ce déploiement, la société a dû fermer cinq magasins EconoMax, soient ceux de Kirkland, Sainte-Thérèse, Brossard, Ste-Eustache et LaSalle.

La société a décidé d'effectuer des dépenses importantes afin de transformer ses anciens magasins Brault & Martineau et EconoMax en magasin Tanguay dans le but d'assurer une meilleure offre de produits et de services et une expérience client unique dans son marché. Ces rénovations sur l'ensemble de notre réseau ont été évaluées à 28 000 000 $. Au cours de la période terminée le 31 octobre 2023, 14 434 000 $ de ces coûts ont été engagés et le solde de ces coûts seront chargés au cours des prochaines périodes de l'exercice se terminant le 31 janvier 2024.

Cette annonce s'inscrit dans le processus de transformation qui a débuté en septembre 2022 avec la migration vers un système informatique unique, ce qui a été complété avec succès en décembre dernier. Ces changements informatiques ont ainsi permis à la société de procéder à une réorganisation complète de sa structure opérationnelle et commerciale ainsi que de ses services administratifs. Tous ces changements au cours des derniers mois ont permis de créer des synergies importantes créant ainsi des équipes élargies et diversifiées permettant le succès de ce déploiement. La direction est confiante que nous pourrons continuer d'améliorer notre efficacité opérationnelle et commerciale et continuer de réduire nos coûts.

Cette décision arrive à un moment opportun pour la société. La difficulté d'obtenir de la main-d'oeuvre qualifiée, le commerce de détail qui est en constante transformation et évolution, la compétition qui est dorénavant étendue à travers le Canada et les États-Unis et le virage vers le commerce électronique font en sorte que cette décision permettra à la société d'être beaucoup plus agile dans ses décisions d'affaires. Nous sommes d'avis que ces changements informatiques, organisationnels, structurels et commerciaux permettront à la société d'exercer un leadership dans son marché, d'améliorer de façon importante sa rentabilité et sa structure financière et de maintenir ses objectifs qui consistent à accroître ses parts de marché au Québec.

La société a conclu une entente de partenariat avec le développeur Urbania pour la construction de plusieurs tours résidentielles locatives sur sa propriété au 500 boulevard Le Corbusier à Laval. La société a ainsi créé en janvier 2022 une nouvelle filiale, Le Corbusier-Concorde S.E.C., pour ce projet immobilier. Le projet immobilier débutera à l'été 2024 et s'échelonnera sur une période de 8 à 10 ans avec la construction de 5 tours résidentielles locatives pour un total d'environ 1 200 portes.

Le 1er février 2023, la société a vendu son centre de distribution à Montréal pour un montant de 66 500 000 $, résultant en un gain net d'impôts de 50 962 000 $, soit 1,54 $ par action de base. La société demeurera locataire en vertu d'un bail de 2 ans avec des options de renouvellement.

La société à l'intention de procéder au développement immobilier de plusieurs tours résidentielles locatives sur sa propriété située au 125 boul. Desjardins Est à Sainte-Thérèse. Ce projet immobilier est présentement en phase exploratoire.

Analyse de la direction et perspectives d'avenir de la société

La société a continué à mettre l'accent sur le commerce en ligne qui a connu une augmentation record depuis le début de la pandémie en 2020, et ce, en poursuivant activement l'amélioration de sa plateforme numérique, son initiative de clavardage en direct avec les clients en ligne et le perfectionnement de son département de ventes téléphoniques.

La direction est également d'avis que sa plateforme numérique est essentielle afin de permettre d'une part à la société d'augmenter des parts de marché et également permettre aux clients de débuter en ligne leur expérience de magasinage pour ensuite la compléter en succursale avec l'aide de nos conseillers et conseillères à la vente.

Il est difficile de prédire le comportement futur des consommateurs, par contre les résultats des derniers trimestres démontrent un ralentissement important. Nous pouvons donc nous attendre à une baisse significative, si la tendance se maintient. Ceci s'explique en partie par le haut taux d'inflation au niveau de l'alimentation, le coût du pétrole et la hausse des taux d'intérêt qui font en sorte de réduire considérablement le portefeuille des consommateurs. De plus, la société est consciente que l'augmentation de ses résultats au cours des 2 dernières années provient en partie du fait qu'elle a bénéficié d'un transfert des dépenses des consommateurs liés aux restrictions imposées par les différents paliers du gouvernement dû à la COVID-19, plus précisément les restrictions liées aux voyages, la fermeture des restaurants et toutes les formes de divertissement culturel et sportif. Ces restrictions n'étant plus imposées aux consommateurs, la société s'attend de voir un transfert des dépenses des consommateurs vers ces types de dépenses.

Avertissement en ce qui concerne les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives à l'égard de la société. Ces déclarations prospectives se reconnaissent à l'emploi de termes et d'expressions comme « s'attendre à », « anticiper », « planifier », « croire », « estimer », « avoir l'intention de », « viser », « projeter », « prévoir », ainsi que des formes négatives de ces termes et d'autres expressions semblables, y compris les renvois à des hypothèses.

Les déclarations prospectives sont, de par leur nature, assujetties à des risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent grandement de ceux envisagés dans ces déclarations prospectives. Les résultats qui y sont présentés peuvent donc différer sensiblement des résultats réels pour diverses raisons, que la société a identifiées à la rubrique « Description narrative de l'activité - Facteurs de risque» de la notice annuelle 2023, ainsi que d'autres risques expliqués en détail de temps à autre dans les documents d'information de la société.

Le lecteur est prié de noter que les facteurs auxquels nous nous référons ci-dessus ne comprennent pas tous les facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur les déclarations prospectives de la société. Le lecteur est également prié d'examiner attentivement ces facteurs, ainsi que d'autres facteurs, et de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives.

Lorsqu'elle a fait des déclarations prospectives dans le présent communiqué de presse, la société a fait un certain nombre d'hypothèses. La société considère que les hypothèses sur lesquelles s'appuient ces déclarations prospectives sont raisonnables.

Ces déclarations reflètent les attentes actuelles concernant des événements et le rendement d'exploitation futurs, elles ne sont pertinentes qu'à la date de publication du présent communiqué de presse et représentent les attentes de la société à cette date. La société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, à l'exception de ce qui est exigé par la loi.

Mesure de rendement non conforme aux normes internationales d'information financière (IFRS)

La société présente le résultat net ajusté, lequel reflète l'inclusion ou l'exclusion de certains montants qui sont considérés comme non représentatifs de la performance organisationnelle et financière de la société. La direction est d'avis que cette mesure est utile dans l'analyse de la performance opérationnelle de la société et plus appropriée pour fournir de l'information additionnelle.

Le résultat net ajusté et les produits d'activités ordinaires comparables ne sont pas des mesures du rendement conforme aux Normes internationales d'information financière (IFRS), n'ont pas de sens normalisé prescrit par les normes IFRS et, par conséquent, il est peu probable que l'on puisse comparer les normes IFRS avec des mesures du même type présentées par d'autres sociétés. Ces mesures de rendement ne doivent pas être considérées isolément ou comme substitut aux autres mesures de performance calculées selon les normes IFRS, mais plutôt comme renseignements complémentaires.

La société présente, à la rubrique « Résultats » du présent communiqué de presse, un tableau faisant état du rapprochement du résultat net avec le résultat net ajusté.

Groupe BMTC Inc. est une société régie par la Loi sur les sociétés par actions (Québec). Son siège social, qui est aussi son établissement d'affaires principal, est situé au 8500, Place Marien, Montréal-Est, Québec, H1B 5W8. Ses actions ordinaires sont cotées à la Bourse de Toronto. La structure du Groupe BMTC Inc. est composée de sa division Tanguay et de sa filiale Le Corbusier-Concorde S.E.C. (l'ensemble désigné comme la « société »), gère et exploite un réseau de vente au détail de meubles et d'appareils électroménagers et électroniques au Québec.

