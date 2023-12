L'Ordre des dentistes félicite le gouvernement du Canada pour son engagement envers la santé buccodentaire





MONTRÉAL, le 11 déc. 2023 /CNW/ - L'Ordre des dentistes du Québec accueille favorablement l'annonce du gouvernement du Canada à l'égard du nouveau programme national de soins dentaires visant à couvrir les soins buccodentaires pour les gens ayant un revenu familial de moins de 90 000$ par année. Ce programme constitue non seulement une avancée significative pour l'amélioration de la santé buccodentaire de nombreux Canadiens, mais il témoigne également de la reconnaissance incontestable du lien entre la santé buccale et la santé globale.

« Cette reconnaissance de la santé buccodentaire comme un élément crucial de la santé globale marque un tournant historique. Nous nous réjouissons de l'investissement majeur du gouvernement fédéral dans la diminution des barrières d'accès aux soins de la bouche, des dents et des tissus avoisinants. Nous suivrons de près les échanges entre le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral afin de préciser l'arrimage de ce programme avec les initiatives déjà en place au Québec. Bien entendu, nous sommes prêts à contribuer à l'implantation de toute initiative qui favorise une meilleure santé buccodentaire pour tous, notamment les personnes plus vulnérables. » a expliqué Liliane Malczewski, présidente de l'Ordre des dentistes du Québec.

La santé buccodentaire est essentielle pour le bien-être général, et cette initiative représente un pas significatif vers une approche élargie de la santé au Canada. Nous ne pouvons que nous en réjouir. L'Ordre des dentistes du Québec reste engagé à travailler de concert avec les autorités gouvernementales pour assurer que les soins dentaires demeurent accessibles, efficaces et conformes aux plus hauts standards de qualité pour l'ensemble de la population canadienne.

Les modalités d'implantation pour les dentistes québécois seront précisées lors de plusieurs séances d'informations organisées par le gouvernement du Canada et dont les détails seront partagés aux membres de l'Ordre durant les prochaines semaines.

À propos de l'Ordre des dentistes du Québec

L'Ordre des dentistes du Québec regroupe plus de 5 400 dentistes. La mission de l'Ordre des dentistes du Québec est de protéger le public en assurant une médecine dentaire de qualité, en favorisant l'accès aux soins buccodentaires et en faisant la promotion de l'importance de la santé buccodentaire pour la santé globale.

SOURCE Ordre des Dentistes du Québec

11 décembre 2023 à 15:58

Communiqué envoyé leet diffusé par :