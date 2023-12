COP28 : Faits marquants du jour pour le Canada - Le 11 décembre 2023





Réflexion du ministre sur sa journée

« Nous en sommes aux derniers jours de négociations à la COP28 à Dubaï, et nous sommes sur une belle lancée. En tant que cofacilitateur avec la ministre Fouad d'Égypte sur la question du financement, j'ai rencontré chacun des pays pour trouver des moyens d'aller de l'avant. Nous sommes sur le point de conclure un accord solide, et le Canada continue de réclamer un libellé qui permettra d'aligner les actions prises par les pays pour garder la limite de 1,5 °C à notre portée. »

L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Résumé des activités et des annonces du jour

Le ministre Steven Guilbeault et Yasmine Fouad , Ph. D., ministre de l'Environnement de la République arabe d'Égypte, ont participé à une discussion informelle portant sur leurs expériences en tant que cofacilitateurs des consultations ministérielles, d'abord sur le Cadre mondial de la biodiversité à la COP15 , puis sur les moyens de le mettre en oeuvre lors de la COP28 . Ils ont discuté de la manière dont les deux nations travaillent ensemble afin de lutter contre la triple crise des changements climatiques, de la perte de biodiversité et de la pollution.

Le ministre a participé à la cérémonie de clôture du Pavillon du Canada , où il a pris la parole pour souligner qu'au cours des deux dernières semaines, plus de 70 séances se sont tenues dans ce centre névralgique, qui a servi à promouvoir les aspirations du Canada à la COP28 et à stimuler l'élan mondial. Il a fait valoir l'importance du partenariat entre le Canada et les peuples autochtones et il a profité de l'occasion pour faire le point sur les résultats de la COP28 et souligner l'importance de la collaboration dans la lutte contre les changements climatiques.

Citation du jour

« Tout repose sur les solutions que nous apportons ici et les solutions que nous apportons aux changements climatiques, parce que c'est ce que nous avons en nous. Nous avons toujours été les gardiens de nos terres, nous avons toujours été des leaders dans la manière de préserver notre climat, et je sens que nous avons eu un espace pour nous exprimer cette année, et j'espère que nous pourrons nous en inspirer l'année prochaine. »

- Dane de Souza, conseiller politique en changements climatiques et en gestion des urgences, Ralliement national des Métis

Réunions bilatérales du ministre

Le ministre Guilbeault a eu une rencontre fructueuse avec John Kerry , envoyé spécial du président des États-Unis pour le climat. Les discussions ont porté sur l'avancement des négociations dans la COP28 jusqu'à présent, ainsi que sur les progrès faits en vue de mobiliser du financement. À l'issue de leur entretien, les deux parties ont publié une déclaration commune réitérant la volonté des deux pays de hausser leur ambition à l'égard du climat et de la nature. Renseignez-vous sur la collaboration entre le Canada et les États-Unis dans le communiqué de presse.

Le ministre a rencontré le ministre de l'Environnement de l'Italie, Gilberto Pichetto Fratin . Ils ont discuté des possibilités de coopération dans les années à venir alors que l'Italie assumera la présidence du G7, en particulier sur la question de la gestion des plastiques.

. Ils ont discuté des possibilités de coopération dans les années à venir alors que l'Italie assumera la présidence du G7, en particulier sur la question de la gestion des plastiques. Le ministre a eu une discussion constructive avec Simon Watts, ministre du Changement climatique et du Revenu de la Nouvelle-Zélande, au cours de laquelle ils ont insisté sur l'importance d'accorder la priorité au climat et à la biodiversité. Ils se sont également entretenus sur des domaines de coopération, notamment l'agriculture, la foresterie et les crédits compensatoires pour le carbone.

Photo du jour

