Le module de communication par satellite CC200A-LB de Quectel obtient les certifications CE, FCC, IC et RCM





Quectel Wireless Solutions, fournisseur mondial de solutions IdO, a le plaisir d'annoncer un jalon important pour son module de communication par satellite, le CC200A-LB, qui a récemment obtenu des certifications mondiales de la part des principales autorités, notamment les certifications CE, FCC, IC et RCM. Cela corrobore la conformité du module CC200A-LB avec les normes des réseaux satellitaires applicables en Europe, en Amérique du Nord, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

En mettant l'accent sur la rentabilité et la latence ultra-faible, le module CC200A-LB offre une connexion réseau mondiale fiable et ininterrompue. Cela en fait donc une solution idéale pour un large éventail d'applications, notamment dans le secteur maritime, des transports, des équipements lourds, de l'agriculture, de l'exploitation minière, de la surveillance du pétrole et du gaz, ainsi que dans d'autres scénarios où les réseaux cellulaires peuvent être limités.

« Nous sommes ravis que notre module de communication par satellite ait été approuvé au niveau mondial. Sa capacité à fournir une couverture réseau ininterrompue assure une communication continue et rentable pour la gestion des actifs distants et mobiles, à tout moment et en tout lieu », a déclaré Norbert Muhrer, président et chef de la sécurité de Quectel Wireless Solutions.

Le CC200A-LB intègre la connectivité IdO par satellite de pointe proposée par ORBCOMM, en utilisant la bande L de la constellation GEO d'Inmarsat. Il offre une communication bidirectionnelle, une faible latence et une couverture mondiale. Lorsqu'il est combiné à des modules cellulaires, il permet des applications IdO bimodes uniques, offrant une fiabilité, une redondance et une couverture universelle inégalées. Dans les scénarios dans lesquels la couverture du réseau cellulaire est inadéquate ou interrompue, les appareils IdO peuvent maintenir la communication de manière transparente grâce aux connexions par satellite.

Le CC200A-LB est conçu avec un boîtier LCC+LGA rationalisé, mesurant 37 mm × 38 mm × 3,35 mm. Équipé d'un système de positionnement GNSS multi-constellations, le module peut identifier l'emplacement de l'appareil rapidement et avec précision. Son jeu de commandes AT convivial facilite la configuration et la gestion.

Le module peut être acheté seul ou avec l'antenne Quectel appropriée afin d'accélérer la mise sur le marché des appareils des clients.

Outre le CC200A-LB, Quectel a diversifié son portefeuille en introduisant une gamme de modules de communication par satellite. Parmi eux, le module CC660D-LS est conforme aux normes 3GPP NTN R17 et offre une communication bidirectionnelle, une prise en charge de nombreuses bandes de fréquences, une faible latence ainsi qu'une faible consommation d'énergie. Les modules BG95-S5 et BG770A-SN sont conçus pour prendre en charge à la fois les réseaux satellitaires et les réseaux cellulaires, offrant ainsi une couverture omniprésente pour les applications IdO.

À propos de Quectel

La passion de Quectel pour un monde plus intelligent nous pousse à accélérer l'innovation dans l'IdO et l'automobile. En tant qu'organisation fortement axée sur le client, nous sommes un fournisseur mondial de solutions d'IdO soutenues par nos excellents services de soutien et d'assistance. Forte de ses 5?900 collaborateurs, notre équipe mondiale grandissante fixe le rythme de l'innovation en matière de modules cellulaires, GNSS, Wi-Fi et Bluetooth, ainsi que pour les antennes et les services.

Quectel dispose de bureaux régionaux et d'un service d'assistance pouvant intervenir dans le monde entier. Notre leadership international est voué à l'avancement de l'IdO et à la construction d'un monde plus intelligent.

Pour plus d'informations, veuillez visiter www.quectel.com, et retrouvez-nous sur LinkedIn, Facebook et X.

11 décembre 2023 à 12:10

