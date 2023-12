Un nouvel appel de propositions du gouvernement fédéral pour la modélisation des systèmes énergétiques à l'échelle nationale





OTTAWA, ON, le 11 déc. 2023 /CNW/ - À l'heure où le Canada s'emploie à bâtir un monde carboneutre viable et prospère d'ici 2050, le gouvernement fédéral investit dans des outils qui aideront à prendre des décisions fondées sur la science. Face à l'évolution rapide du paysage énergétique, la modélisation des technologies énergétiques établies et émergentes nous aidera à gérer l'incertitude en déterminant et en optimisant les trajectoires à suivre pour atteindre la carboneutralité. En permettant d'analyser la rentabilité de différentes solutions de décarbonation, la modélisation des systèmes énergétiques peut servir à éclairer et à guider l'élaboration de stratégies nationales de réduction des émissions et de lutte contre les changements climatiques.

Le gouvernement du Canada a lancé aujourd'hui un appel de propositions pour des projets de modélisation des systèmes énergétiques au Canada. L'appel aidera les concepteurs de modèles énergétiques à relever ces défis et leur apportera de nouveaux éclairages sur les technologies et systèmes énergétiques qui peuvent faire progresser le Canada vers la carboneutralité.

Des fonds seront offerts pour différents projets de modélisation, par exemple pour :

Le développement de modèles : pour remédier à la difficulté de rendre compte des effets des innovations technologiques à l'aide des modèles actuels.

: pour remédier à la difficulté de rendre compte des effets des innovations technologiques à l'aide des modèles actuels. La création de jeux de données : pour rendre les modèles actuels plus utiles.

pour rendre les modèles actuels plus utiles. L'exécution de modèles : pour répondre à de nouvelles questions à l'aide des outils de modélisation actuels.

L'appel de propositions demeure ouvert jusqu'au 26 janvier 2024.

Outre le lancement de l'appel de propositions, mentionnons la participation du député Andy Filmore au forum annuel du Carrefour de modélisation énergétique, où il a annoncé, au nom du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, un investissement fédéral de 250 000 $ dans l'Accélérateur de transition pour financer des études de modélisation énergétique axées sur le secteur de l'électricité. Cette aide fédérale aidera le secteur à repérer les thèmes, les possibilités et les défis communs aux études de modélisation. Enfin, ce travail aidera à appliquer les résultats des modélisations afin d'étayer des résultats en situation réelle.

L'annonce faite aujourd'hui est une mesure de plus que prend le gouvernement pour faire face aux changements climatiques. Le Canada continuera de soutenir des technologies et des projets novateurs porteurs d'une économie forte et prospère pour aider le pays à atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Citation

« Le gouvernement du Canada investit pour aider les industries, les collectivités et les travailleurs à bâtir un monde viable et prospère. Modéliser l'avenir énergétique des industries canadiennes contribuera à favoriser encore davantage l'innovation et l'investissement dans la croissance de l'économie propre au pays pendant des années. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Avec de bonnes données, on prend de bonnes décisions. J'ai été ravi de rencontrer des experts de premier plan dans le domaine de la modélisation énergétique et d'échanger avec eux des informations passionnantes qui permettront de bâtir un avenir viable, prévisible et abordable pour l'énergie canadienne. »

Andy Fillmore

Député de Halifax

Quelques faits

Financé par le Programme d'innovation énergétique, cet appel appuiera des projets qui contribuent à la modélisation quantitative du rôle des technologies novatrices dans la réduction des émissions du secteur énergétique et dans une économie carboneutre. De plus, il alimentera considérablement la base de données probantes sur les trajectoires de décarbonation au pays et permettra au Canada d'envisager l'avenir avec plus de confiance. Veuillez consulter les lignes directrices de l'appel de propositions sur la modélisation pour en savoir plus sur les critères d'admissibilité.

Vu l'accélération des changements technologiques, il y a aujourd'hui plus de solutions que jamais pour lutter contre les changements climatiques. D'ailleurs, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) prévoit que plus d'un tiers des réductions d'émissions cumulées d'ici 2050 résulteront de technologies qui ne sont pas encore sur le marché. Étant donné cette multiplication des solutions envisageables, il y a de plus en plus de technologies à inclure dans les modèles énergétiques.

Liens connexes

Suivez-nous sur LinkedIn

SOURCE Ressources naturelles Canada

11 décembre 2023 à 10:28

Communiqué envoyé leet diffusé par :