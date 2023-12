Ouverture des demandes d'inscription au programme et d'exposition pour le salon BIO KOREA 2024





BIO KOREA 2024, un événement organisé conjointement par l'Institut coréen pour le développement de l'industrie de la santé (KHIDI, Président : Cha Soon-do) et Chungcheongbuk-do (Gouverneur : Kim Young-hwan), a démarré le 4 décembre 2023 l'enregistrement des entrées et la sélection des sociétés participant aux présentations. L'événement se tiendra au COEX de Séoul, en Corée, du 8 au 10 mai 2024.

BIO KOREA, dont ce sera la 19e édition en 2024, s'est imposé comme le principal événement du secteur de la bio-industrie en Corée. Cela fait 18 ans que BIO KOREA fait office de catalyseur pour la revitalisation d'entreprises et les échanges technologiques entre des entreprises nationales et étrangères, favorisant un écosystème dynamique d'innovation et de collaboration au sein du secteur de la biosanté.

Organisé en mai de cette année, BIO KOREA 2023 a enregistré la participation d'environ 29 400 personnes de 780 entreprises venues de 51 pays, aboutissant à environ 1 300 réunions d'affaires. Par ailleurs, environ 330 entreprises de 18 pays ont présenté leurs technologies sur à peu près 440 stands d'exposition. Des halls d'exposition thématiques, comme ceux dédiés à la médecine régénérative de pointe, aux organisations de fabrication sous contrat (CMO) et aux organisations de développement et de fabrication sous contrat (CDMO), étaient présents aux côtés de pavillons nationaux accueillant des stands de sociétés étrangères de premier plan venues d'Australie, du Canada, d'Allemagne et d'autres pays, favorisant des échanges technologiques et commerciaux continus entre les sociétés participantes.

BIO KOREA 2024 offrira des expositions d'entreprises de biosanté nationales et internationales, ainsi qu'un éventail de programmes, dont des partenariats d'affaires, des conférences et une foire des investissements.

En particulier, afin d'offrir aux visiteurs une expérience plus enrichissante, il y aura un hall consacré spécialement à l'IA avec des stands de sociétés spécialisées dans les soins de santé numérique, en plus d'un programme de visites guidées par des guides-interprètes pour contribuer à la connaissance des sociétés participantes par les visiteurs. Une exposition d'affiches autonome sera également organisée dans la zone de repos afin de donner à davantage de sociétés l'occasion de participer au salon.

Les inscriptions à l'avance, effectuées entre le 4 décembre 2023 et le vendredi 16 février 2024 bénéficieront d'une réduction de 30 %, celles reçues avant le mardi 30 avril 2024 bénéficieront quant à elles d'une réduction de 10 %. Les inscriptions sur place seront également possibles.

Réductions pour les stands d'exposition

Les demandes reçues avant le vendredi 16 février 2024 bénéficieront d'une réduction de 10 % sur les droits d'exposition, celles reçues avant le vendredi 5 avril 2024 bénéficieront quant à elles d'une réduction de 5 %. Les sociétés qui ont participé à BIO KOREA 2023 bénéficieront d'une remise supplémentaire de 5 %.

Le site Internet de BIO KOREA 2024 fournit des informations complètes non seulement sur les présentations mais aussi sur les divers programmes, dont le programme de présentation de nouvelles sociétés, des opportunités de partenariats d'affaires et la foire des investissements.

Les inscriptions d'entrée et d'exposition pour BIO KOREA peuvent être faites aisément sur le site Internet de BIO KOREA à l'adresse www.biokorea.org. Pour toute demande de participation, contacter le : +82 1661-0810.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

11 décembre 2023 à 09:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :