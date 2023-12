VIOOH partage la première mesure des émissions de carbone de l'industrie en atteignant un niveau 18 % inférieur à l'indice de référence





Aujourd'hui, VIOOH, la première plateforme mondiale d'offre de services numériques hors domicile (DOOH) haut de gamme, a annoncé un partenariat avec la plateforme d'intelligence carbone, Cedara, soutien d'Ad Net Zero. C'est une première pour un acteur du DOOH programmatique (prDOOH) : VIOOH a rendu publiques ses émissions de carbone (grammes CO2e) par impression publicitaire pour 2022, soit 18 % de moins que la référence programmatique pour le web ouvert.

Selon la mesure de Cedara, VIOOH a généré 0,28 gramme d'équivalent de CO2 par impression publicitaire en 2022, bien en dessous de la référence de la plateforme publicitaire Cedara de 0,34, basée sur les données des fournisseurs en programmatique web ouvert. VIOOH a travaillé étroitement avec Cedara pour réaliser une évaluation complète de l'inventaire des gaz à effet de serre (GES) dans l'ensemble de ses opérations, incluant les activités de publicité programmatique, qui contribuent à la majorité des émissions du Scope 3. Dans le cadre de son processus de mesure, Cedara a analysé non seulement des ensembles de données des opérations commerciales, mais aussi des données d'activité de diffusion médiatique, de centres de données et de propriétaires de médias, entre autres.

À titre de comparaison avec les autres canaux médiatiques, une étude de mars 2023 de KPMG en France sur la performance énergétique1, selon un calcul par impression d'audience, a estimé que la consommation d'énergie du DOOH était de 0,32 gCO2e, contre une fourchette de 0,55 à 0,66 gCO2e pour les médias numériques sur Internet.

« Chez VIOOH, nous sommes passionnés par l'analyse de l'impact environnemental de l'activité publicitaire DOOH programmée de VIOOH », a déclaré Jean-Christophe Conti, président directeur général de VIOOH. « Nous sommes fiers d'avoir atteint une empreinte carbone inférieure aux moyennes de l'industrie pour le web ouvert, ce qui démontre clairement l'avantage d'utiliser la diffusion, le caractère un-à-plusieurs, respectueux de l'environnement du prDOOH. Avec le DOOH de plus en plus prévu dans le cadre de stratégies médias programmatiques multicanaux, nos références de durabilité de premier plan dans l'industrie renforcent les nombreux avantages que le prDOOH apporte aux annonceurs cherchant à comprendre non seulement l'efficacité mais aussi l'impact environnemental de leur combinaison de médias. »

« Nous avons été impressionnés par le désir de VIOOH de comprendre l'impact du prDOOH et leur engagement en faveur de la durabilité et de la responsabilité transparente. Grâce à des mesures proactives, comme celles adoptées par VIOOH, nous pouvons tous contribuer à un avenir durable. Il est important que les entreprises du monde entier adoptent des politiques d'entreprise régénératrices pour inverser la tendance dans notre lutte contre la crise climatique », a déclaré Eric Shih, directeur de l'exploitation chez Cedara.

VIOOH continuera à mesurer son impact carbone et à mettre ces informations à la disposition de ses partenaires et de ses clients, de manière à ce qu'ils puissent prendre des décisions avisées en matière de développement durable dans le cadre de l'attribution de leurs médias. D'autres initiatives seront annoncées dans les meilleurs délais.

