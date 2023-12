Le Groupe Banque TD annonce des changements à son équipe de haute direction





TORONTO, le 11 déc. 2023 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (TD) (TSX: TD) (NYSE : TD) a annoncé aujourd'hui des changements à son équipe de haute direction qui témoignent de la solidité de la relève en matière de leadership au sein de la Banque.

Ray Chun est nommé chef de groupe, Services bancaires personnels au Canada. Cette nomination entre en vigueur immédiatement. Ray occupait jusqu'à maintenant le poste de chef de groupe, Gestion de patrimoine et TD Assurance. Arrivé à la TD en 1992, il a occupé divers postes de direction à l'échelle de la Banque, notamment au sein des Produits bancaires personnels, du Réseau de succursales, des Services aux clients privés TD Waterhouse, des Ventes, Canaux directs, d'Expérience client et Opérations, de même qu'à titre de président de TD Assurance.

« Ray est un leader reconnu qui a démontré sa capacité à bâtir des entreprises gagnantes, à offrir des solutions novatrices et à développer les talents. Son excellente compréhension du marché et l'attention constante qu'il porte à l'expérience client seront des atouts solides dans son nouveau poste », a indiqué Bharat Masrani, président du Groupe et chef de la direction, Groupe Banque TD.

Tim Wiggan est promu chef de groupe, Gestion de patrimoine et TD Assurance et rejoint l'équipe de la haute direction de la TD. Cette nomination entre en vigueur immédiatement. Tim était auparavant vice-président principal, Valeurs Mobilières TD et cochef, Services bancaires d'investissement mondiaux. Comptant plus de 25 années d'expérience à la TD, il a occupé des postes de direction aux responsabilités croissantes, notamment à titre de cochef, Marchés mondiaux, et de chef, Actions et Produits de base, Valeurs Mobilières TD. Tim a également occupé le poste de chef de la direction de Gestion de Placements TD pendant presque quatre ans, de 2013 à la fin de 2016.

« Tim a démontré sa capacité à assurer la croissance de nos secteurs Gestion de patrimoine et Marchés de capitaux, et à bâtir des relations de confiance à long terme avec nos clients. Il continuera de miser sur notre stratégie Une seule TD, à développer nos activités de Gestion de patrimoine au Canada, aux États-Unis et à l'échelle mondiale, et à exécuter la prochaine phase de croissance à Gestion de patrimoine et TD Assurance », a ajouté Bharat Masrani.

Michael Rhodes, chef de groupe, Services bancaires personnels au Canada, quitte la TD pour relever de nouveaux défis dans une autre entreprise. Depuis son arrivée à la TD en 2011, Michael a contribué à rendre la Banque plus solide, à innover et à répondre aux besoins de nos clients.

« J'aimerais remercier Michael pour ses nombreuses contributions à la réussite de la TD et lui souhaiter la meilleure des chances pour l'avenir », a déclaré Bharat Masrani.

11 décembre 2023

