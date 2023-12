GROUPE ADF ANNONCE L'OCTROI DE NOUVEAUX CONTRATS MAJEURS AU CANADA ET AUX ÉTATS-UNIS D'UNE VALEUR TOTALE DE 234 MILLIONS DE DOLLARS





(Tous les montants sont en dollars canadiens, sauf indication contraire.)

TERREBONNE, QC, le 11 déc. 2023 /CNW/ - La direction de GROUPE ADF INC . (« ADF » ou la « Société ») (TSX: DRX), chef de file nord-américain dans la fabrication de superstructures en acier, annonce la signature d'une série de nouvelles commandes au Canada et aux États-Unis qui au total se chiffrent à 234,0 millions de dollars.

Dans un premier temps, en mai dernier, Groupe ADF a annoncé l'octroi d'un important contrat portant sur la première phase d'un projet de construction majeur dans le secteur pharmaceutique de la région du Midwest. Ce contrat fait l'objet de travaux additionnels qui sont ajoutés au contrat original et qui seront achevés à l'intérieur du calendrier de réalisation initial de la première phase. À cet égard, les travaux de fabrication vont débuter en décembre 2023.

La direction de la Société annonce également avoir conclu une autre entente avec ce même client pour la deuxième phase du projet de construction mentionné ci-haut. Ce nouveau contrat majeur représente le plus important de cette série de nouvelles commandes en termes de valeur. La nature et la portée des travaux de cette deuxième phase du projet sont similaires à la première phase et consiste en la conception et l'ingénierie des connexions, les travaux de fabrication, incluant la fourniture de l'acier et l'application du revêtement industriel, de même que les travaux de montage de la structure d'acier et composantes assemblées lourdes en acier d'un bâtiment de type industriel à très grande surface. La fabrication débutera en février 2024 et s'échelonnera sur une période d'environ 15 mois.

Parmi cette série de nouvelles commandes, mentionnons aussi le contrat obtenu dans la région du Sud-est des États-Unis qui porte, entre autres, sur la fabrication incluant revêtement industriel, et la livraison de la structure en acier d'un nouveau bâtiment industriel pour une entreprise manufacturière de classe mondiale dans le secteur de l'aluminium. Ce projet s'échelonnera quant à lui sur une période de 6 mois. En terminant, Groupe ADF annonce également l'octroi de deux nouveaux contrats, un dans le secteur des infrastructures publiques et un dans le secteur industriel au Canada.

Les deux usines de fabrication et les deux ateliers de peinture d'ADF à Terrebonne au Québec et à Great Falls, dans l'état du Montana seront mis à contribution sur l'ensemble de ces nouvelles commandes.

M. Jean Paschini, président du conseil d'administration et chef de la direction, souligne que « ces nouveaux contrats exigeront une production à haut volume et une compétence technique élevée. Nos processus de fabrication et d'assemblage aujourd'hui davantage rehaussés par une production assistée par robotisation et par une automatisation accrue sont éprouvés pour ce type de projets. Avec des assises de qualité et des équipes aguerries et talentueuses, nous sommes déjà prêts pour de tels projets d'envergure et enthousiastes de collaborer avec nos clients et de les appuyer en tant que partenaire commercial de choix ».

Le carnet de commandes de la Société se chiffrait à 339.3 millions de dollars au 31 octobre 2023, excluant les nouvelles commandes annoncées aujourd'hui.

À propos de Groupe ADF inc. | Groupe ADF inc. est un chef de file nord-américain dans la conception et l'ingénierie de connexions, la fabrication, incluant l'application de revêtements industriels, le montage de charpentes métalliques complexes, de composantes assemblées lourdes en acier, ainsi que de métaux ouvrés et architecturaux, pour le secteur des infrastructures non résidentielles. Groupe ADF Inc. est l'un des rares intervenants de l'industrie apte à réaliser des mégaprojets commerciaux, institutionnels, industriels et publics caractérisés par un très haut niveau de complexité technologique et des échéanciers accélérés. La Société exploite aujourd'hui deux usines de fabrication et deux ateliers de peinture; au Canada et aux États-Unis, de même qu'une division « Construction » aux États-Unis, qui se spécialise dans le montage de charpentes métalliques et autres produits connexes.

Déclarations prospectives | Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui reflètent les objectifs et les attentes d'ADF. Ces déclarations sont identifiées par les verbes tels que « s'attend à ce que » ainsi que par l'utilisation des temps de verbe futur et conditionnel. De par leur nature, ces déclarations comportent des risques et des incertitudes. Par conséquent, les faits réels peuvent différer des attentes d'ADF.

SOURCE Groupe ADF Inc.

11 décembre 2023 à 07:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :