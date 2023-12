Mercans nommé leader dans le rapport ISG Provider Lenstm 2023 ? Catégorie des Services de gestion de paie mondiale multi-pays





ISG, une société de recherche indépendante, a nommé Mercans, leader mondial des services de gestion de paie multi-pays, dans son rapport exclusif ISG Provider Lenstm 2023. Parmi les 36 fournisseurs de solutions et de services de paiement évalués de manière exhaustive, Mercans s'est distinguée comme leader incontesté de l'industrie. Cette reconnaissance prestigieuse consolide la position de Mercans en tant que leader dans le secteur mondial de la technologie du paiement.

ISG a rendu hommage à Mercans pour ses efforts vers la transformation numérique simplifiant les processus de paie. Le moteur de paiement brut-à-net à plateforme unique de Mercans constitue une innovation disruptive et révolutionnaire qui a bouleversé l'industrie mondiale du paiement. Le logiciel G2N Nova est la seule application de paiement mondiale qui permet de générer des calculs de paiement brut-net en quelques secondes dans plus de 100 pays, sans pour autant stocker les données sur les employés. Cette approche disruptive et innovante de la paie mondiale a permis aux multinationales de numériser entièrement leurs processus de paiement mondiaux. Etant la seule application mondiale de paie brut-à-net, G2N Nova offre une expérience de paie entièrement autonome et sans contact, réduisant considérablement les délais et les coûts de traitement des paiements.

La technologie de paiement exclusive de Mercans a permis de changer le modèle traditionnel de paiement mondial basé sur l'agrégation et les processus manuels en éliminant le besoin de sous-traitants locaux et de solutions logicielles tierces. La plateforme de paiement de Mercans peut être intégrée de manière transparente dans le flux de travail d'un département RH et permet la génération et la soumission électroniques de rapports statutaires dans le monde entier. L'architecture du moteur de paie horizontal de pointe de G2N Nova permet de consolider le processus de traitement et le reporting des paiements sur un seul logiciel qui alimente les services SaaS et de gestion de la paie dans des milliers d'entreprises et plus de 100 pays.

Vishwanathan Arunachalam (Vish), PDG de Mercans Payroll & SaaS, a souligné : « Cette accolade souligne notre offre complète de produits et de services, notre présence robuste sur le marché et notre position concurrentielle durable. Nous sommes engagés à fournir des pratiques novatrices et à la stabilité concurrentielle. »

Les points forts de Mercans reconnus par ISG comprennent :

Le traitement simplifié et efficace des opérations de paiement

Forfaits de services sur mesure

Prouesses technologiques

Expertise mondiale

Rachel Anderson, analyste principale chez ISG, a rendu hommage à Mercans et a déclaré : « Mercans est un leader mondial en matière de technologie et de services de paiement. HR Blizz, son infrastructure de paiement mondial propriétaire, associée à des moteurs de calcul natifs, répond aux besoins de 160 pays avec une finesse remarquable. »

Cette distinction témoigne de l'engagement continu de Mercans envers l'innovation et l'excellence en matière de services de paiement à l'échelle mondiale, établissant ainsi une norme élevée pour l'avenir de l'industrie.

Lire le rapport complet ISG Provider Lenstm 2023 ici.

À propos de Mercans

Mercans est un leader mondial dans le domaine de la technologie de paiement. La plateforme mondiale révolutionnaire de paiement de Mercans, HR Blizztm, permet aux PME et aux grandes entreprises de gérer la paie dans 160 pays. Avec 20 ans d'expertise mondiale en matière de paie, Mercans fournit la gamme complète de services RH via une plateforme mondiale unique et sécurisée.

