CGTN : La Chine et le Vietnam visent des liens interpersonnels plus étroits

BEIJING, 11 décembre 2023 /CNW/ - Dans le cadre de la 15e Foire internationale du commerce et du tourisme Vietnam-Chine, une activité d'échange de chant antiphonique a eu lieu sur la rivière Beilun, qui trace la frontière entre la Chine et le Vietnam, le 30 novembre.

Des chanteurs chinois et vietnamiens ont chanté des airs louant l'amitié étroite entre les peuples des deux pays.

En tant que pays socialistes et voisins amis, la Chine et le Vietnam comptent plus de sept décennies de liens diplomatiques et de relations étroites entre les deux peuples.

Une amitié de longue date

L'ambassadeur de la Chine au Vietnam, M. Xiong Bo, a déclaré au China Media Group qu'il existe de nombreuses conditions favorables aux échanges interpersonnels entre la Chine et le Vietnam.

« Dotés de patrimoines historiques et culturels semblables, les Vietnamiens connaissent très bien l'histoire chinoise et le confucianisme. De plus, les films contemporains ainsi que les séries télévisées de Chine sont très populaires auprès des Vietnamiens », affirme-t-il.

Pour favoriser la compréhension mutuelle et l'amitié entre les deux peuples, la Chine et le Vietnam ont souligné l'importance de la coopération dans le domaine de l'éducation.

Zheng Dawei, conseiller en éducation à l'ambassade de Chine au Vietnam, a déclaré que plus de 50 établissements d'enseignement supérieur au Vietnam comportent des départements ou des programmes en langue chinoise, et que 15 000 étudiants étudient le chinois aux études supérieures.

Selon une déclaration commune de l'an dernier sur le renforcement du partenariat stratégique global entre la Chine et le Vietnam, la Chine a annoncé qu'au cours des cinq prochaines années, elle offrira au Vietnam plus de 1 000 bourses d'études du gouvernement chinois et plus de 1 000 bourses d'études internationales pour professeurs de langue chinoise afin d'aider le Vietnam à former des talents de haut niveau et des professeurs de langue chinoise.

« De 2021 à 2022, plus de 27 000 étudiants vietnamiens ont étudié en Chine, et plus de 1 700 d'entre eux ont reçu des bourses du gouvernement chinois », soutient l'ambassadeur Xiong Bo.

Selon lui, les fondements de l'opinion publique des deux pays doivent être consolidés. « Les deux parties devraient accorder plus d'importance au renforcement de l'amitié entre la Chine et le Vietnam », souligne-t-il.

Plus d'échanges interpersonnels attendus

Après le 20e Congrès national du Parti communiste chinois, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Trong, a été le premier dirigeant étranger invité à visiter la Chine.

À l'invitation de M. Trong et du président vietnamien Vo Van Thuong, le président chinois Xi Jinping effectuera une visite officielle au Vietnam du 12 au 13 décembre.

Lors d'un point de presse courant, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a indiqué que les dirigeants discuteront de l'amélioration des relations entre la Chine et le Vietnam et se concentreront sur six grands domaines, soit la politique, la sécurité, la coopération pratique, le soutien public, les affaires multilatérales et les questions maritimes.

Lors d'une rencontre avec M. Thuong en octobre, qui était à Beijing pour le troisième Forum de la Belt and Road Initiative pour la coopération internationale, le président Xi Jinping a déclaré que les deux pays devaient continuer à tisser des liens plus étroits entre les deux peuples, en particulier entre les jeunes, afin de transmettre l'amitié traditionnelle de génération en génération.

Les Vietnamiens s'attendent aussi à un rapprochement entre les deux peuples. Le Nguyet Quynh, qui a remporté la deuxième place de la 16e édition du concours Pont vers le chinois - concours de compétence en chinois pour les élèves étrangers du secondaire, a déclaré qu'elle étudie le chinois depuis six ans et qu'elle attend avec impatience la visite prochaine du président Xi Jinping.

« J'espère qu'après cette visite, les jeunes des deux pays auront davantage d'occasions de communiquer entre eux et de resserrer leurs liens », a-t-elle indiqué.

