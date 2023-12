Newmont annonce des résultats positifs pour les offres d'échange et les sollicitations de consentement





Newmont Corporation (Newmont ou « la société ») a annoncé aujourd'hui, dans le cadre des offres d'échange précédemment annoncées (individuellement une « offre d'échange » et collectivement les « offres d'échange »), toutes les obligations en circulation (les « obligations Newcrest existantes ») émises par Newcrest Finance Pty Limited, une filiale à 100 % de Newmont (« Newcrest Finance » et, avec Newmont, les « émetteurs »), pour (1) un montant en principal total jusqu'à 1,65 milliard de dollars de nouvelles obligations à émettre par les émetteurs (les « nouvelles obligations Newmont ») et (2) des espèces, et les sollicitations de consentement correspondantes (individuellement une « sollicitation de consentement » et collectivement les « sollicitations de consentement ») pour adopter certaines modifications proposées à chacun des actes régissant les obligations Newcrest existantes (les « modifications des actes Newcrest existants »), que les émetteurs ont reçu des offres concernant les montants totaux en principal des obligations Newcrest existantes indiquées ci-dessous, qui constituent les consentements requis pour adopter les modifications des actes de Newcrest existants pour chacune des trois séries d'obligations Newcrest existantes en circulation qui font l'objet des offres d'échange et des sollicitations de consentement. Newcrest Finance a l'intention de conclure des actes supplémentaires avec l'administrateur des obligations Newcrest existantes afin de mettre en oeuvre les modifications des actes Newcrest existants au plus tard à la date de règlement des offres d'échange et des sollicitations de consentement.

À 17h00, heure normale de l'Est, le 8 décembre 2023 (la « date de dépôt anticipé »), les montants en principal suivants de chaque série d'obligations Newcrest existantes ont été valablement déposés et non valablement retirés (et les consentements ont été valablement délivrés et non valablement révoqués) :

Titre de la série / CUSIP

Nombre d'obligations Newcrest

existantes Montant

principal

total

en circulation Obligations existantes de Newcrest offertes

à compter de la

date limite de retrait Montant

principal Pourcentage Obligations à 3,250 % échéant en 2030 / 65120FAD6 et Q66511AE8 650,0 millions $ 622 081 000 $ 95,7 % Obligations à 5,75 % échéant en 2041 / 65120FAB0 et Q66511AB4 500,0 millions $ 459 710 000 $ 91,9 % Obligations à 4,200 % échéant en 2050 / 65120FAE4 et Q66511AF5 500,0 millions $ 483 896 000 $ 96,8 %

Les droits de retrait pour les offres d'échange et les sollicitations de consentement ont expiré à la date de soumission anticipée.

Les détenteurs qui ont valablement apporté (et n'ont pas valablement retiré) leurs obligations Newcrest existantes au plus tard à la date d'offre anticipée pourront recevoir 1 000 $ de capital de la série correspondante d'obligations Newmont et 1,00 $ en espèces, ce qui inclut une prime d'offre anticipée de 50 $ de capital de la série correspondante d'obligations Newmont et 1,00 $ en espèces (ensemble, la « prime d'offre anticipée »), pour chaque tranche de 1 000 $ de capital d'obligations Newcrest existantes acceptée à l'échange à la date de règlement. Les détenteurs qui apportent valablement leurs obligations Newcrest existantes après la date de soumission anticipée, mais avant la date d'expiration (telle que définie ci-dessous), ne seront pas éligibles à la prime de soumission anticipée applicable et, en conséquence, ne seront éligibles qu'à 950 $ de la série correspondante d'obligations Newmont, pour chaque tranche de 1 000 $ de capital des obligations Newcrest existantes acceptées à l'échange à la date de règlement.

Les offres d'échange et les sollicitations de consentement sont effectuées conformément aux modalités et sous réserve des conditions énoncées dans la notice d'offre et la déclaration de sollicitation de consentement, datées du 27 novembre 2023 (la « notice d'offre et la déclaration de sollicitation de consentement »). Les conditions des offres d'échange et des sollicitations de consentement demeurent telles que définies dans la notice d'offre et la sollicitation de consentement.

Les offres d'échange et les sollicitations de consentement expireront à 17h00, heure normale de l'Est, le 26 décembre 2023, sauf prorogation (la « date d'expiration »). La date de règlement devrait intervenir rapidement après la date d'expiration et est actuellement prévue le, ou aux alentours du, 28 décembre 2023.

Les documents relatifs aux offres d'échange et aux sollicitations de consentement ont été et seront uniquement distribués aux détenteurs éligibles d'obligations Newcrest existantes qui remplissent et renvoient un formulaire d'éligibilité confirmant qu'ils sont soit (a) un « acheteur institutionnel qualifié », tel que ce terme est défini dans la règle 144A du Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act »), ou (b) une personne qui se trouve hors des « États-Unis » et qui n'est (i) pas une « personne américaine », tels que ces termes sont définis dans la règle 902 du Securities Act et (ii) un « soumissionnaire qualifié non-américain » (tel que défini dans la notice d'offre et la déclaration de sollicitation de consentement). Les conditions complètes des offres d'échange et des sollicitations de consentement sont décrites dans la notice d'offre et la déclaration de sollicitation de consentement, dont une copie peut être obtenue en contactant D.F. King & Co, Inc., l'agent d'échange et l'agent d'information dans le cadre des offres d'échange et des sollicitations de consentement, au (800) 713-9960 (gratuit) ou au (212) 269-5550 (banques et courtiers). Le formulaire d'éligibilité est disponible sur www.dfking.com/newmont-newcrest ou en envoyant un e-mail à D.F. King & Co., Inc. à l'adresse [email protected].

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou d'achat, ni une sollicitation d'une offre de vente ou d'achat, ni une sollicitation d'offres ou de consentements concernant une quelconque valeur mobilière. Aucune offre, sollicitation, achat ou vente ne sera faite dans une juridiction où une telle offre, sollicitation, achat ou vente serait illégale. Les offres d'échange et les sollicitations de consentement sont effectuées uniquement en vertu de la notice d'offre et de la déclaration de sollicitation de consentement et uniquement auprès des personnes et dans les juridictions autorisées par le droit applicable.

Les obligations de Newmont n'ont pas été enregistrées en vertu de du Securities Act ou de toute autre loi sur les valeurs mobilières d'un État ou d'un pays étranger. Par conséquent, les obligations de Newmont ne peuvent être offertes ou vendues en l'absence d'enregistrement ou d'exemption applicable aux exigences d'enregistrement du Securities Act et de toute loi sur les valeurs mobilières d'un État ou de toute loi sur les valeurs mobilières étrangère applicable. Si les offres d'échange sont réalisées, Newmont conclura un accord sur les droits d'enregistrement en vertu duquel elle acceptera de déployer des efforts commercialement raisonnables pour déposer une déclaration d'enregistrement d'offre d'échange afin de permettre l'échange des obligations de Newmont de chaque série contre le même montant en principal d'obligations d'échange de la même série qui sont enregistrées en vertu du Securities Act ou, dans certaines circonstances, d'enregistrer la revente des obligations de Newmont.

À propos de Newmont

Newmont est la première société aurifère au monde et un producteur de cuivre, de zinc, de plomb et d'argent. Le portefeuille d'actifs, de prospects et de talents de classe mondiale de la Société est ancré dans des territoires miniers favorables en Afrique, Australie, Amérique latine et Caraïbes, Amérique du Nord, et Papouasie-Nouvelle-Guinée. Newmont est le seul producteur d'or inscrit à l'indice S&P 500, et est largement reconnue pour ses pratiques environnementales, sociales et de gouvernance, fondées sur des principes. La Société est un chef de file du secteur en termes de création de valeur, s'appuyant sur des normes de sécurité solides, une exécution supérieure et son expertise technique. Newmont a été fondée en 1921 et est cotée en bourse depuis 1925.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives », qui sont censées être couvertes par la sphère de sécurité créée par ces articles et d'autres lois applicables, et des « informations prospectives » au sens des lois australiennes sur les valeurs mobilières applicables. Lorsqu'une déclaration prospective exprime ou implique une attente ou une croyance concernant des événements ou des résultats futurs, cette attente ou croyance est exprimée de bonne foi et considérée comme ayant une base raisonnable. Toutefois, ces déclarations sont soumises à des risques, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent matériellement des résultats futurs exprimés, projetés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives traitent souvent de nos performances commerciales et financières futures et de notre situation financière ; elles contiennent souvent des mots tels que « anticiper », « avoir l'intention de », « planifier », « sera », « estimer », « s'attendre à », « croire », « en attente » ou « potentiel ». Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse peuvent inclure, sans s'y limiter, des déclarations concernant la réalisation attendue des offres d'échange et des sollicitations de consentement et la conclusion de tout accord y afférent, y compris l'accord sur les droits d'enregistrement, ainsi que la date d'expiration et la date de règlement des offres d'échange et des sollicitations de consentement. Les estimations ou les prévisions d'événements ou de résultats futurs reposent sur certaines hypothèses qui peuvent s'avérer incorrectes. De telles hypothèses incluent, sans s'y limiter : (i) aucun changement significatif des conditions géotechniques, métallurgiques, hydrologiques et autres conditions physiques actuelles ; (ii) l'obtention de permis, le développement, l'exploitation et l'expansion des opérations et des projets conformes aux attentes actuelles et aux plans miniers ; (iii) les développements politiques dans toute juridiction dans laquelle Newmont opère conformes à ses attentes actuelles ; (iv) certaines hypothèses de taux de change ; (v) certaines hypothèses de prix pour l'or, le cuivre, l'argent, le zinc, le plomb et le pétrole ; (vi) les prix des fournitures clés ; (vii) l'exactitude des estimations actuelles des réserves minérales et des matériaux minéralisés ; (viii) d'autres hypothèses de planification ; et (ix) la satisfaction en temps voulu des conditions de clôture habituelles des offres d'échange et des sollicitations de consentement. Pour une discussion plus détaillée de ces risques, consultez le rapport annuel de Newmont sur formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, déposé auprès de la SEC le 23 février 2023, tel que mis à jour par le rapport actuel sur formulaire 8-K, déposé auprès de la SEC le 20 juillet 2023, ainsi que les autres documents déposés par Newmont auprès de la SEC, sous la rubrique « Facteurs de risque », et les autres facteurs identifiés dans les rapports de Newmont déposés auprès de la SEC, disponibles sur le site Web de la SEC ou sur www.newmont.com. Newmont ne s'engage pas à publier de révisions de toute « déclaration prospective », y compris, sans s'y limiter, des perspectives, pour refléter des événements ou des circonstances postérieurs à la date de ce communiqué de presse, ou pour refléter la survenue d'événements imprévus, sauf si les lois sur les valeurs mobilières en vigueur l'exigent. Les investisseurs ne doivent pas supposer que l'absence de mise à jour d'une « déclaration prospective » publiée antérieurement constitue une réaffirmation de cette déclaration. La confiance en les « déclarations prospectives » se fait aux risques et périls de l'investisseur.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

