À la COP28, le Défi mondial sur la tarification du carbone connaît un essor accru





DUBAÏ, Émirats arabes unis, le 10 déc. 2023 /CNW/ - La tarification du carbone est plus efficace lorsqu'un grand nombre de pays l'adoptent - une couverture plus vaste signifie plus de possibilités de trouver des solutions propres. Grâce à la coopération internationale, les pays peuvent envoyer le même message : personne ne peut polluer sans en payer le prix.

Aujourd'hui, à la COP28, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, et Catherine Stewart, ambassadrice du Canada pour les changements climatiques, ont tenu une séance de haut niveau avec les champions de la tarification du carbone afin d'unir leurs efforts pour faire avancer la conversation mondiale sur le sujet. Cette séance fait suite à la réunion des leaders au sujet du Défi mondial sur la tarification du carbone que le premier ministre a tenue en septembre 2023 à l'Assemblée générale des Nations Unies. Avant le début de la COP28, le Canada a accueilli la Suède et l'Union européenne à titre de nouveaux partenaires du Défi mondial sur la tarification du carbone. Elles s'ajoutent à une liste croissante de membres qui se sont joints au Défi depuis la COP27, dont la République de Corée, la Norvège, le Danemark et la Côte d'Ivoire, à titre d'amis du Défi.

À la COP28, au cours d'une séance parallèle visant à stimuler le changement grâce au Défi mondial sur la tarification du carbone, le ministre Guilbeault a réuni les membres nouveaux et existants du Défi afin de présenter les progrès qu'ils ont réalisés dans la mise en oeuvre de la tarification du carbone. De plus, la rencontre a offert aux ministres une plateforme pour faire part de leurs expériences avec les systèmes de tarification du carbone. Elle a également donné l'occasion d'accroître la collaboration en vue de renforcer les systèmes qui émergent partout dans le monde. Le ministre Guilbeault et l'ambassadrice Stewart ont également parlé du secrétariat du Défi mondial sur la tarification du carbone, qui agira en toute indépendance, et ont dévoilé le nouveau site Web du Défi, où est décrite la manière dont des pays de partout dans le monde haussent la barre de leurs ambitions climatiques.

Le gouvernement du Canada collaborera avec deux organisations qui formeront le secrétariat du Défi mondial sur la tarification du carbone. Ces deux organisations, Adelphi Research et l'Association internationale pour l'échange de droits d'émission, possèdent de solides antécédents dans le domaine de la tarification du carbone et une vaste expérience de la mise en place de forums multilatéraux pour l'échange d'idées et d'information portant sur les marchés du carbone et les solutions climatiques liées à celui-ci.

Depuis que le Défi a été lancé par le Canada à la COP26, il a reçu le soutien de pays et d'organisations du monde entier. Malgré des points de vue et des expériences qui diffèrent, ces champions de la tarification du carbone font front commun dans la lutte contre les changements climatiques et ont tous la même volonté de construire un avenir durable.

Le Canada incite d'autres administrations à agir et à se joindre au Défi pour créer une dynamique visant à étendre la tarification du carbone, qui est un moyen peu coûteux et efficace de réduire les émissions et de stimuler l'innovation.

Citations

« La tarification du carbone est plus efficace lorsqu'elle est adoptée par le plus grand nombre de pays possible. Ce n'est que par des actions internationales concertées que nous pouvons envoyer un message clair et puissant selon lequel il n'est plus acceptable de polluer en toute impunité. Cette collaboration nous aidera aussi à trouver des solutions plus propres et contribuera à l'édification d'une économie mondiale plus propre. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Le Défi mondial sur la tarification du carbone établit un objectif collectif voulant que 60 p. 100 des émissions mondiales soient assujetties à la tarification du carbone d'ici 2030. Il s'agit d'un objectif ambitieux et important qui appuie l'atteinte de l'objectif de l'Accord de Paris. La tarification du carbone, sous la forme d'une taxe sur le carbone ou d'un marché du carbone (comme le système d'échange de quotas d'émissions de l'Union européenne), est un moyen rentable de réduire les émissions. Elle envoie un signal clair aux marchés, génère des recettes qui peuvent être utilisées pour soutenir encore plus la transition climatique et renforce la compétitivité des solutions de rechange. »

- Romina Pourmokhtari, ministre du Climat et de l'Environnement de la Suède

Faits en bref

Selon la Banque mondiale, 73 initiatives de tarification du carbone sont actuellement en place dans le monde, tant à l'échelle nationale qu'infranationale. Ensemble, ces initiatives couvrent 23 p. 100 des émissions mondiales de gaz à effet de serre.

mondiale, 73 initiatives de tarification du carbone sont actuellement en place dans le monde, tant à l'échelle nationale qu'infranationale. Ensemble, ces initiatives couvrent 23 p. 100 des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Lancé par le Canada lors de la COP26 , le Défi mondial sur la tarification du carbone incite les champions de la tarification du carbone du monde entier à former un partenariat pour répandre l'utilisation de la tarification du carbone en renforçant les systèmes existants et en soutenant les systèmes émergents, dans le but collectif que 60 p. 100 des émissions mondiales fassent l'objet d'une telle tarification d'ici 2030.

, le Défi mondial sur la tarification du carbone incite les champions de la tarification du carbone du monde entier à former un partenariat pour répandre l'utilisation de la tarification du carbone en renforçant les systèmes existants et en soutenant les systèmes émergents, dans le but collectif que 60 p. 100 des émissions mondiales fassent l'objet d'une telle tarification d'ici 2030. En acceptant de participer au Défi, les partenaires ont l'occasion de tirer parti de leurs solides assises de leadership dans le domaine de la tarification du carbone, en collaboration avec des administrations aux vues similaires. Ancré dans l'équité et la justice, le Défi crée une tribune pour le dialogue et la coordination afin de mieux comprendre les choix de conception des politiques et d'aider d'autres pays à adopter la tarification du carbone.

Les partenaires du Défi mondial sur la tarification du carbone mettent en oeuvre ou prévoient mettre en oeuvre la tarification du carbone et se sont engagés à atteindre l'objectif de porter la couverture de la tarification du carbone à 60 p. 100 des émissions mondiales d'ici 2030.

Les amis du Défi mondial sur la tarification du carbone représentent les administrations ou organisations qui soutiennent les buts et objectifs du Défi et qui envisagent de mettre en oeuvre des systèmes nationaux explicites de tarification du carbone.

Le Défi met l'accent sur l'aide aux pays en développement, compte tenu des obstacles uniques qu'ils doivent surmonter pour lutter contre les changements climatiques. L'engagement du Défi à l'égard de l'inclusion fait en sorte que les avantages de la collaboration mondiale s'étendent à diverses économies et circonstances.

Le secrétariat est dirigé par le président du Comité consultatif du Défi mondial sur la tarification du carbone et est chargé de faire avancer tous les aspects du Défi, notamment de faciliter les échanges et le soutien techniques pour favoriser l'expansion de la tarification du carbone dans les pays du Sud, d'assurer la coordination entre les intervenants, de renforcer le dialogue de haut niveau entre les partenaires et de fournir aux amis du Défi de l'expertise technique sur la tarification du carbone.

Le Canada est reconnu sur la scène internationale comme un chef de file de la lutte contre les changements climatiques, en grande partie en raison de son robuste système national de tarification de la pollution par le carbone. L'approche du Canada laisse aux provinces et aux territoires le choix de mettre en oeuvre leurs propres systèmes de tarification du carbone mieux adaptés à leurs besoins, à condition qu'ils respectent les normes nationales minimales.

Produits connexes

Liens connexes

Page Twitter d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

10 décembre 2023 à 14:09

Communiqué envoyé leet diffusé par :