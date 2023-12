Rappel de produits de cantaloup fraîchement coupés en raison de la bactérie Salmonella

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, et la ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, annoncent que le gouvernement a adopté aujourd'hui le projet...

Produit : Produits de cantaloup fraîchement coupés Problème : Aliments - Contamination microbienne - Salmonella Distribution : Nationale Voir les produits concernés et les photos des produits pour ce rappel SOURCE Agence canadienne d'inspection des...

Les porte-paroles des organisations du Front commun représentant le personnel du réseau de la santé et des services sociaux s'adresseront aux médias le 10 décembre dans le cadre de la journée de grève. Ils et elles feront le point sur les...