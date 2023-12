L'AJAX PREND POSITION CONTRE LA HAINE SOCIALE





Aujourd'hui, les équipes masculine et féminine de l'Ajax joueront sans nom au dos de leur maillot. À la place, trois points seront imprimés sur leur maillot.

AMSTERDAM, 9 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Chaque mois, les joueurs des équipes masculine et féminine de l'Ajax Amsterdam reçoivent plus de 1 500 messages haineux sur les réseaux sociaux. Ce chiffre provient de données de recherche fournies par le club. Malheureusement, ils ne sont pas les seuls à subir ce genre de haine en ligne. La haine sociale est une tendance croissante qui touche des millions de personnes. Ce week-end, afin de faire taire la haine sociale, les équipes masculines et féminines de l'Ajax joueront avec trois points blancs sur leurs maillots à la place de leur nom.

Ces trois points sont un symbole mondialement reconnu pour représenter le silence. Ils représentent également l'icône de menu que vous sélectionnez pour signaler les messages haineux et les comptes associés.

Un problème social

La haine sociale est un problème social majeur qui touche des millions de personnes dans le monde. Les recherches montrent que 82 % des Néerlandais sont affectés par la lecture de messages haineux ou de commentaires offensants sur les réseaux sociaux. Il s'agit notamment de menaces, de discrimination, de harcèlement et d'autres formes d'agression visant spécifiquement un individu ou postées sur la timeline d'un autre individu. Pourtant, seuls 25 % des utilisateurs de réseaux sociaux agissent pour y mettre fin. Cela signifie que les utilisateurs de réseaux sociaux contribuent sans le savoir à un environnement dans lequel la haine sociale devient de plus en plus normalisée. Avec son initiative #SilenceSocialHate, l'Ajax souhaite lancer le débat sur l'impact de la haine sociale et sur la manière dont nous pouvons la faire taire ensemble.

Que pouvez-vous faire ?

La haine sociale continuera d'exister aussi longtemps que nous le permettrons. En veillant à ce que les messages haineux soient signalés plus souvent, nous accentuons la pression sur les plateformes de réseaux sociaux afin qu'elles suppriment le contenu offensant et qu'elles améliorent leur réponse à la haine sociale. L'établissement et le renforcement de ces limites permettent de faire des réseaux sociaux un endroit plus agréable pour les générations actuelles et futures.

Signaler la haine sociale est simple et anonyme. Sélectionnez l'icône de menu (...) dans votre timeline et cliquez sur « Signaler ». Le post ou le message ainsi que le compte associé seront désormais examinés par la plateforme de réseaux sociaux, comme l'indique leur politique de signalement : Facebook , Instagram , X , YouTube et TikTok .

