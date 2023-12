IPA annonce la clôture d'une offre publique d'actions ordinaires pour un montant de 1 265 million de dollars





ImmunoPrecise Antibodies Ltd. (NASDAQ : IPA) (« ImmunoPrecise » ou « IPA » ou la « Société »), a annoncé aujourd'hui la clôture de son appel public à l'épargne de 1 265 000 actions ordinaires pour un montant de 1 265 million de dollars, notamment 165 000 actions ordinaires émises à la suite de l'exercice intégral par le preneur ferme de son option aux fins d'attribution excédentaire. Le prix de l'offre publique pour chaque action ordinaire, avant l'escompte et les commissions du preneur ferme, était de 1,00 dollar. Tous les titres de l'offre publique par prise ferme ont été vendus par la Société.

La Société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre proposée pour la recherche et développement, les dépenses d'investissement, notamment l'expansion des laboratoires existants, le fonds de roulement et aux fins générales de l'entreprise.

The Benchmark Company a agi en tant qu'unique responsable de la tenue des livres et R.F. Lafferty en tant que cogérant de l'offre.

Dorsey & Whitney LLP et Norton Rose Fulbright Canada LLP ont été respectivement les conseillers juridiques américain et canadien de la Société. Sheppard, Mullin, Richter & Hampton LLP a été le conseiller juridique de The Benchmark Company, LLC.

Les titres ont été offerts et vendus dans le cadre d'une déclaration d'enregistrement sur formulaire F-3 (dossier n° 333-273197), que la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») a déclaré entrer en vigueur le 14 juillet 2023. Une copie du supplément de prospectus final et du prospectus d'accompagnement décrivant les conditions de l'offre a été déposée auprès de la SEC et se trouve disponible sur son site Web à l'adresse suivante www.sec.gov. Des exemplaires du supplément au prospectus final et du prospectus d'accompagnement concernant cette offre peuvent également être obtenus en contactant The Benchmark Company, LLC, 150 East 58th St., 17th Floor, New York, NY 10155, en appelant le 212-312-6700 ou envoyant un courrier électronique à l'adresse suivante [email protected].

Ce communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente, ni une sollicitation d'offre d'achat, et il n'y aura pas de vente de ces titres au Canada ou dans tout autre État ou juridiction dans lequel une telle offre, sollicitation ou vente serait déclarée illégale avant tout enregistrement ou toute qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un tel État ou d'une telle juridiction.

À propos d'ImmunoPrecise Antibodies Ltd.

ImmunoPrecise Antibodies Ltd. possède plusieurs filiales en Amérique du Nord et en Europe, parmi lesquelles des entités telles que Talem Therapeutics LLC, BioStrand BV, ImmunoPrecise Antibodies (Canada) Ltd. et ImmunoPrecise Antibodies (Europe) B.V. (collectivement, la « Famille IPA »). La Famille IPA est un groupe de recherche et de technologie de biothérapies qui s'appuie sur la biologie des systèmes, la modélisation multi-omique et des systèmes complexes d'intelligence artificielle pour prendre en charge ses technologies exclusives en matière de découverte d'anticorps basée sur la bioplateforme. Ses services comprennent la découverte, le développement et la délivrance de licences de produits biologiques thérapeutiques hautement spécialisés et complets, afin d'aider ses partenaires commerciaux dans leur recherche de découverte et de développement de nouveaux produits biologiques pour lutter contre les cibles les plus difficiles à atteindre.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables aux États-Unis et au Canada. Les déclarations prospectives sont souvent reconnaissables à l'utilisation de mots tels que « s'attend à », « estime », « a l'intention de », « anticipe » ou « pense que », ou des variations de ces mots et expressions, ou déclarent que certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « devraient », « pourraient » ou « pourront » être pris, survenir ou être atteints. Les déclarations prospectives comprennent des déclarations relatives à l'offre, notamment l'utilisation prévue des produits de l'offre. Bien que la Société pense avoir une base raisonnable pour chaque déclaration prospective, nous vous avertissons que ces déclarations sont basées sur une combinaison de faits et de facteurs connus actuellement et sur nos attentes pour l'avenir, ce dont nous ne pouvons pas être certains. Nos résultats futurs réels peuvent être sensiblement différents de ceux que nous prévoyons en raison de facteurs qui échappent en grande partie à notre contrôle, notamment les risques et incertitudes liés aux conditions du marché et à d'autres conditions, l'impact de la conjoncture économique, industrielle ou de la politique générale aux États-Unis, au Canada ou à l'échelle internationale et celles décrites sous la rubrique « Facteurs de risque » dans le supplément du prospectus relatif à l'offre. Nous vous invitons également à consulter nos documents trimestriels et annuels déposés auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada et des États-Unis pour obtenir davantage d'informations sur les risques et les incertitudes. Ces déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse et la Société n'est pas tenue de les réviser ou de les mettre à jour pour quelque raison que ce soit, même si de nouvelles informations sont disponibles à l'avenir.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

8 décembre 2023 à 22:00

