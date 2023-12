Le gouvernement du Canada lance un questionnaire en ligne pour recueillir des commentaires en vue du rapport annuel de 2024 sur les objectifs de développement durable





GATINEAU, QC, le 8 déc. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à rendre compte annuellement aux Canadiens de ses progrès dans la mise en oeuvre du Programme 2030 et de la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) au pays comme à l'étranger. Le plan d'action qui s'étale sur 15 ans fournit aux Canadiens une feuille de route ambitieuse pour bâtir un monde meilleur en luttant contre les inégalités, en protégeant la planète et en offrant à chaque personne les possibilités dont elle a besoin pour réussir.

Aujourd'hui, la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jenna Sudds, a annoncé le lancement d'un questionnaire en ligne visant à recueillir les commentaires des organisations et des Canadiens en vue du rapport annuel de 2024 sur le Programme 2030 et les ODD. Le questionnaire sera accessible du 8 décembre 2023 au 29 février 2024, à 23 h 59 (HNP).

Le rapport annuel de 2024 du Canada représente une occasion pour nous de mettre en valeur notre engagement en faveur du développement durable et de faire preuve de leadership, de transparence et de reddition de compte relativement à cet important engagement mondial en intégrant les différentes perspectives des organisations et des Canadiens. Parmi les autres activités qui contribueront à l'élaboration du rapport figure la mobilisation ciblée à l'intention de divers groupes d'intervenants, dont les provinces, les territoires, les municipalités, les Autochtones, les jeunes, les organisations de la société civile et les principaux intervenants en matière d'ODD.

Le rapport annuel mettra l'accent sur cinq ODD particuliers qui seront examinés lors du Forum politique de haut niveau pour le développement durable de 2024 des Nations Unies :

ODD 1 : Pas de pauvreté

ODD 2 : Faim « zéro »

ODD 13 : Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques

ODD 16 : Paix, justice et institutions efficaces

ODD 17 : Partenariats pour la réalisation des objectifs

Les 17 ODD ont toujours fait partie intégrante des programmes et des politiques du gouvernement du Canada. Le Canada reste déterminé à faire avancer le Programme 2030, qui a commencé en 2015, et à bâtir des communautés plus fortes, sûres et inclusives qui n'excluent personne. En 2018, le gouvernement du Canada a consenti 59,8 millions de dollars sur 13 ans pour la mise en oeuvre du Programme 2030 au Canada en solidifiant les partenariats avec les Canadiens ainsi que leur engagement et en suscitant des résultats locaux et communautaires.

Pour participer au questionnaire en ligne et contribuer à un avenir plus durable, consultez : https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/programme-2030/consultation-objectifs-developpement-durable.html

Citations

« Les objectifs de développement durable (ODD) sont pour nous une ligne directrice qui nous permettra de bâtir un Canada plus fort, plus sécuritaire et plus inclusif, pour tous. Les Canadiens, y compris tous les ordres de gouvernement, les Autochtones, la société civile, les jeunes et le secteur privé, ont un rôle à jouer pour faire progresser les ODD et veiller à ce que personne ne soit laissé de côté. Je me réjouis à l'idée de discuter avec les Canadiens, qui font partie intégrante de la mise en oeuvre continue du Programme 2030, et de prendre connaissance de leurs commentaires. »

- La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jenna Sudds

« Dans un contexte mondial difficile, où les gains durement acquis en matière de développement risquent d'être perdus, le Canada maintient son engagement envers le Programme 2030 et son principe selon lequel personne ne doit être laissé pour compte. Ce questionnaire en ligne donne aux Canadiens l'occasion de se faire entendre alors que nous nous préparons à faire part de nos progrès au reste du monde dans le cadre du rapport annuel de 2024. J'encourage tout le monde à participer; votre opinion et votre expérience sont importantes. »

- Le ministre du Développement international, l'honorable Ahmed Hussen

Les faits en bref

Le Programme de développement durable à l'horizon 2030 est un plan mondial de 15 ans adopté en 2015 par le Canada et les autres États membres des Nations Unies. Il comprend 17 objectifs de développement durable (ODD) et 169 cibles, et établit un plan échelonné sur 15 ans pour les atteindre.

À ce jour, près de 22 millions de dollars ont été alloués à 131 projets réalisés dans tout le Canada dans le cadre du Programme de financement des ODD. Un nouvel appel de propositions a été lancé en novembre 2023 et reste ouvert jusqu'au 12 janvier 2024 à 23 h 59 (HNP).

reste ouvert jusqu'au 12 janvier 2024 à 23 h 59 (HNP). Le rapport annuel présente les progrès réalisés par le Canada au pays et à l'étranger en ce qui concerne la mise en oeuvre du Programme 2030 et la réalisation des ODD.

la réalisation des ODD. Le gouvernement du Canada donne suite à son engagement de rendre compte aux Canadiens, régulièrement et de façon transparente, des progrès réalisés par le pays en vue d'atteindre les ODD.

Le premier rapport annuel sur les ODD a été publié en 2022. En 2023, le Canada a présenté au Forum politique de haut niveau un examen national volontaire des progrès qu'il a réalisés vers l'atteinte des ODD, et cet examen a remplacé le rapport annuel cette année?là.

Le Forum politique de haut niveau est la principale plateforme des Nations Unies sur le développement durable et constitue un outil majeur pour assurer le suivi et l'examen du Programme 2030 à l'échelle mondiale.

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, copréside le Groupe des défenseurs des ODD des Nations Unies, composé de 17 leaders influents qui sensibilisent le monde aux ODD. Aux côtés de la première ministre de la Barbade, Mia Mottley, le premier ministre s'efforce d'accélérer les choses en ce qui concerne la réalisation des ODD, notamment pour ce qui est de faire progresser l'égalité des genres et l'autonomisation de toutes les femmes et de toutes les filles (ODD 5), de lutter contre les changements climatiques et de protéger la planète (ODD 13), de faire en sorte que tout le monde puisse accéder à une éducation de qualité (ODD 4), et de favoriser des partenariats diversifiés et inclusifs pour le développement durable (ODD 17).

