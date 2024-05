Un marché de l'habitation plus équitable pour les locataires et les premiers acheteurs





HAMILTON, ON, le 3 mai 2024 /CNW/ - À l'heure actuelle, le logement est l'une des principales sources de préoccupation des gens. Les jeunes Canadiens, en particulier les millénariaux et la génération Z, ne peuvent plus se permettre de rester dans leur communauté. Les familles, quant à elles, ont du mal à se trouver un bon endroit où s'établir. En raison de la hausse du prix des loyers et des propriétés, les jeunes générations ont plus de mal à se trouver un chez-soi. Il nous faut plus de logements au Canada, et nous devons faire en sorte qu'ils restent abordables.

Le premier ministre Justin Trudeau a aujourd'hui mis en relief les mesures du Budget 2024 et du Plan du Canada pour le logement visant à ce que le marché de l'habitation soit plus équitable pour les locataires et les premiers acheteurs.

Le Budget 2024 propose une mesure phare pour inclure l'historique de paiements de loyer dans la cote de crédit. Chez la plupart des jeunes, le paiement le plus important est le loyer. Si une personne a payé son loyer de façon ponctuelle pendant des années, cela devrait être pris en compte dans sa cote de crédit. Le Budget 2024 prévoit donc que les locataires pourront choisir de déclarer leurs loyers payés à temps en vue de renforcer leur cote de crédit. Au moment de demander un prêt hypothécaire, ils pourront obtenir un meilleur taux et, ainsi, d'acquérir un chez-soi plus rapidement.

Cette semaine, nous avons déposé un avis de motion de voies et moyens pour présenter la Loi d'exécution no 1 du budget de 2024, donnant ainsi l'élan nécessaire pour mettre en oeuvre ce projet de loi au profit des Canadiens. Nous favoriserons l'adoption prioritaire, rapide et unanime de ce projet de loi au Parlement, car les Canadiens ont besoin dès maintenant de ces mesures de soutien.

Les mesures contenues dans la Loi d'exécution du budget comprennent les suivantes :

Nous améliorons le Régime d'accession à la propriété.

Nous augmentons la limite de retrait du Régime d'accession à la propriété de 35 000 $ à 60 000 $ pour que les premiers acheteurs puissent économiser jusqu'à 25 000 $ de plus pour leur mise de fonds, et ce, plus rapidement.

pour que les premiers acheteurs puissent économiser jusqu'à 25 000 $ de plus pour leur mise de fonds, et ce, plus rapidement. Nous prolongeons de trois ans le délai de grâce pour le remboursement des retraits du Régime d'accession à la propriété pour que les premiers acheteurs n'aient pas à commencer à rembourser leurs retraits du Régime d'accession à la propriété dans leur régime enregistré d'épargne-retraite (REER) avant cinq ans au lieu de deux ans.

Nous protégeons les Canadiens contre les acheteurs étrangers injustes.

Nous prolongeons de deux ans l'interdiction d'achat de résidences canadiennes visant les acheteurs étrangers, ce qui veut dire que les investisseurs étrangers ne pourront pas acquérir de résidences au Canada.

Nous veillons à ce que le logement demeure accessible à la classe moyenne.

Nous sévissons contre les gestionnaires de locations de courte durée qui ne se conforment pas aux lois et règlements provinciaux et municipaux.

qui ne se conforment pas aux lois et règlements provinciaux et municipaux. Nous lançons un fonds de 50 millions de dollars pour l'application des restrictions sur la location de courte durée pour soutenir les provinces, les territoires et les municipalités dans leurs efforts visant à augmenter l'offre de logements pour les Canadiens.

Grâce à ces mesures, les maisons à vendre et les logements à louer iront aux étudiants, aux jeunes familles ou aux aînés, et non pas aux grandes entreprises ou aux investisseurs étrangers qui tentent de s'approprier le plus de logements possible. Les locataires pourront payer un loyer juste et, s'ils le souhaitent, acheter leur première maison plus rapidement. Des millions de nouveaux logements s'ajouteront au marché de l'habitation, et les Canadiens pourront ainsi avoir leur propre chez-soi abordable.

Nous construisons plus de logements et veillons à ce qu'ils soient abordables, et ce n'est qu'un des objectifs du Budget 2024. Parallèlement à ces mesures, nous faisons croître l'économie, nous investissons dans les soins de santé et nous créons des emplois bien payés pour que chaque génération puisse réussir.

Citations

« Depuis trop longtemps, les locataires et les premiers acheteurs ne sont pas sur un pied d'égalité. Nous allons changer cela. Par l'intermédiaire du Budget 2024, nous sévissons contre les locations à court terme et l'achat de logements par des étrangers. De plus, nous donnons davantage de pouvoir aux locataires et aux premiers acheteurs, et nous rendons le marché du logement plus équitable pour toutes les générations. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Notre budget offre une chance équitable à chaque génération, et en particulier aux millénariaux et à la génération Z. Il prévoit des mesures réelles et tangibles pour aider plus de jeunes Canadiens à acheter leur première propriété. Nous agissons dès maintenant, sinon, ce sont surtout les jeunes qui paieront le coût de notre inaction - et nous ne les laisserons pas tomber. »

-- L'hon. Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances

« Nous travaillons avec des partenaires de tout le pays pour résoudre la crise du logement, et le Budget 2024 nous aidera à y arriver. Grâce à un plan visant à construire plus de logements, à aider les gens à louer ou à acheter un logement et à soutenir ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter un logement, nous pouvons rétablir la promesse d'un Canada où chaque génération peut se permettre d'avoir un chez-soi. »

-- L'hon. Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

