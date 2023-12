La « ville de Turing » dans l'ouest de la Chine s'appuie sur l'IA pour renforcer sa numérisation industrielle





XIANYANG, Chine, 8 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Dans la zone de développement industriel de haute technologie de Xianyang, dans la province du Shaanxi, à l'ouest de la Chine, la numérisation est une option populaire pour de nombreuses entreprises manufacturières traditionnelles en vue d'une modernisation industrielle, même s'il s'agit d'une entreprise de traitement de la tôle.

Grâce à l'application du modèle d'inspection de qualité piloté par l'IA, Huatai Kitchen Equipment a vu son niveau de production augmenter de 35 %. Les ventes de l'entreprise au troisième trimestre de cette année ont augmenté de 4,8 millions de yuans en glissement annuel grâce au développement des restaurants intelligents et aux effets de marque connexes.

Au tout début, l'entreprise n'avait pas la moindre idée de la façon de numériser sa production. Elle a trouvé une solution en tirant parti des services fournis par la plateforme d'autonomisation de la numérisation industrielle du district.

Pour faciliter la transformation numérique des entreprises, le district a mis en place une plateforme Internet industrielle, un centre de capacité de transformation numérique, un centre d'autonomisation et un centre d'entraide, fournissant aux entreprises des services de conseil industriel en IA, des services de design industriel utilisant l'IA, ainsi que d'autres services.

À l'heure actuelle, il a proposé 715 programmes clés et 927 outils de capacité, ce qui a aidé 117 entreprises à adopter le cloud et les technologies intelligentes.

Le district construit un centre de calcul intelligent avec une puissance de calcul de 1 000 P et un service axé sur l'industrialisation de l'IA. Des efforts sont déployés pour développer des centres de service de puissance de calcul, de R&D technologique sur le contenu généré par l'intelligence artificielle (AIGC), d'application de scène et d'incubation industrielle, et pour attirer des entreprises dotées d'une forte puissance de calcul et des talents grâce à des services complets.

Il construit également le complexe intelligent Metaverse Daqin de 18 000 mètres carrés, qui devrait être achevé et mis en service au premier semestre 2024.

Le complexe se consacrera principalement à l'affichage des réalisations de transformation numérique, à l'exposition numérique, à la réalité virtuelle immersive, aux projets interactifs de tourisme culturel numérique et à d'autres activités, faisant de la zone de développement industriel de haute technologie de Xianyang une « ville de Turing » en Chine occidentale.

