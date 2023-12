Publication Relative à une Notification de Transparence

ImmunoPrecise Antibodies Ltd. (« ImmunoPrecise » ou « IPA » ou la « Société »), a annoncé aujourd'hui la clôture de son appel public à l'épargne de 1 265 000 actions ordinaires pour un montant de 1 265 million de dollars, notamment 165 000 actions...

« Non seulement le ministre choisit d'adopter sa réforme de façon antidémocratique, mais en plus il fait fi de toutes les oppositions des citoyens et des acteurs du milieu qui dénoncent les changements annoncés depuis des mois. Le ministre s'entête à...