Une nouvelle étude de l'ASUG identifie le code personnalisé comme le principal défi pour les migrations ERP à grande échelle





BOSTON, 8 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Selon l'étude intitulée ASUG 2023 Pulse of the SAP Customer Research , la principale difficulté à laquelle sont confrontés les clients est de corriger le code personnalisé dans leurs systèmes ERP.

Pour les clients SAP, cela signifie que l'importance de smartShift et de ses solutions a augmenté de façon exponentielle. smartShift possède 14 brevets et un ensemble de solutions uniques et complètes alimentées par l'IA, spécialement conçues pour la correction des codes personnalisés. Avec smartShift, les clients peuvent passer rapidement et en toute confiance de l'ECC à S/4HANA.

Les résultats de l'étude de l'ASUG ont été résumés dans un article de Diginomica publié en novembre. L'extrait ci-dessous présente les principales conclusions de l'étude : « Le nombre trop élevé de personnalisations au sein des anciennes instances est le facteur de risque numéro un auquel les organisations sont confrontées lors de la migration. »

« Nous voulons que les clients de SAP sachent qu'il existe une solution automatisée complète pour résoudre le problème du code personnalisé, et smartShift la possède. En fait, de nombreux clients SAP et intégrateurs de systèmes parmi les plus importants au monde ont fait confiance à smartShift lorsqu'ils sont passés à S/4. À chaque fois, nous leur avons fourni une solution logicielle garantie à coût fixe et à durée fixe », déclare Derek Oats, PDG de smartShift.

Les processus de migration vers S/4HANA sont essentiels pour les entreprises. Ils ont lieu une fois par génération et, par conséquent, les entreprises doivent planifier leurs migrations avec soin. Elles ne veulent pas que leur activité soit perturbée, elles ne veulent pas dépenser trop et elles veulent que tout fonctionne dès le premier jour. Ce sont des décisions qui ne se prennent pas de manière impulsive.

Vyom Gupta, président de smartShift, a ajouté : « Les mises à niveau à grande échelle du système ERP constituent un véritable défi. Nous sommes conscients de l'importance de fournir à nos clients une expérience de migration transparente. Nos solutions permettent non seulement d'accélérer le processus et d'atténuer les risques, mais elles sont également assorties d'une garantie de résultats de qualité, livrés dans un délai défini et à un prix fixe. »

L'approche innovante de smartShift utilise des solutions brevetées alimentées par l'IA pour fournir un code sécurisé, stable et optimisé en quelques semaines, ce qui représente une réduction significative par rapport aux approches conventionnelles qui prennent souvent des mois. smartShift s'est imposé comme un partenaire de confiance pour les clients SAP.

À propos de smartShift :

smartShift est un leader mondial de la migration et de l'optimisation de codes personnalisés SAP, qui propose des solutions alimentées par l'IA permettant d'obtenir un code sécurisé, stable et optimisé en quelques semaines. La société, qui a modernisé plus de 3 300 systèmes SAP et converti plus de 3 milliards de lignes de code, jouit de la confiance de nombreux clients SAP parmi les plus importants au monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.smartShift.com .

Contact

Communications d'entreprise

Darshita Srivastava

E-mail : [email protected]

8 décembre 2023 à 15:45

Communiqué envoyé leet diffusé par :