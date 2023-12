Le gouvernement du Canada annoncera de nouvelles mesures en matière de sport sécuritaire





L'honorable Carla Qualtrough, ministre des Sports et de l'Activité physique, annoncera de nouvelles mesures en matière de sport sécuritaire pour continuer à s'attaquer aux causes de la maltraitance dans le système sportif canadien et à la prévenir

OTTAWA, ON, le 8 déc. 2023 /CNW/ - L'honorable Carla Qualtrough, ministre des Sports et de l'Activité physique, annoncera lundi comment le gouvernement du Canada entend continuer à s'attaquer aux causes de la maltraitance dans le système sportif canadien et à la prévenir.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Seuls les membres de la Tribune de la presse parlementaire peuvent participer à la période de questions et réponses, qui aura lieu sur place et sur Zoom. Les journalistes qui ne sont pas membres de la Tribune peuvent écrire à [email protected] pour obtenir un accès temporaire.

Voici les détails :

DATE :

Le lundi 11 décembre 2023

HEURE :

13 h

LIEU :

Théâtre national de la presse

180, rue Wellington

Salle 325

Ottawa

8 décembre 2023 à 15:01

