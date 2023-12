Crownpeak nomme Samuel Monti au poste de directeur général





En tant que PDG, M. Monti dirigera la société, une plateforme d'expérience numérique en pleine croissance, tout au long de sa prochaine phase d'expansion, favorisant l'innovation et la valeur pour les clients.

DENVER , 6 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Crownpeak , une plateforme d'expérience numérique de premier plan (DXP), a annoncé aujourd'hui la nomination de M. Monti au poste de président-directeur général de l'entreprise. M. Monti est un leader accompli avec près de trois décennies d'expérience dans la finance, les opérations et la direction dans les sociétés de capital-investissement publiques et privées. Chez Crownpeak, M. Monti favorisera la croissance soutenue de l'entreprise, en favorisant l'excellence opérationnelle et en cultivant l'innovation technologique pour offrir encore plus de valeur aux clients.

« Au cours des trois dernières années, Crownpeak a connu une expansion mondiale majeure qui a inclus trois acquisitions réussies et a triplé la taille de la société », a déclaré Michael Lipps, président du conseil d'administration. « M. Monti, avec son expérience approfondie dans les marchés financiers, son expérience de leader à l'échelle opérationnelle et sa solide expérience des résultats réussis du capital-investissement, est bien placé pour conduire cette prochaine phase passionnante de l'expansion continue du marché de Crownpeak. »

« C'est une période passionnante pour rejoindre Crownpeak », a déclaré Samuel Monti, PDG de Crownpeak. « Les entreprises du monde entier font des investissements essentiels dans les plateformes d'expérience numérique, et Crownpeak a connu une croissance et une transformation sans précédent en tant qu'entreprise. En tant que PDG, ma mission est de poursuivre cette trajectoire de croissance exceptionnelle en élargissant notre portefeuille de produits, en faisant progresser l'innovation axée sur le client et en établissant le genre de communauté solide parmi nos clients, prospects et partenaires qui stimulera notre croissance et nos réussites futures. »

M. Monti a obtenu une licence en comptabilité de l'Université de Miami et un MBA en finance de l'Université Case Western Reserve.

À propos de Crownpeak

Crownpeak aide les marques mondiales à orchestrer une meilleure expérience numérique pour leurs consommateurs, partenaires et employés. La plateforme DXP (Digital Experience Platform) de Crownpeak permet aux marques mondiales d'orchestrer des expériences numériques personnalisées sur tous les canaux de contenu. Les spécialistes du marketing peuvent créer, gérer et surveiller des expériences inclusives, accessibles et transactionnelles sans compromettre les fonctionnalités, la vitesse, la sécurité ou le service. Les clients de Crownpeak peuvent offrir des expériences accessibles à grande échelle qui ont un impact élevé et qui renforcent la confiance ? ce qui améliore l'engagement, la fidélité et les revenus. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site suivant :? www.crownpeak.com .

Contact pour les médias :

Bluehouse Consulting Group, Inc.

Jennifer Allen Newton

+1 503 805-7540

jennifer(at)bluehousecg(dot)com

