La solution QUAQ équipe ELFBAR et LOST MARY

Un trio de technologies d'atomisation définit la dernière génération d'innovations en matière de vapotage.

LONDRES, 6 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Le fournisseur mondial de solutions de vapotage QUAQ présente son trio de technologies sur les nouveaux produits des marques ELFBAR et LOST MARY.

La TAPPO de LOST MARY est la dernière d'une série de cigarettes électroniques, comprenant la ELFBAR 600V2, la ELFA PRO et la LOST MARY BM600S, équipées de la solution QUAD.

Ces produits fonctionnant avec QUAQ, à la fois dans les catégories des produits à usage unique et des systèmes de pods, ont maintenu une présence inébranlable sur les marchés mondiaux, notamment en Europe, depuis juillet 2023.

« Nous appelons les technologies de dernière génération de QUAQ "un triathlon". Avec les technologies QUAQ MESH, CELL et CAPSULE qui se complètent, nous sommes parvenus à améliorer encore les performances globales des cigarettes électroniques dans notre quête permanente d'offrir une expérience d'atomisation optimale aux fumeurs adultes et aux ex-fumeurs sur la voie de l'arrêt du tabac », a déclaré Jacques Xiang Li, membre de l'équipe QUAQ.

« Toutes les marques de cigarettes électroniques aspirent à améliorer l'expérience de vapotage pour atteindre des résultats sans précédent. Nous positionnons QUAQ au coeur de cet objectif commun. Au fur et à mesure que nos capacités de R&D se développent, nous prévoyons que QUAQ contribuera encore davantage à la réalisation de cet objectif commun », a ajouté Jacques Xiang Li.

ELFBAR 600V2 : entièrement modernisée, à usage unique classique

La 600V2 est l'itération de la série classique 600 à usage unique d'ELFBAR. Grâce à QUAQ MESH, la résistance d'atomisation innovante dotée d'une structure en nid d'abeille bionique et de matériaux hydrophiles, la 600V2 délivre une vapeur complète et ultrafine presque instantanément, avec une sensation en bouche beaucoup plus douce et des saveurs plus authentiques qu'auparavant.

La 600V2 se distingue par la première intégration de puissance par atomisation de l'industrie, QUAQ CELL, qui combine une batterie et une carte de circuit imprimé (PCBA) conçues dans un seul et même ensemble.

La structure modulaire préautomatisée et sans soudure de la série ELFBAR 600V2 facilite le processus de recyclage, minimisant ainsi la production globale de déchets. Les batteries de la série peuvent également être démontées en vue d'une éventuelle réutilisation.

ELFA PRO : version améliorée d'un pod prérempli largement apprécié

Le pod amélioré d'ELFBAR, l'ELFA PRO, redéfinit l'expérience de l'utilisateur grâce à QUAQ MESH et à QUAQ CAPSULE, une solution de cartouche brevetée.

Grâce à CAPSULE, l'ELFA PRO est la première cigarette électronique à résistance en coton à atteindre une saturation de la résistance en zéro seconde, offrant aux utilisateurs un plaisir instantané dès la première bouffée, sans aucun temps de latence.

QUAQ permet à l'ELFA PRO d'offrir des goûts savoureux et authentiques, à l'instar des autres produits à usage unique de la marque ELFBAR.

BM600S : la dernière génération de produits à usage unique les plus vendus

Boostée par QUAQ CELL et MESH, la BM600S promet de continuer sur la lancée de la LOST MARY BM600.

En améliorant l'expérience de vapotage de la BM600S, QUAQ MESH offre une explosion de saveur intensifiée et une vapeur veloutée, tout en préservant l'authenticité de la reproduction de la saveur, caractéristique de la série.

La BM600S est équipée d'une unité de puissance intégrée à haute densité, QUAQ CELL, qui garantit une puissance de sortie nettement plus élevée et plus stable. Cette amélioration se traduit par une performance d'atomisation cohérente et puissante.

TAPPO : le pod phare de la marque

Premier pod prérempli de LOST MARY conçu pour le marché européen et considéré comme le fleuron de la marque, la cigarette électronique TAPPO est également pionnière dans l'intégration des trois technologies QUAQ. Cette fusion permet d'améliorer considérablement le design, la sensation en bouche, la reproduction des arômes, la prévention des fuites, la batterie et les performances d'atomisation.

À propos de QUAQ

Le fournisseur mondial de solutions de vapotage QUAQ a commencé à faire progresser les technologies d'atomisation en 2022. Dès lors, QUAQ a navigué dans des territoires inexplorés et a présenté ses technologies « triathlon » en 2023. Cela permettra d'alimenter la prochaine génération de produits de vapotage en offrant une expérience inégalée en collaboration avec les marques mondiales de vapotage.

