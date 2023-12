Lattice continue l'expansion rapide de sa gamme de produits, ouvrant une nouvelle ère d'innovation





Aujourd'hui à la Conférence des développeurs Lattice, Lattice Semiconductor (NASDAQ : LSCC), le leader des programmables à faible consommation d'énergie, a poursuivi l'expansion rapide de sa gamme de produits avec le lancement de plusieurs nouvelles solutions matérielles et logicielles. Lattice a lancé deux nouvelles gammes innovantes de dispositifs FPGA (Réseau prédiffusé programmable par l'utilisateur) de milieu de gamme basées sur la plateforme Lattice Avanttm primée de milieu de gamme ? Lattice Avanttm-G et Lattice Avanttm-X, des dispositifs destinés respectivement à un usage général et à une connectivité avancée. Lattice a annoncé de nouvelles versions de ses piles de solutions spécifiques à des applications pour l'intelligence artificielle (IA), la vision embarquée, la sécurité et l'automatisation industrielle, chacune étant enrichie avec de nouvelles fonctionnalités et capacités pour contribuer à réduire les délais de commercialisation pour les clients. Lattice a lancé des versions actualisées de ses outils logiciels et de son logiciel de vision par ordinateur Glance by Mirametrix®.

« Chez Lattice, nous nous efforçons de permettre à nos clients d'accélérer leurs designs avec des niveaux supérieurs d'efficacité énergétique et de performance grâce à notre portefeuille en croissance rapide de matériels et de logiciels », a déclaré Esam Elashmawi, responsable de la stratégie et du marketing chez Lattice Semiconductor. « Nous sommes ravis de développer la forte dynamique auprès des clients et des développeurs que nous avons mise en marche pour Lattice Avant, ouvrant une nouvelle ère d'innovation. »

Des FPGA de milieu de gamme innovants

Basées sur la plateforme Lattice Avant primée, les gammes de FPGA Avant-G et Avant-X offrent efficacité énergétique, connectivité avancée et fonctionnalités de calcul optimisées pour les applications de milieu de gamme sur les marchés des communications, de l'informatique, de l'industrie et de l'automobile.

Gamme de FPGA Lattice Avanttm-G

Les FPGA Avant-G à usage général sont conçus pour répondre à un large éventail de besoins des clients en offrant un pontage d'interface harmonieux et flexible et des fonctionnalités de calcul optimisées pour l'évolutivité système. Les dispositifs Lattice Avant-G offrent une IA et un traitement du signal inégalés, des E/S flexibles prenant en charge toute une gamme d'interfaces système, tout en fournissant des interfaces mémoire LPDDR4 dédiées à 2400 Mbits/s.

Gamme de FPGA Lattice Avanttm-X

Les FPGA Avant-X offrant une connectivité avancée sont conçus pour permettre une large bande passante et la sécurité, avec un ensemble de fonctionnalités adaptées aux besoins des clients pour l'agrégation de signaux et un débit élevé. Les dispositifs Lattice Avant-X offrent une bande passante système totale de 1 térabit par seconde, des contrôleurs PCIe® de 4e génération avec DMA sur disque dur et un moteur de sécurité pour chiffrer les données des utilisateurs en mouvement, fournissant un chiffrement résistant à l'informatique quantique.

Les FPGA Lattice Avant-G et Avant-X sont en échantillonnage aujourd'hui et pris en charge par les toutes dernières versions des logiciels de conception Lattice Propeltm et Lattice Radianttm.

Des piles de solutions étendues

Les piles de solutions de Lattice sont conçues pour accélérer le développement client et réduire les délais de commercialisation en leur fournissant un kit d'outils composé de matériel, de logiciels et de PI adaptés aux besoins de leur application. Lattice a annoncé aujourd'hui quatre mises à jour de piles de solutions, en matière d'IA avec Lattice sensAItm, de vision embarquée avec Lattice mVisiontm, de sécurité avec Lattice Sentrytm et d'automatisation industrielle avec Lattice Automatetm. Ces mises à jour incluent une amélioration des performances avec moteur d'accélération modernisé, une PI et des modèles de référence étendus, des fonctionnalités de sécurité supplémentaires et la possibilité de davantage de normes industrielles.

Des capacités logicielles améliorées

Lattice s'engage à fournir des outils logiciels de qualité supérieure et faciles à utiliser qui aident à améliorer l'expérience et l'environnement de conception des clients. Parmi les principales mises à jour des logiciels Lattice Propeltm et Lattice Radianttm figurent l'ajout d'une prise en charge complète des nouvelles gammes de FPGA Lattice Avant-G et Avant-X, l'introduction d'une simplicité d'utilisation étendue et du scriptage dans Radiant et l'élargissement du portefeuille de PI dans Propel.

Le logiciel avancé de vision par ordinateur Glance by Mirametrix® a également été mis à jour avec de nouvelles fonctionnalités visant à étendre son applicabilité dans l'ensemble des applications Edge pour divers marchés. Les mises à jour incluent une nouvelle fonctionnalité de confidentialité par avatar intelligente et une posture de tête 3D pour une capacité de basse consommation.

Ces annonces de produits ont été faites aujourd'hui pendant une diffusion en direct à la conférence des développeurs Lattice, dont une rediffusion sera disponible prochainement sur le site portail de l'événement. La conférence des développeurs Lattice se déroule virtuellement du 5 au 7 décembre 2023, elle affiche un programme impressionnant de discours-programmes et d'ateliers et une solide présentation de démonstrations technologiques basées sur des FPGA de Lattice et d'autres leaders du secteur.

Pour de plus amples renseignements sur les nouveaux produits, veuillez lire le dernier blog et visiter :

