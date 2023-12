LTIMindtree se classe deuxième de la satisfaction client dans l'étude 2023 de Whitelane Research sur la sous-traitance informatique en Allemagne





LTIMindtree [NSE : LTIM, BSE : 540005], une société mondiale de conseil en technologie et de solutions numériques, annonce aujourd'hui être classé deuxième en termes de satisfaction client dans l'étude 2023 de sous-traitance informatique en Allemagne, réalisée par Whitelane Research, une organisation indépendante de premier plan axée exclusivement sur les études de sous-traitance informatique en rapport avec les tendances et la satisfaction à travers l'Europe. Le score global de satisfaction client de LTIMindtree de 80 % est bien supérieur à la moyenne sectorielle de 74 %.

Tous les clients de LTIMindtree interrogés pour l'étude ont affirmé qu'ils étaient satisfaits de l'entreprise. Plus précisément, LTIMindtree s'est classé premier pour la qualité de la prestation de services et deuxième pour l'innovation transformatrice. LTIMindtree était également l'une des deux seules entreprises avec 5 % ou plus au-dessus du score moyen sur les quatre ICP, à savoir l'innovation transformatrice, la gestion des comptes, la prestation de services et le niveau des prix.

Sudhir Chaturvedi, président et membre du comité directeur, LTIMindtree, déclare : « Nous sommes reconnaissants envers nos clients pour leur confiance renouvelée et leur collaboration durable. Cette reconnaissance renforce notre engagement à permettre à nos clients de générer davantage de valeur, tout en offrant l'excellence commerciale dans la région. Alors que les entreprises allemandes continuent de renforcer leur attention à la clientèle, leur durabilité et leur efficience, nous restons fermement déterminés à aider nos clients à rester compétitifs et réactifs. »

Composée de plus de 245 participants travaillant dans les entreprises qui dépensent le plus dans les ressources informatiques en Allemagne, l'étude évalue plus de 700 relations de sous-traitance informatique uniques et 800 relations de sous-traitance sur le cloud. Vingt-huit fournisseurs de services informatiques et 12 fournisseurs de cloud ont été évalués et classés en fonction des avis de leurs clients.

Alex van den Bergh, responsable d'étude pour l'Europe, Whitelane Research, déclare : « Avec plus de 85 % de ses clients étant satisfaits ou très satisfaits et aucun de ses clients n'étant insatisfait, LTIMindtree est vraiment un acteur d'exception en Allemagne sur la base de notre étude indépendante et représentative sur les services informatiques dans la région. »

Méthodologie de l'étude :

Whitelane interroge les responsables de la sous-traitance informatique (CIO/CFO ou leurs subordonnés directs) à propos de leurs plans et de leurs avis sur les fournisseurs de services. Les études sont menées dans toute l'Europe et fournissent une vue d'ensemble de l'écosystème des fournisseurs de services informatiques dans chaque pays. L'étude montre les principales tendances en matière de sous-traitance informatique, évalue et classe les principaux fournisseurs de TI et de cloud sur la base d'indicateurs de performance clés et par segment, et analyse les tendances en matière d'externalisation et de gouvernance.

Intitulée « 2023 Germany IT Sourcing Study », l'étude couvre plus de 700 relations de sous-traitance informatique uniques détenues de 245 participants travaillant dans les entreprises qui dépensent le plus en ressources informatiques en Allemagne.

À propos de LTIMindtree :

LTIMindtree est une société internationale de conseil en technologie et de solutions numériques qui permet aux entreprises de tous les secteurs d'activité de réimaginer les modèles d'entreprise, d'accélérer l'innovation et de maximiser la croissance en exploitant les technologies numériques. En tant que partenaire de transformation numérique de plus de 700 clients, LTIMindtree apporte une vaste expertise dans le domaine de la technologie pour aider à obtenir une différenciation concurrentielle supérieure, des expériences clients et des résultats commerciaux dans un monde convergent. Soutenu par plus de 83 000 professionnels talentueux et entreprenants dans plus de 30 pays, LTIMindtree, une société Larsen & Toubro Group, combine les forces reconnues de l'industrie de l'ancien Larsen et Toubro Infotech et de Mindtree pour relever les défis commerciaux les plus complexes et assurer une transformation à l'échelle. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.ltimindtree.com/.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

5 décembre 2023 à 14:10

Communiqué envoyé leet diffusé par :