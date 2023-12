L'hiver peut arriver : YVR relie la C.-B. au reste du monde en toute sécurité et fiabilité





TERRITOIRE DE LA PREMIÈRE NATION MUSQUEAM and RICHMOND, BC, le 5 déc. 2023 /CNW/ - L'aéroport international de Vancouver a profité de l'année 2023 pour améliorer et renforcer l'expérience des voyageurs. Après avoir relevé de nombreux défis pendant la période achalandée des Fêtes 2022, YVR a passé l'année à transformer activement les leçons apprises en plans d'action.

Au cours des 11 derniers mois, l'aéroport a entrepris des travaux collaboratifs dans presque tous les secteurs d'exploitation de YVR en se fondant sur les conclusions de l'examen après action exhaustif mené en janvier.

« L'examen après action établit clairement une feuille de route pour améliorer la résilience de l'aéroport et mieux soutenir les passagers lors d'importants événements météorologiques, confie Tamara Vrooman, présidente et directrice générale de l'aéroport international de Vancouver. Nous avons soigneusement pris compte des commentaires des membres du public dans le cadre de l'examen. Bien qu'ils aient reconnu que l'aviation constitue un écosystème complexe, les membres du public ont demandé à ce que YVR déploie plus d'efforts pour veiller à ce qu'ils obtiennent les renseignements et le soutien dont ils ont besoin lors de périodes de perturbations. C'est pourquoi YVR a investi 40 millions $ dans plus de 130 initiatives à l'échelle de l'aéroport. »

Ces améliorations comprennent l'installation d'un équipement de surveillance météorologique en temps réel, de nouveaux protocoles de contrôle et de remorquage pour veiller à ce que les aéronefs aient accès aux portes dans les 30 minutes suivant leur arrivée, l'ajout d'employés de première ligne pour soutenir les passagers en tout temps, des investissements technologiques pour aider les compagnies aériennes à retrouver les bagages des passagers, l'utilisation de capteurs numériques pour améliorer la circulation des passagers ainsi que la mise en oeuvre de nouveaux outils numériques pour aider les passagers à gagner du temps tout au long du processus de voyage. YVR a également pris l'initiative de fournir des renseignements plus fiables et plus uniformes aux voyageurs.

En décembre, environ 2 millions de passagers devraient passer par YVR - environ 250 000 personnes de plus qu'en 2022. L'aéroport s'attend à ce que les journées les plus achalandées soient les 20, 21 et 22 décembre. Comme lors de toute période occupée, YVR encourage les voyageurs à planifier leurs déplacements en vérifiant le statut de leur vol en ligne, en réservant leur espace de stationnement ou leurs transports et en envisageant de réserver leur heure d'enregistrement à l'aide de YVR EXPRESS. Vous trouverez de plus amples renseignements à l'adresse news.yvr.ca ou sur X @YVRairport.

L'aéroport international de Vancouver (YVR) est un carrefour mondial diversifié qui relie les personnes, le fret, les données et les idées, servant de plateforme pour que notre communauté se rassemble et prospère. Nous sommes motivés par le fait de soutenir le développement économique régional et de faire une différence positive dans la vie des Britanno-Colombiens. Pour ce faire, nous nous efforçons de servir nos passagers, nos partenaires, nos travailleurs et notre communauté tout en misant sur la modernisation numérique, le leadership climatique, la réconciliation et la durabilité financière.

