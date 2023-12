Le système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants crée 82 000 nouvelles places en service de garde et rend la vie plus abordable pour les familles





OTTAWA, ON, le 5 déc. 2023 /CNW/ - Chaque famille au Canada mérite d'avoir accès à des services de garde de qualité lorsqu'elle en a besoin et à un coût qui respecte son budget. Le gouvernement du Canada travaille en étroite collaboration avec ses partenaires provinciaux, territoriaux et autochtones pour que cela devienne une réalité.

Aujourd'hui, la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jenna Sudds, et la vice-première ministre et ministre des Finances, l'honorable Chrystia Freeland, le ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Sean Fraser, et le ministre de la Petite Entreprise, l'honorable Rechie Valdez, ont fait le point sur le système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants.

Depuis l'annonce de son intention de mettre en place un système pancanadien dans le budget de 2021, le gouvernement fédéral a signé des accords historiques avec chaque province et territoire, dans le cadre de son investissement transformatif de 27 milliards de dollars sur cinq ans. Ces accords portent déjà leurs fruits. À ce jour, six provinces et territoires offrent des services de garde réglementés pour 10 dollars par jour ou moins en moyenne. Les autres provinces et territoires ont également réduit au moins de moitié leurs frais de garde et sont sur la bonne voie d'atteindre la cible fédérale de baisse des frais de garde dans un service réglementé à 10 dollars par jour en moyenne d'ici mars 2026.

Grâce à cette réduction des coûts, les familles d'un bout à l'autre du Canada pourraient économiser un montant pouvant atteindre entre 2 000 et 14 300 dollars par année approximativement pour chaque enfant qui fréquente un service de garde réglementé.

Dans le cadre d'un système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, le gouvernement fédéral appuie les provinces et les territoires dans la création de 250 000 nouvelles places en garderie partout au pays d'ici mars 2026. Ces places supplémentaires donneront aux familles des options de garde d'enfants abordables, peu importe où elles habitent et soutiendront la participation des parents à la population active, particulièrement les mères. À ce jour, les investissements fédéraux ont aidé les gouvernements provinciaux et territoriaux dans l'annonce de mesures visant à créer plus de 82 000 nouvelles places en service de garde. Le gouvernement du Canada continuera à collaborer avec les provinces et les territoires pour élargir l'offre de places réglementées abordables et de qualité.

Afin de bâtir et de maintenir un tel système, nous avons besoin d'éducateurs qualifiés et bien soutenus. Ils constituent la pierre angulaire du système de garde d'enfants. Le gouvernement fédéral demeure déterminé à collaborer avec les provinces et les territoires pour soutenir le recrutement, le maintien en poste et la reconnaissance de cette main-d'oeuvre essentielle.

La création d'un système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants qui fonctionne pour les familles de toutes les régions du pays est un élément clé du plan du gouvernement du Canada visant à rendre la vie plus abordable pour les familles.

« La mise en oeuvre du système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants continue d'être un succès, qu'il s'agisse d'aider les familles à économiser sur les dépenses liées à la garde d'enfants ou de rendre l'éducation de qualité accessible à tous les enfants. Chaque nouvelle place nous rapproche de notre objectif de créer 250 000 nouvelles places partout au pays d'ici mars 2026, et a une grande incidence sur la communauté où elle est créée. L'accès à des programmes et services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants est une priorité pour le gouvernement et nous continuerons à collaborer avec les provinces et les territoires pour faire ne sorte que les services de garde d'enfants abordables deviennent une réalité pour toutes les familles canadiennes. »

- La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jenna Sudds

Dans le budget de 2021, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement transformateur de plus de 27 milliards de dollars sur cinq ans pour bâtir avec les provinces et les territoires un système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada . Tous les fonds combinés, y compris ceux pour l'apprentissage et la garde des jeunes enfants autochtones, totalisent jusqu'à 30 milliards de dollars sur cinq ans pour soutenir l'apprentissage et la garde des jeunes enfants.

Six provinces et territoires offrent des services de garde réglementés pour 10 dollars par jour ou moins en moyenne. L'objectif est que toutes les familles du Canada puissent avoir accès à des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants réglementés à un coût moyen de 10 dollars par jour d'ici mars 2026.

par jour ou moins en moyenne. L'objectif est que toutes les familles du puissent avoir accès à des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants réglementés à un coût moyen de par jour d'ici mars 2026. Dans le cadre du système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, le gouvernement du Canada vise à créer environ 250 000 nouvelles places en garderie partout au pays d'ici mars 2026 pour offrir aux familles des options de garde d'enfants abordables, peu importe où elles habitent.

Offrir des services de garde d'enfants abordables est essentiel pour bâtir une économie solide. Pour chaque dollar investi en éducation à la petite enfance, l'économie en général reçoit en retour entre 1,50 $ et 2,80 $.

Dans bien des régions du Canada , la participation au marché du travail chez les mères du groupe d'âge actif ayant des enfants en bas âge a atteint un niveau record de près de 80 %.

