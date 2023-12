Le Forum sur le commerce durable des EAU engage le secteur privé à prendre part au développement de solutions axées sur le commerce lors de la COP28





En partenariat avec Capital.com, l'entreprise mondiale de technologie financière et VinFast, le principal producteur vietnamien de véhicules électriques, le ministère de l'Économie des EAU a organisé le Forum sur le commerce durable en marge de la Conférence des Nations Unies sur le climat (COP28) à Expo City Dubaï. Élément clé de la toute première Journée du Commerce COP28, le forum a réuni des chefs d'entreprise et des investisseurs du monde entier afin de présenter aux parties prenantes du secteur privé leurs perspectives sur le commerce mondial et son rôle essentiel dans la promotion d'une économie plus respectueuse du climat.

Le ministre d'État au Commerce extérieur des EAU, Dr Thani bin Ahmed Al Zeyoudi a inauguré le forum, soulignant l'importance du commerce comme élément essentiel dans toute conversation mondiale sur le changement climatique et le rôle majeur du secteur privé dans la mise en oeuvre de solutions à long terme capables d'avoir un impact significatif en matière d'action climat. A l'ordre du jour du forum, plusieurs séances ont été tenues sous les thèmes : « Renforcer la résilience de la chaîne d'approvisionnement durable : comment faire face aux perturbations mondiales » et « Favoriser l'entrepreneuriat vert : construire un écosystème de startups axé sur le développement durable ». Les sessions ont réuni des experts des secteurs de la logistique, de la mobilité, des services publics et de l'alimentation pour présenter et échanger leurs connaissances et perspectives sur le sujet.

S.E. Al Zeyoudi a déclaré : « Si les décideurs politiques et les politiciens peuvent établir le cadre de mise en place de solutions durables, réelles et évolutives, la responsabilité de mettre ces solutions sur le marché doit incomber aux propriétaires d'entreprises, les industriels et les entrepreneurs. En comblant l'écart entre les décideurs politiques et les leaders du secteur privé, le Forum sur le commerce durable constitue une étape cruciale dans la mise en place d'un système commercial plus propre, plus intelligent et plus rapide ? et qui pourra, en fin de compte, nous rapprocher des objectifs de l'Accords de Paris. »

Al Zeyoudi a ajouté qu'à l'approche de la 13ème Conférence ministérielle (CM13) de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), qui se tiendra à Abou Dhabi en février 2024, le Forum sur le commerce durable constitue une plateforme importante pour établir un consensus sur la manière de façonner un système commercial mondial moderne, ouvert, inclusif et équitable, qui puisse permettre aux pays d'atteindre leurs objectifs climatiques.

Lors de sa participation aux tables rondes, Madame Le Thi Thu Thuy, PDG mondiale de Vinfast, a indiqué que la mobilité électrique est la clé pour établir des chaînes d'approvisionnement durables. Elle a déclaré : « En remplaçant les véhicules traditionnels à moteur à combustion, le recours aux véhicules électriques permet non seulement de réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais de favoriser également l'efficacité énergétique et l'intégration des énergies renouvelables. En regardant vers l'avenir, l'intégration des véhicules électriques dans les chaînes de valeur mondiales permettra une transition puissante vers une économie plus durable et plus résiliente. »

Pour sa part, Kypros Zoumidou, PDG du groupe Capital.com a déclaré : « Favoriser un écosystème de startups axé sur les principes du développement durable dépend de la volonté des entrepreneurs de se lancer dans des projets dès le début de leur cycle de vie. Mais le progrès et le succès ne seront possibles qu'avec le soutien d'investisseurs et d'écosystèmes robustes. En tant qu'entreprise de technologie avancée et moderne, nous sommes bien conscients que les partenariats intelligents entre le gouvernement et les entreprises permettent de faire progresser les choses. »

En plus des PDGs de Vinfast et de Capital.com, le forum a vu la participation des représentants du gouvernement écossais, de l'Université New York University Abu Dhabi (NYUAD) ; ainsi que le Groupe Ducab ; Uber ; Al Dahra ; IBM Consulting ; ADNOC ; General Electric ; Princeville Capital ; Orbillion Bio, Inc. ; Wamda ; et Change Foods.

