FLO offre une expérience de recharge fluide aux clients de VinFast au Canada

Les conducteurs de VE peuvent désormais démarrer une session de recharge FLO via l'application VinFast ou directement à partir du système de navigation de leur véhicule

VILLE DE QUÉBEC, QC, le 5 déc. 2023 /CNW/ - FLO, un opérateur de réseau de recharge de véhicules électriques (VE) de premier plan en Amérique du Nord et un fournisseur de solutions de recharge intelligentes, a annoncé que son réseau de recharge offre maintenant une expérience de recharge encore plus fluide aux électromobilistes canadiens possédant des véhicules VinFast. Cette intégration permet aux conducteurs de VE VinFast d'accéder facilement à une recharge fiable grâce au réseau de bornes publiques de niveau 2 et de bornes de recharge rapide (DC) de FLO.

« Travailler en partenariat avec des entreprises comme VinFast élargit le réseau et la communauté de FLO, permettant que davantage de conducteurs de VE aient accès à l'expérience de recharge des plus fiables offerte par FLO à travers l'Amérique du Nord », a déclaré Louis Tremblay, président et chef de la direction de FLO. « L'intégration des conducteurs de VinFast au réseau FLO est un pas de plus dans la réalisation de notre mission, qui est de combattre les changements climatiques et accélérer l'adoption des véhicules électrique en offrant la meilleure expérience de recharge. »

VinFast a récemment livré la première livraison de son modèle VF 8 à des clients.

Robert Muller, directeur général adjoint, ventes et marketing de VinFast Canada, a également déclaré : « Nous sommes très honorés d'avoir cette opportunité avec FLO sur le marché canadien. Ce partenariat permet non seulement aux utilisateurs de VinFast au Canada d'accéder à un réseau de recharge national, mais il contribue également à accélérer la réalisation de notre objectif à long terme NET zéro (zéro émission). Le VF 8 est un merveilleux VUS entièrement électrique à traction intégrale et le fait que les gens puissent en faire l'expérience de façon fluide est une excellente chose pour nous. »

Le partenariat et l'intégration des bornes de recharge permettent aux conducteurs VinFast au Canada de démarrer des sessions de recharge à partir de l'application VinFast ou directement à partir du système de navigation du véhicule, offrant un accès instantané aux bornes de recharge publiques de FLO déployées dans tout le pays.

« Nous sommes heureux de voir plus d'options de véhicules électriques pour les conducteurs », a ajouté Tremblay. « FLO continuera à s'associer à de plus en plus de constructeurs automobiles pour s'assurer que leurs clients utilisent pleinement notre réseau afin de pouvoir se recharger et rester en mouvement. »

Pour plus d'informations sur les produits et la mission de FLO, visitez flo.com.

FLO est une marque déposée de Services FLO Inc.

À propos de FLO

FLO est un opérateur de réseaux de recharge de véhicules électriques (VE) de premier?plan en Amérique du Nord et un fournisseur de solutions de recharge intelligentes. L'entreprise contribue à vaincre les changements climatiques et à accélérer l'adoption des VE grâce à un modèle d'entreprise verticalement intégrée et en offrant aux conducteurs de VE l'expérience de recharge la plus fiable, des centres urbains à la campagne. Chaque mois, elle permet plus de 1,5?million d'instances de recharge grâce à plus de 100?000?bornes de recharge rapide et de niveau?2 déployées dans des lieux publics, privés et résidentiels. FLO exerce ses activités dans toute l'Amérique du Nord et ses bornes de recharge de haute qualité sont assemblées avec soin au Québec et au Michigan. Pour en savoir plus, visitez?flo.com.

