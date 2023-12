Wendy Bahr se joint au conseil d'administration de Converge Technology Solutions Corp.





TORONTO et GATINEAU, QC, le 5 déc. 2023 /CNW/ - Converge Technology Solutions Corp. (« Converge » ou « la Société ») (TSX : CTS) (FSE : 0ZB) (OTCQX : CTSDF) est heureuse d'annoncer la nomination de Wendy Bahr au conseil d'administration de la Société. Mme Bahr est une haute dirigeante avec une expérience de la vente mondiale à la tête de réseaux de vente directs et indirects. Avant 2019, elle a occupé le poste de vice-présidente principale chez Cisco à la tête de son organisation partenaire mondiale et de Meraki Global Sales. Plus récemment, elle a occupé le poste de chef de la direction commerciale au sein de la principale organisation de sécurité infonuagique Rubrik Inc. Elle agit également à l'heure actuelle à titre de conseillère stratégique pour plusieurs sociétés de portefeuille de JCVentures. Mme Bahr se joindra immédiatement au conseil d'administration de Converge à titre d'administratrice indépendante.

« Je suis ravie de me joindre à l'équipe de Converge, qui dispose d'un solide portefeuille de solutions de bout en bout. L'accent qu'elle met sur l'obtention de bons résultats commerciaux pour ses clients est synonyme de croissance exceptionnelle et de succès pour les clients, a-t-elle déclaré. Je crois que mon expérience à l'échelle mondiale et mes compétences de conseillère dans la transformation des entreprises et des organisations de vente profiteront à Converge à mesure qu'elle prendra de l'expansion et développera ses pratiques axées sur les services. »

« Je suis extrêmement heureux et fier que M. Bahr se joigne au conseil d'administration de Converge, a affirmé Thomas Volk, président directeur du conseil d'administration de Converge. Son expérience chez Cisco, où elle a joué un rôle déterminant dans l'établissement d'une stratégie de vente axée sur le service et sur les partenaires de canaux, ainsi que sa vaste expérience de l'industrie et du marché enrichiront les compétences du conseil d'administration et seront d'une grande valeur pour notre entreprise. »

« Je suis ravi d'annoncer l'ajout de Wendy Bahr au conseil d'administration de Converge, a dit Shaun Maine, chef de la direction de Converge. J'ai eu le plaisir de travailler avec elle pendant son mandat de vice-présidente principale chez Cisco, où elle était chargée de diriger le réseau et de produire des résultats fructueux pour les partenaires d'affaires. Son expérience sera un atout majeur pour l'entreprise, et je me réjouis à l'idée de travailler ensemble pour stimuler la croissance mondiale continue de Converge. »

À propos de Converge

Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur de solutions informatiques logicielles et infonuagiques spécialisé dans la prestation de solutions et de services de pointe. Les organisations régionales de ventes et de services de Converge proposent aux clients de différents secteurs des solutions avancées en analyse, en infonuagique et en cybersécurité. La Société fournit ces solutions informatiques grâce à une offre de services gérés, à des infrastructures numériques et à un personnel d'experts couvrant tous les principaux fournisseurs de TI sur le marché. Cette approche à multiples facettes permet à Converge de répondre aux exigences commerciales et technologiques propres à chacun des clients des secteurs public et privé. Pour en savoir plus, visitez le site convergetp.com.

SOURCE Converge Technology Solutions Corp.

5 décembre 2023 à 08:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :