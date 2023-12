TreviPay introduit une solution de paiement tout-en-un pour accepter les paiements à crédit et au comptant à la caisse





TreviPay, le réseau mondial de paiement et de facturation B2B, a aujourd'hui lancé une gamme de fonctionnalités technologiques conçues pour aider les commerçants à fidéliser les acheteurs commerciaux, y compris sa nouvelle solution de paiement tout-en-un. En fournissantle choix, la facilité et la personnalisation du paiement, les commerçants, dans divers secteurs d'activité y compris le commerce de détail, l'hospitalité et la fabrication, peuvent tirer parti de la technologie de TreviPay pour réduire les frictions et développer la fidélité à toutes les étapes du processus de paiement.

Une étude récente de TreviPay a mis en évidence l'importance du choix de paiement pour optimiser l'expérience des acheteurs, nouveaux et habituels. À l'échelle mondiale, 86 % des acheteurs commerciaux indiquent que la possibilité de payer en utilisant leur méthode préférée de paiement est importante. Avec les paiements tout-en-un de TreviPay, les commerçants et les marchés B2B peuvent désormais prendre en charge tout l'éventail des acheteurs commerciaux, avec TreviPay comme unique fournisseur de paiements. À travers l'intégration, les commerçants peuvent personnaliser l'acceptation de tous les types de carte, permettant aux acheteurs commerciaux de payer au comptant avec une carte, une chambre de compensation automatisée ou un portefeuille mobile, ou de payer ultérieurement à crédit (la possibilité de payer dans 30, 60 ou 90 jours) avec facturation afin d'améliorer les liquidités et de réduire les mauvaises dettes.

« Alors que les entreprises continuent d'évaluer leurs efforts de transformation numérique, il existe une opportunité d'innover en matière de paiements B2B afin d'éliminer la friction à la caisse et d'augmenter les conversions », déclare Dan Zimmerman, directeur technologique de TreviPay. « Grâce à une solution complète de paiement, les commerçants peuvent s'adresser à un seul fournisseur de paiements pour accepter de multiples modalités de paiements et consolider les comptes-rendus pour tous les types de paiement. »

Un cas d'utilisation notable concerne le secteur du commerce B2B où les cartes de crédit sont souvent la seule option de paiement offerte en ligne. Étant donné que le paiement à crédit est préféré par 85 % des acheteurs commerciaux mondiaux, typiquement pour des achats plus élevés ou plus fréquents, les commerçants de détail peuvent désormais fournir les deux options de façon plus intégrée grâce à la solution de paiement tout-en-un de TreviPay. Les paiements par carte de crédit et de débit sont acceptés pour les clients aux États-Unis, au Canada, au Mexique, au Royaume-Uni, en Europe et en Australie pour 16 devises et dans plus de 25 lieux. Les API de TreviPay fournissent également une fonctionnalité intégrée de compte-rendu afin de fournir systématiquement une documentation de remboursement quotidienne ainsi que des comptes-rendus consolidés pour des paiements et des virements par carte et à crédit - aux niveaux du marché et du vendeur individuel.

Des capacités technologiques supplémentaires sont désormais proposées par TreviPay pour encourager la fidélisation, notamment :

La facturation décentralisée : permet aux vendeurs de créer des groupes de facturation et des sous-comptes liés (hiérarchie parent/enfant) avec des entités légales séparées, afin de configurer des paiements et des options de facturation personnalisés ainsi que pour appliquer des limites de crédit individuelles.

permet aux vendeurs de créer des groupes de facturation et des sous-comptes liés (hiérarchie parent/enfant) avec des entités légales séparées, afin de configurer des paiements et des options de facturation personnalisés ainsi que pour appliquer des limites de crédit individuelles. La vérification du prix du contrat : permet aux vendeurs de définir les niveaux de tarification du client grâce à des détails de prix spécifiques au niveau de l'unité de stock, afin que TreviPay puisse établir facilement une référence croisée avec les prix contractuels, avec une perturbation minime.

permet aux vendeurs de définir les niveaux de tarification du client grâce à des détails de prix spécifiques au niveau de l'unité de stock, afin que TreviPay puisse établir facilement une référence croisée avec les prix contractuels, avec une perturbation minime. Le soutien personnalisé du client : Permet aux vendeurs de définir et de classer les acheteurs afin de personnaliser le soutien grâce à un service aux gants blancs comme la prolongation des délais de crédit ou l'affectation d'un agent de soutien dédié.

Permet aux vendeurs de définir et de classer les acheteurs afin de personnaliser le soutien grâce à un service aux gants blancs comme la prolongation des délais de crédit ou l'affectation d'un agent de soutien dédié. Une nouvelle conception du portail client : pour améliorer la navigation, l'usabilité et l'expérience client des acheteurs grâce à des capacités de données faciles à exporter.

Pour plus de renseignements sur les solutions de TreviPay de développement de la fidélité expérientielle B2B, veuillez consulter www.trevipay.com.

À propos de TreviPay

Chez TreviPay, nous pensons que la fidélité commence par le paiement. En comprenant les exigences diverses et uniques des vendeurs B2B, le réseau mondial de paiement et de facturation B2B de TreviPay permet aux entreprises d'offrir le choix et le confort des paiements, d'ouvrir de nouveaux marchés et d'automatiser les comptes clients. Fort d'une expérience de plus de quarante ans, TreviPay est au service des dirigeants qui cherchent à fidéliser leurs clients tout en améliorant l'efficacité et en adoptant de nouveaux canaux numériques, en particulier dans les secteurs dotés de vastes réseaux de distribution tels que l'industrie manufacturière, la vente au détail et le transport. Pour plus de renseignements, veuillez consulter trevipay.com.

5 décembre 2023 à 07:10

