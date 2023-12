Donner aux forces de l'ordre les moyens de préserver la biodiversité, de favoriser la paix et de contribuer au rétablissement du climat et à la résilience : la COP28, un événement clé





Neuf mois seulement après son lancement, l'Initiative internationale des forces de l'ordre pour le climat (I2LEC), dirigée par le ministère de l'intérieur des Émirats arabes unis, a mis au point une série d'initiatives innovantes, en partenariat avec l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC). Les progrès réalisés ont été présentés lors d'une réunion ministérielle inaugurale à la COP28 , marquant ainsi la première participation active de hauts responsables des services répressifs à une COP.

L'I2LEC a dévoilé les résultats les plus récents d'une carte thermique mondiale indiquant que les crimes contre l'environnement se classent comme la troisième activité criminelle la plus lucrative au monde, après le trafic de drogue et la contrefaçon, surpassant même la traite d'êtres humains, soulignant l'importance cruciale des services répressifs dans la lutte mondiale contre le changement climatique.

DUBAÏ, ÉMIRATS ARABES UNIS, 5 décembre 2023 /PRNewswire/ -- L'Initiative internationale des forces de l'ordre pour le climat (I2LEC) et le ministère de l'Intérieur des Émirats arabes unis ont conjointement orchestré une table ronde ministérielle intitulée « Donner aux forces de l'ordre les moyens de préserver la biodiversité, de favoriser la paix et de contribuer au rétablissement du climat et à la résilience ». Cette rencontre de haut niveau a servi de tribune pour présenter des initiatives innovantes et dévoiler des résultats de recherche importants visant à intégrer les forces de l'ordre dans la lutte mondiale contre le changement climatique.

La participation active de ministres représentant diverses régions du Moyen-Orient, des Amériques, d'Asie et d'Afrique a caractérisé l'événement, avec la présence de personnalités éminentes telles que le lieutenant-général Saif bin Zayed Al Nahyan, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur des Émirats arabes unis ; Benjamin D. Abalos Jr, secrétaire d'État à l'Intérieur et aux Collectivités locales des Philippines ; Sonia Guajajara, ministre des Populations autochtones du Brésil ; et Eve Bazaiba, ministre de l'Environnement de la République démocratique du Congo. Cette assemblée a réussi à établir des liens entre les régions du Nord et du Sud.

L'événement a également rassemblé des figures éminentes d'organismes internationaux, notamment des hauts fonctionnaires de l'ONUDC, d'INTERPOL et des institutions des Nations unies axées sur l'État de droit et la sécurité. Au cours des discussions, l'ampleur du défi a été soulignée, mettant en lumière l'importance cruciale de doter les services chargés de l'application de la loi des moyens nécessaires pour lutter efficacement contre les infractions environnementales. Cela implique une coopération internationale, le partage des meilleures pratiques, la sensibilisation du public et l'intégration de technologies de pointe.

Les ministres ont également donné leur approbation à l'appel à l'action d'Abu Dhabi, dans le cadre de l'initiative I2LEC, confirmant ainsi la nécessité de renforcer la coopération internationale, le développement des capacités et la formation, tout en intégrant la technologie et l'innovation. L'appel à l'action d'Abu Dhabi a déjà obtenu un soutien considérable à l'échelle mondiale, avec l'approbation de nombreuses parties prenantes et le soutien de plus de 65 pays, en plus d'avoir reçu l'aval d'organisations régionales impressionnantes.

Lors de la présentation des conclusions de la carte thermique mondiale de l'I2LEC, le lieutenant-général Saif bin Zayed Al Nahyan, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur des Émirats arabes unis, a affirmé :

« Il est impossible de faire marche arrière face aux répercussions du changement climatique. Au fil du temps, le rôle des forces de l'ordre dans la protection de notre écosystème naturel ne fera que s'intensifier. Nous demeurons engagés à soutenir les organismes chargés de l'application de la loi dans le monde entier, en comblant le fossé entre le Sud et le Nord. Les Émirats arabes unis aspirent à accélérer la coopération mondiale dans notre lutte commune contre ce défi mondial. C'est pourquoi nous continuerons à faire entendre la voix des forces de l'ordre lors de la COP29 et dans les années à venir. »

Ghada Waly, Directrice générale de l'Office des Nations unies à Vienne et Directrice exécutive de l'ONUDC, a souligné l'impératif d'une réponse mondiale en matière d'application de la loi pour prévenir et combattre les crimes environnementaux :

« Aujourd'hui, en tant que partenaire stratégique essentiel, j'ai le plaisir d'annoncer que l'I2LEC, grâce aux efforts considérables déployés par les Émirats arabes unis, progresse efficacement vers son objectif principal. Il vise à établir une plateforme réunissant la communauté mondiale des services répressifs, ainsi que d'autres acteurs du monde universitaire et de la société civile, pour faciliter l'échange de connaissances et le partage d'expériences. Cette initiative vise à prévenir et à lutter contre les crimes qui portent atteinte à l'environnement et exacerbent le changement climatique. »

S'exprimant sur les deux opérations conjointes coordonnées par INTERPOL dans le cadre de l'I2LEC, le Général de division Ahmed Naser, Président d'INTERPOL, a mis en avant le rôle crucial des services chargés de l'application de la loi dans la lutte contre les atteintes à l'environnement, en particulier l'exploitation illégale des forêts et l'extraction minière illégale :

« Il est fondamental de reconnaître les services chargés de l'application de la loi comme une force et un allié fiables dans la lutte contre le changement climatique. Alors que nous nous unissons pour protéger la biodiversité, promouvoir la paix et assurer le rétablissement et la résilience du climat, l'impact collectif de l'application de la loi a été présenté comme un catalyseur de changement positif. Cet événement constitue un véritable jalon sur lequel nous nous appuierons. »

À propos de l'I2LEC :

L'I2LEC a été lancé en février 2023 lors du Sommet mondial des gouvernements à Dubaï. À cette occasion, le lieutenant général Sheikh Saif bin Zayed Al Nahyan, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur des Émirats arabes unis, et Ghada Waly, directrice exécutive de l'ONUDC, ont conclu un accord de haut niveau pour initier une campagne mondiale visant à sensibiliser, renforcer les capacités et mener des recherches sur les crimes liés à l'environnement et au changement climatique.

L'I2LEC s'inscrit dans le cadre de l'engagement plus vaste des Émirats arabes unis à promouvoir la coopération mondiale en matière d'environnement. En tant que premier pays de la région à ratifier l'accord historique de Paris en 2015 lors de la COP21, les Émirats arabes unis ont joué un rôle pionnier. L'année 2023 est désignée comme l'« Année de la durabilité » aux Émirats arabes unis, favorisant ainsi une collaboration mondiale pour trouver des solutions novatrices aux défis liés au climat et accueillant la COP28.

L'I2LEC tirera également parti du partenariat stratégique de longue date entre les Émirats arabes unis et l'ONUDC, soutenant ainsi les efforts mondiaux contre le crime organisé. De plus, il bénéficiera de l'expertise étendue de l'ONUDC acquise grâce au Programme mondial sur les crimes liés à l'environnement.

