Carbyon trouve la pièce manquante du puzzle : un procédé de captage du carbone ultrarapide éprouvé avec une demande énergétique inférieure à 2 500 kWh/tonne





EINDHOVEN, Pays-Bas, 5 décembre 2023 /PRNewswire/ -- La société néerlandaise de captage du dioxyde de carbone dans l'air Carbyon a établi avec succès que son procédé unique à rotation rapide permettait de capter le CO 2 en utilisant moins de 2 500 kWh/tonne. Carbyon a été la première entreprise au monde à réduire considérablement les coûts CAPEX de l'équipement de DAC grâce à son procédé à rotation rapide. L'entreprise a maintenant trouvé la pièce manquante pour réduire suffisamment la consommation d'énergie, ce qui fait de cette percée un pas de géant vers une technologie de DAC rentable à moins de 100 $/tonne.

Dans sa recherche d'une solution de DAC à faible coût, Carbyon a inventé un matériau de captage du CO 2 ultrarapide. Alors que les matériaux conventionnels ont besoin de plusieurs heures pour capturer le CO 2 dans l'air, celui de Carbyon peut le faire en quelques minutes seulement. Ainsi, chaque kilogramme de ce matériau permet de capturer jusqu'à 5 tonnes de CO 2 par an. Cela permet de concevoir des machines de DAC compactes, ce pour un coût CAPEX inférieur à 50 $/tonne. Initialement, le processus de rotation rapide faisait les frais d'une adsorption collatérale d'eau, qui entraînait une pénalité énergétique. La récente découverte a permis de réduire massivement l'adduction d'eau, ce qui se traduit par une demande d'énergie inférieure à 2 500 kWh/tonne, tout en préservant les avantages en termes de coûts d'investissement.

Carbyon est la première entreprise de captage du dioxyde de carbone dans l'air à combiner un faible CAPEX avec une faible demande en énergie, grâce à son processus unique de rotation rapide.

À l'approche de la COP28 de Dubaï, de telles avancées montrent que le captage direct dans l'air est en train de devenir une solution mature qui peut nous aider à atteindre nos objectifs en matière de climat. Pour limiter le réchauffement de la planète à 2 °C, les scénarios du GIEC montrent qu'en plus des réductions d'émissions nécessaires, de grandes quantités de CO 2 doivent être éliminées de l'atmosphère. Le captage direct dans l'air est considéré comme l'une des technologies significatives permettant une élimination rapide et durable du CO 2 .

« La démonstration des 2 500 kWh/tonne avec une technologie tout électrique à faible coût d'exploitation place Carbyon en pole position pour atteindre l'objectif de 100 $/tonne recherché par le marché. Rien ne peut plus nous arrêter ! » - Hans De Neve, fondateur et PDG de Carbyon

La percée de Carbyon a permis une compréhension fondamentale des principes de fonctionnement qui lui donne les moyens de réduire encore davantage la demande d'énergie de la technologie. L'entreprise connaît une croissance rapide et développe actuellement sa première machine à l'échelle industrielle, qui sera validée sur le terrain avec des partenaires pilotes. Jusqu'à présent, l'entreprise a levé 10 millions de dollars et est en train d'effectuer un tour de table de série A pour financer ses activités à venir.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2286133/Carbyon_CO2_capturing_prototype.jpg

5 décembre 2023 à 06:00

