L'ARTM et ses partenaires invitent la population à participer à la consultation publique sur les propositions de transport collectif structurant pour le grand Sud-Ouest de Montréal





Tenue de rencontres publiques d'information et plateforme de consultation en ligne

MONTRÉAL, le 5 déc. 2023 /CNW/ - L'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) et ses partenaires du bureau d'études, le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) et la Ville de Montréal, invitent la population à participer à la consultation publique sur les propositions de transport collectif structurant à l'étude pour desservir le grand Sud-Ouest de Montréal et le relier au centre-ville. À compter du 16 janvier 2024, la population et les représentants des organismes de la société civile seront invités à participer à des rencontres publiques d'information pour se renseigner sur les propositions analysées et échanger avec les experts. Jusqu'au 11 février 2024, les participants pourront également faire part de leurs commentaires sur la plateforme de consultation en ligne. À cette étape de démarrage, la démarche de participation publique vise à alimenter l'analyse des scénarios de tracé et de mode qui sont considérés pour répondre aux besoins identifiés.

« Le projet structurant de transport collectif à l'étude est une des pierres angulaires du développement urbain du grand Sud-Ouest. Il offrira à la population des choix de mobilité durable efficaces qui auront des effets directs sur la qualité de vie dans les quartiers du secteur. C'est pourquoi cette étape de consultation est essentielle et que nous invitons la population à faire entendre leur voix. », a souligné Sophie Mauzerolle, responsable du transport et de la mobilité au comité exécutif de la Ville de Montréal.

« L'ARTM et ses partenaires sont heureux d'aller à la rencontre de la population du grand Sud-Ouest de Montréal, à cette étape importante de la planification d'un projet de transport collectif structurant. Les besoins de mobilité dans ce secteur dynamique sont documentés et reconnus, alors que les citoyens recherchent des solutions de transport simples, efficaces et durables pour réaliser leurs activités quotidiennes variées. En travaillant de concert avec l'ensemble des parties prenantes du milieu, le bureau d'études s'assure de recommander une solution qui s'intégrera de façon harmonieuse dans les communautés et contribuera à améliorer la qualité de vie en maximisant les retombées économiques, environnementales et sociales », a déclaré Patrick Charpentier, directeur de projet, Mode structurant du grand Sud-Ouest, à l'ARTM.

En bref

Le territoire à l'étude comprend : Six arrondissements : Lachine , LaSalle , Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, Le Sud-Ouest, Verdun et Ville-Marie Trois villes liées : Dorval , Montréal-Ouest et Westmount Près de 20 % de la population de l'île de Montréal, soit 434 277 résidents (2021)

Tenue de quatre rencontres publiques d'information : Verdun : 16 janvier 2024, de 18 h à 21 h, au Centre Communautaire Marcel-Giroux LaSalle : 18 janvier 2024, de 17 h 30 à 20 h 30, à la Bibliothèque L'Octogone Dorval : 22 janvier 2024, de 18 h à 21 h, au Centre communautaire Sarto-Desnoyers Lachine : 24 janvier 2024, de 18 h à 21 h, à la Mairie d'arrondissement de Lachine

Plateforme de consultation en ligne et réception de mémoires : 15 janvier au 11 février 2024

Une démarche de planification intégrée et concertée avec le milieu

En 2021, le MTMD, la Ville de Montréal et l'ARTM annonçaient la mise en place du bureau d'études pour la réalisation du dossier d'opportunité pour un projet structurant de transport collectif électrique, afin de desservir le territoire du grand Sud-Ouest de Montréal et le relier au centre-ville. Le dossier d'opportunité vise à recommander la solution la plus appropriée, à long terme et selon les ressources financières disponibles, pour répondre aux besoins identifiés.

Les études réalisées jusqu'ici ont permis d'établir un portrait du territoire à l'étude et des besoins de mobilité. Les constats établis dans ces études ont été présentés aux élus municipaux du secteur ainsi qu'à près de 40 organismes de la société civile de tous horizons, en 2022 et 2023. C'est sur la base de ces analyses et échanges que les scénarios de tracé et de mode ont été conçus.

À l'hiver 2024, les groupes de la société civile et la population pourront prendre connaissance des scénarios de tracé et de mode à l'étude et faire part de leurs commentaires. Sous forme de portes ouvertes, les rencontres publiques d'information permettront aux parties prenantes d'échanger avec les experts. Un service de halte-garderie sera offert sur place, à chacun des événements. Des interprètes en langue des signes seront aussi présents le 16 janvier, à la rencontre de Verdun.

La plateforme de consultation en ligne sera accessible du 15 janvier au 11 février 2024. Celle-ci permettra au public de se renseigner sur la démarche de planification en cours, de prendre connaissance de toute l'information sur les scénarios à l'étude ainsi que de fournir une rétroaction sur ceux-ci.

Prochaines étapes

Le dossier d'opportunité sera présenté au gouvernement du Québec en 2024, pour décision du Conseil des ministres. Le scénario recommandé pourrait être raffiné lors des étapes subséquentes de la planification qui inclut notamment la réalisation d'un dossier d'affaires.

Pour en savoir plus sur le projet du grand Sud-Ouest et les rencontres d'information à venir, consultez le site Web de l'ARTM . Le lien vers la plateforme de consultation en ligne sera communiqué à compter du 15 janvier 2024.

À propos de l'Autorité régionale de transport métropolitain

Dans une perspective de développement durable et de cohésion régionale, l'ARTM planifie, organise, finance, développe et fait la promotion du transport collectif et du transport adapté dans la région métropolitaine de Montréal, afin d'offrir une expérience de mobilité simple, intégrée, fluide et efficace. Pour ce faire, l'ARTM travaille à mobiliser les forces vives du milieu des transports collectifs autour d'une vision unifiée.

