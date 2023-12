Sofinnova Partners dévoile Sofinnova.AI : une plateforme d'intelligence artificielle destinée à transformer sa pratique de l'investissement dans les sciences de la vie





Sofinnova Partners ("Sofinnova"), un leader du capital-risque en Europe spécialisé dans les sciences de la vie et basé à Paris, Londres et Milan, annonce aujourd'hui le lancement de Sofinnova.AI, une plateforme d'intelligence artificielle qui associe des capacités de calcul avancées avec l'expertise sectorielle accumulée par Sofinnova Partners depuis plus de cinquante ans, qui représente l'une des plus grandes base de données propriétaires qualifiées au monde sur les entreprises early-stage dans les sciences de la vie. Cet outil de nouvelle génération permet d'obtenir des perspectives inédites sur les découvertes dans le domaine des sciences de la vie à l'échelle mondiale.

Antoine Papiernik, Président et Managing Partner chez Sofinnova Partners, déclare : « Sofinnova.AI renforce l'approche conventionnelle, très artisanale, de sourcing des opportunités d'investissement et de développement ; un processus qui jusqu'à présent reposait exclusivement sur notre réseau et sur un travail méticuleux de mise en relation d'informations disparates à travers les géographies et dans le temps. Grâce à l'exploitation combinée des milliards de données couvrant la littérature scientifique, les domaines thérapeutiques émergents et les innovations technologiques, et l'ensemble des connaissances propriétaires accumulées au cours des 50 ans d'expertise par Sofinnova Partners, Sofinnova.AI va nous permettre d'identifier les futurs champions en un temps et avec une précision inédits ».

Sofinnova.AI s'appuie sur une base de données continuellement mise à jour qui s'alimente en temps réel du corpus global des connaissances scientifiques dans notre domaine. Cette base de données comprends :

> 90 millions d'auteurs de publications scientifiques

> 40 millions de publications scientifiques

> 100 000 instituts de recherche

> 4,5 millions de brevets publiés

> 450 000 essais cliniques

> 2 millions d'entreprises et 1,5 millions de fondateurs

Au-delà de la base de données, Sofinnova.AI intègre aussi l'ensemble des informations propriétaires et expertises accumulées par l'organisation au fil des ans. Pour interroger cette base de données de façon optimale, les équipes utilisent une suite propriétaire d'outils d'analyse dévelopée en interne qui comprend entre autres un « large language model » (LLM) dans la veine de ChatGPT. Les applications sont multiples : identifier des hubs de recherche restés sous les radars, prédire l'émergence des nouvelles tendances scientifiques ou encore nouer des relations en amont avec les prochaines générations d'innovateurs.

Antoine Papiernik conclut : « Notre équipe en interne de scientifiques et d'experts en IA s'est consacrée pendant quatre ans à la conception et au développement de la plateforme Sofinnova.AI. Nous sommes convaincus qu'elle nous permettra d'évaluer les opportunités d'investissement avec un point de vue plus complet, de prendre de la hauteur et surtout d'améliorer nos stratégies d'investissement en consacrant d'avantage de temps au relationnel et à l'humain. Cette plateforme d'IA nous permettra de rester à l'avant-garde de l'innovation afin de financer ceux qui façonnent l'avenir des sciences de la vie ».

À propos de Sofinnova Partners

Sofinnova Partners est un des leaders du capital-risque en Europe dans les sciences de la vie, avec une spécialisation dans la santé et le développement durable. Basée à Paris, Londres et Milan, l'équipe est composée de professionnels issus de toutes les régions du monde aux profils à la fois scientifiques, business et médicaux. Investisseur engagé, Sofinnova Partners s'implique pour créer des entreprises sur l'ensemble de la chaîne de valeur des sciences de la vie, de l'amorçage aux phases avancées de développement. La société s'associe à des entrepreneurs ambitieux, en tant qu'investisseur principal ou chef de file, pour développer des innovations ayant le potentiel de transformer positivement le futur de tous.

Créée en 1972, Sofinnova Partners est la société de capital-risque la plus établie en Europe. Bénéficiant de 50 années d'expérience, elle a accompagné plus de 500 entreprises à travers le monde devenues des leaders sur leur marché. Sofinnova Partners gère aujourd'hui plus de 2,5 milliards d'euros d'actifs.

Pour plus d'information : sofinnovapartners.com.

