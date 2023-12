Les membres de l'Unité 203 - Le CAP disent NON à l'offre de l'employeur





OTTAWA, ON, le 4 déc. 2023 /CNW/ - Les membres de l'Unité 203 - Le CAP, représentés par l'Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO) en grève depuis le 7 novembre dernier, se sont prononcés massivement à 87,9 % contre l'offre que leur a proposée l'employeur, Le Centre d'appui et de prévention (Le CAP), lors d'un vote supervisé par la Commission des relations de travail de l'Ontario (CRTO) entre le 30 novembre et le 1er décembre 2023.

Bien que l'AEFO reconnaît que cette offre prévoyait notamment que les grilles salariales des intervenantes et intervenants en petite enfance soient dégelées et que l'employeur proposait une nouvelle grille salariale pour les intervenantes et intervenants en dépendance, Le CAP maintient toujours une coupure dans les avantages sociaux et une augmentation salariale de 6 % en 4 ans sans rétroaction depuis la dernière convention collective, échue depuis le 31 mars 2021.

« L'AEFO informe avec honnêteté et transparence ses membres depuis le début de cette négociation collective. Elles et ils ont donc pris leur décision et ont fait un choix éclairé en toute connaissance de cause. Le résultat de ce vote envoie un message clair et puissant à l'employeur : les membres appuient leur syndicat et gardent le cap sur leurs revendications. Un boni à la signature allant jusqu'à 2000 $, comme proposé par Le CAP, n'est pas une rétroaction sur une grille salariale et c'est loin d'être suffisant, sachant que plusieurs de nos membres font un salaire qui n'est pas beaucoup plus élevé que le salaire minimum et doivent, jour après jour, faire face à l'augmentation du coût de la vie. » déclare Anne Vinet-Roy, présidente de l'AEFO.

Le sous-financement du CAP

L'AEFO reconnaît que Le CAP, tout comme d'autres organismes publics, est sous-financé par le gouvernement de l'Ontario. L'AEFO revendique d'ailleurs un meilleur financement des services publics, tant dans les domaines de l'éducation, de la santé, que dans d'autres secteurs. « Cela dit, nous sommes d'avis que Le CAP a la marge de manoeuvre pour faire les choix qui s'imposent pour assurer la rétention et le recrutement de son personnel et ainsi assurer la pérennité de l'organisation. » poursuit Anne Vinet-Roy.

L'AEFO veut collaborer avec Le CAP pour trouver une solution

« Ce sont des temps difficiles pour les membres du syndicat tout comme pour les partenaires et les membres de la communauté. Nous sommes prêtes et prêts à collaborer avec Le CAP pour trouver une solution. Nous leur demandons de retourner à la table de négociation afin d'obtenir une entente juste et équitable dans les meilleurs délais. » conclue la présidente de l'AEFO.

Les membres de l'Unité 203 poursuivent pour le moment la grève illimitée.

Le piquet de grève a lieu du lundi au vendredi entre 10 h et 13 h. Pour plus d'informations sur le lieu de rassemblement, consultez notre site Web.

SOURCE Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO)

4 décembre 2023 à 20:30

