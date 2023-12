ReNew signe un protocole d'entente avec la Banque asiatique de développement pour un montant de 5,3 milliards de dollars





ReNew Energy Global Plc (« ReNew ») (Nasdaq : RNW, RNWWW), principale entreprise indienne d'énergie renouvelable et partenaire privilégié de la décarbonation, a signé dimanche dernier un protocole d'entente avec la Banque asiatique de développement (BAD) pour collaborer à des projets d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Le protocole d'entente englobe des projets d'une valeur d'investissement de plus de 5,3 milliards de dollars entre 2023 et 2028.

Le protocole d'entente a été signé lors de la COP28 à Dubaï, par Sumant Sinha, fondateur et président-directeur général de ReNew, et par Suzanne Gaboury, directrice générale du département des activités du secteur privé de la Banque asiatique de développement (BAD). Le protocole d'entente répertorie les investissements potentiels dans les projets d'énergie renouvelable, la production, les projets de crédit carbone, l'hydrogène vert, afin de soutenir conjointement la transition énergétique durable.

Ce protocole d'entente, premier du genre dans le secteur indien des énergies renouvelables, devrait susciter l'intérêt d'autres investisseurs internationaux souhaitant participer au financement de la dette à long terme pour d'importants projets d'infrastructure dans le domaine des énergies renouvelables. En outre, il aidera la Banque asiatique de développement à réaliser son ambition de financer des projets d'énergie verte à hauteur de 100 milliards de dollars d'ici à 2030.

Sumant Sinha, fondateur, président-directeur général de ReNew, a déclaré : « L'entente signée aujourd'hui marque le début d'une période passionnante pour ReNew. Des financements importants sont nécessaires pour atteindre les objectifs climatiques mondiaux et cette entente permettra de sécuriser les capitaux nécessaires. Nous nous réjouissons de collaborer avec la Banque asiatique de développement au cours des prochaines années afin d'atteindre l'objectif fixé par l'Inde, à savoir 500 GW de capacité renouvelable d'ici 2030 ».

Suzanne Gaboury, directrice générale des activités du secteur privé de la BAD, a déclaré : « Cette collaboration entre la BAD et ReNew envisage une poursuite de la coopération entre les deux organisations au cours des cinq prochaines années, en élaborant un cadre permettant de travailler conjointement à la réalisation d'objectifs communs et obtenir les résultats escomptés dans la lutte contre le changement climatique ».

Le protocole d'entente signé avec la BAD consolide la position de ReNew en tant qu'acteur principal dans le domaine des énergies renouvelables en Inde. Dotée d'un portefeuille de près de 14 GW en capacité d'énergie propre, ReNew fait partie des 10 principales entreprises d'énergie propre au niveau mondial, à l'exclusion de la Chine. La société a déjà investi environ 8 milliards de dollars dans le secteur des énergies propres et le protocole d'entente permettra à ReNew de lever des fonds supplémentaires pour des projets d'énergie renouvelable.

À propos de ReNew :

ReNew est une société leader dans le domaine des solutions de décarbonation, cotée au Nasdaq (Nasdaq : RNW, RNWWW). Le portefeuille d'énergie propre de ReNew, d'une capacité brute d'environ 13,8 GW au 30 septembre 2023, est l'un des plus importants au monde. Outre le fait d'être un important producteur d'électricité indépendant en Inde, nous fournissons des solutions de bout en bout, de manière équitable et inclusive, dans les domaines de l'énergie propre, des offres d'énergie à valeur ajoutée grâce à la numérisation, du stockage et des marchés du carbone qui font de plus en plus partie à part entière de la lutte contre le changement climatique. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Web renew.com et suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, X (ex-Twitter) et Instagram.

À propos de la Banque asiatique de développement :

La BAD s'est engagée à faire devenir l'Asie-Pacifique prospère, inclusive, résiliente et durable, tout en poursuivant ses efforts d'éradication de l'extrême pauvreté. Créée en 1966, elle est détenue par 68 membres, dont 49 dans la région.

4 décembre 2023 à 14:10

