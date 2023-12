QPS Holdings, LLC étend ses opérations à Springfield, dans le Missouri





QPS Holdings, LLC, un organisme de recherche sous contrat mondial, a étendu ses opérations à Springfield, dans le Missouri. Les nouvelles installations incluent un laboratoire clinique (sécurité), une pharmacie indépendante modernisée et un nouvel espace dédié pour fabriquer et expédier des kits d'essais cliniques. Entièrement opérationnelle à compter de l'automne 2023, l'installation de 2 750 pieds carrés offrira à QPS une grande flexibilité pour ses opérations d'étude de recherche clinique.

Le laboratoire ultramoderne est équipé des technologies les plus récentes pour les analyses chimiques et d'urine, ainsi que les tests sérologiques, de coagulation et d'hématologie, conçues pour surveiller la sécurité des participants pendant les essais cliniques en cours. La pharmacie modernisée accueille dorénavant plusieurs pharmaciens et installations de mélangeage entièrement certifiés, et l'installation de kits d'essais cliniques est en mesure de prendre, emballer et expédier des commandes partout dans le monde, généralement dans un délai de 24 heures.

« QPS Missouri continue de se développer et d'offrir de nouveaux services à Springfield, et l'ajout d'un laboratoire de sécurité, la pharmacie modernisée et la zone de production de kits d'essais cliniques constituaient les prochaines étapes pour améliorer nos capacités afin de fournir des services d'essais cliniques complets à la communauté locale de Springfield », a déclaré Brendon Bourg, vice-président de QPS Missouri en charge des essais cliniques en phase précoce et chef de l'administration. « L'ajout de ce nouveau laboratoire de sécurité à notre installation d'essais cliniques locale signifie que nos médecins peuvent recevoir les résultats de laboratoire en temps réel, ajoutant un niveau de sécurité supplémentaire pour les participants. De plus, QPS peut dorénavant proposer ces nouvelles capacités d'essais cliniques à notre précieuse clientèle. »

Au cours des prochaines années, M. Bourg s'attend à ce que ces nouvelles installations évoluent, passant de la fourniture de services pour effectuer des essais cliniques dans l'installation de Springfield à la fourniture de services centraux de laboratoire, de pharmacie et de fabrication de kits d'essais cliniques pour des projets de recherche clinique multisites, augmentant la valeur des services proposés à tous les clients de QPS.

À PROPOS DE QPS HOLDINGS, LLC

QPS Holdings, LLC est un organisme de recherche clinique mondial qui soutient le développement préclinique, bioanalytique et clinique de nouveaux produits pharmaceutiques. La société a son siège social à Newark, dans l'État du Delaware, et possède 7 sites de recherche et développement cliniques qui accueillent tout un éventail d'installations de recherche pour les essais précliniques, bioanalytiques et cliniques. Ces sites sont situés aux États-Unis (Delaware, Floride et Missouri), aux Pays-Bas, à Taïwan, en Chine et en Inde. Pour en savoir plus à propos de QPS Holdings, LLC, veuillez consulter le site https://www.qps.com.

QPS Missouri est un site clinique phare de QPS Holdings, LLC situé à Springfield, dans l'État américain du Missouri. Le campus de Springfield accueille 5 cliniques indépendantes avec plus de 240 lits pour les essais cliniques de Phase I, plusieurs laboratoires, une chambre à pression négative de 2 500 pieds carrés, une pharmacie dotée d'une salle blanche et un nouveau centre de sélection et de recrutement. Depuis son ouverture à Springfield en 1994, QPS Missouri a réalisé plus de 2 100 études réglementées par la FDA et versé plus de 35 millions de dollars à environ 50 000 participants locaux. Pour en savoir plus à propos de QPS Missouri, veuillez consulter le site https://www.417studies.com.

4 décembre 2023 à 11:30

