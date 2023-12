Québec lance un projet pilote pour intégrer des demandeurs d'asile dans le réseau de la santé et des services sociaux





MONTRÉAL, le 4 déc. 2023 /CNW/ - La ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, annonce un nouveau projet pilote, qui vise à intégrer sur le marché du travail 1 500 demandeurs d'asile, d'ici trois ans, dans le secteur de la santé et des services sociaux, dans la région de Montréal ainsi que dans celles de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches.

Les emplois ciblés par cette initiative sont, entre autres, ceux de préposés aux bénéficiaires, de préposés aux services alimentaires, de préposés à l'entretien ménager, d'agents administratifs, d'auxiliaires aux services de santé et sociaux et d'aides de service. L'objectif du projet est d'offrir des services d'aide à l'emploi ainsi que du soutien à l'inscription à la plateforme Recrutement Santé Québec.

Pour être admissibles, les demandeurs d'asile doivent avoir un permis de travail valide au Québec et un niveau de français intermédiaire. À Montréal, le Centre de ressources en employabilité Montréal Centre-Ville (CREMCV) offrira les services d'aide et d'accompagnement, et, à Québec, ce sera l'organisme Libre Emploi qui le fera.

Rappelons qu'en mai dernier, la ministre Champagne Jourdain avait annoncé un projet pilote pour répondre aux besoins de main-d'oeuvre dans le secteur touristique. En date d'aujourd'hui, ce sont 1 098 demandeurs d'asile et 120 entreprises qui ont manifesté leur intérêt. Les maillages ont commencé et sont toujours en cours.

Citations

« De nombreux demandeurs d'asile détiennent un permis de travail et souhaitent contribuer à la société québécoise en occupant un emploi. Avec la pénurie de main-d'oeuvre actuelle, dans le secteur de la santé, entre autres, c'est important de mettre des outils en place pour faciliter leur embauche dans certains emplois en forte demande. Ce projet pilote permettra à des organismes spécialisés en employabilité, soit le CREMCV et Libre Emploi, de soutenir les demandeurs d'asile dans leurs démarches. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Ce projet est une action concrète de notre gouvernement permettant de répondre aux besoins de main-d'oeuvre du réseau de la santé et des services sociaux. Nous contribuons ainsi à alléger la pression exercée sur le personnel en place, tout en augmentant les ressources disponibles pour les patients. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

« Nous faisons face à des défis importants concernant le nombre élevé de demandeurs d'asile au Québec. Néanmoins, notre gouvernement prend avec sérieux ses responsabilités d'accueil. Ce projet pilote démontre notre ferme détermination à répondre aux besoins du secteur de la santé tout en offrant une opportunité d'intégration essentielle pour ces personnes. Nous travaillons à créer un équilibre entre l'accueil humanitaire et la gestion équitable des flux migratoires, dans le respect de nos capacités et des besoins de notre société. »

Christine Fréchette, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

« Ce projet pilote permettra de faciliter le processus d'embauche des demandeurs d'asile qui ont un permis de travail, dans un secteur où les besoins sont grands. Je salue cette initiative de la ministre de l'Emploi et j'invite les demandeurs d'asile qui ont un permis de travail valide au Québec à faire appel aux services et à l'accompagnement qui seront offerts. »

Karine Boivin Roy, députée d'Anjou-Louis-Riel et adjointe gouvernementale à la ministre de l'Emploi

SOURCE Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

4 décembre 2023 à 10:30

