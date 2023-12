Le Navigateur d'installations de recherche : 10 ans à mettre en contact les personnes qui innovent





OTTAWA, 04 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd'hui, la Fondation canadienne pour l'innovation (FCI) souligne le 10e anniversaire du Navigateur d'installations de recherche. En 2013, lorsque nous avons lancé ce répertoire en ligne, il s'agissait du premier outil national en libre accès de ce type. Nous souhaitions alors aider le milieu des affaires et celui de l'innovation à trouver le personnel de recherche, les étudiantes et étudiants, les laboratoires et l'équipement qui favoriseraient leur réussite.



Dix ans plus tard, nous constatons à quel point il est plus que jamais profitable de nouer de bons partenariats dans le domaine de l'innovation. Qu'il s'agisse d'entreprises qui entrent en contact avec une expertise en R-D pour les aider à demeurer concurrentielles ou avec des chercheurs ou chercheuses qui ont accès à un équipement spécialisé afin de faire progresser leurs travaux, ces partenariats contribuent à l'édification de nos collectivités, à la croissance du milieu des affaires et à la résolution d'enjeux de plus en plus complexes auxquels nous devrons faire face.

CONSULTEZ : Nos exemples de collaborations entre chercheurs et chercheuses et le milieu des affaires dans des laboratoires situés partout au pays

Le Navigateur permet d'accéder à une expertise en recherche ou à un équipement de pointe dans des installations situées au sein d'universités, de collèges, d'hôpitaux et d?ministères gouvernementaux d'un bout à l'autre du Canada. Regroupant 850 installations à l'oeuvre dans des domaines et des secteurs traditionnels, nouveaux et émergents, il s'agit également de la ressource la plus complète de ce type au pays.

« La création du Navigateur en 2013 est le fruit d'une vision audacieuse de la FCI, qui avait pour ambition de faire du Canada un chef de file en matière de recherche de pointe, toutes disciplines confondues, et ce, en favorisant les collaborations entre le milieu de l'enseignement postsecondaire, les gouvernements et le secteur privé », souligne Roseann O'Reilly Runte, présidente-directrice générale de la FCI.

Le Navigateur réunit des partenaires dans le domaine de l'innovation sous de multiples formes : des entreprises en démarrage qui ont besoin d'aide pour concevoir des prototypes, des entreprises canadiennes qui, pour se lancer dans l'exportation, doivent effectuer des tests démontrant la conformité de leurs produits aux normes en vigueur sur d'autres marchés, ou encore des chercheurs et chercheuses de l'étranger qui entrent en contact avec des installations canadiennes en mesure de traiter des données à une plus grande échelle que celle permise par les installations situées dans leur pays d'origine.

Nous soulignerons le 10e anniversaire du Navigateur tout au long de l'année en proposant un contenu multimédia spécial et de nouvelles occasions pour le personnel de recherche et les installations d'établir des contacts. Suivez le Navigateur sur X (@InnovationNAV) pour en savoir plus.

Faits en bref

28 secteurs sont répertoriés dans le Navigateur, dont l'aérospatiale, les industries océaniques, la fabrication de pointe et les sciences de la vie;

128 collèges, universités, hôpitaux, organismes à but non lucratif et ministères et organismes du gouvernement fédéral sont répertoriés dans le Navigateur, d'un océan à l'autre;

Le Navigateur a reçu plus de 60 000 vues au cours du dernier exercice financier.



4 décembre 2023

