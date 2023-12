Une nouvelle année, un nouveau système de péage aux ponts internationaux





Le pont international de Sault Ste. Marie (reliant Sault Ste. Marie au Michigan à Sault Ste. Marie en Ontario) et le pont Blue Water (reliant Port Huron, au Michigan, à Point Edward, en Ontario) ont modernisé leur système de péage.

Le pont Blue Water remplace progressivement l'ancien programme de cartes d'accès à tarifs réduits par des transpondeurs. Le pont international mettra fin au programme actuel de cartes d'accès le 31 décembre.

Les avantages du nouveau système de péage pour les deux ponts comprennent les mises à niveau technologiques, l'interopérabilité et la bonification du service à la clientèle. Un transpondeur permet aux clients d'ouvrir un compte auprès de chacun des exploitants de ponts.



SAULT STE. MARIE, Michigan et Ontario, 04 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le temps de tourner la page sur 2023 approche à grands pas. Pour les grands usagers des deux ponts reliant le Michigan et l'Ontario, il est également temps de passer à un nouveau système de péage.

Au cours de la dernière année, le pont international de Sault Ste. Marie (reliant Sault Ste. Marie au Michigan à Sault Ste. Marie en Ontario) et le pont Blue Water (reliant Port Huron, au Michigan, à Point Edward, en Ontario) ont modernisé et harmonisé leur système de péage. Le pont Blue Water a progressivement remplacé l'ancien programme de cartes d'accès par des transpondeurs, des deux côtés de la frontière. Le système de transpondeurs du pont international est fonctionnel. Ce pont n'acceptera plus les anciennes cartes d'accès après le 31 décembre.

« Le temps pressait pour l'ancien système », a déclaré Emily Jacques, directrice financière de l'International Bridge Administration (IBA). « Les grands usagers doivent se rappeler que leur carte expire le 31 décembre. Nous les invitons à profiter de notre programme à tarifs réduits par l'entremise du nouveau système pratique de transpondeurs. »

Ce projet de péage primé est le premier système de péage binational mené par trois exploitants de ponts internationaux indépendants ayant des structures distinctes. Le partenariat binational regroupe tous les organismes sous un même contrat. Cela permet une interopérabilité transfrontalière, puisque les clients peuvent lier plusieurs comptes, dans différentes devises, à un transpondeur binational unique afin de faciliter leurs déplacements.

Les clients peuvent se procurer un transpondeur auprès d'un exploitant de pont, puis ouvrir un compte auprès des deux autres exploitants de pont. Le client lie ensuite son transpondeur aux organismes partenaires, le tout au moyen d'une interface client harmonisée.

Au pont Blue Water, le programme de péage prépayé ConneXion de la Société des ponts fédéraux Limitée (La SPFL) permet d'effectuer des paiements rapides et automatisés sur toutes les voies du côté canadien. Les usagers peuvent également lier leur transpondeur ConneXion avec leur compte du système Edge Pass pour obtenir des avantages supplémentaires. Les navetteurs n'ont besoin que d'un seul transpondeur, qu'ils peuvent utiliser avec les comptes ConneXion et Edge.

Des instructions détaillées pour l'installation et l'utilisation des transpondeurs sont accessibles en ligne sur le site Web de chaque pont :

Pont international de Sault Ste. Marie : tolls.saultbridge.com

PBW, Michigan (MDOT) : www.BlueWaterBridge.us

PBW, Ontario (La SPFL) : www.pontsfederaux.ca/connexion/



Les trois exploitants de ponts ont uniformisé l'accès au site Web et aux comptes afin d'améliorer l'expérience client. Les nouveaux portails en ligne permettent aux clients de gérer leur compte, de consulter leurs transactions, d'effectuer des paiements uniques ou de configurer des paiements automatiques, de demander de nouveaux transpondeurs ou des transpondeurs de remplacement, de désactiver des transpondeurs, de produire des relevés, etc. Le système est évolutif et il pourrait s'étendre à d'autres organismes de péage semblables à l'avenir.

Le service à la clientèle est accessible par courriel pour les trois ponts.

Des applications mobiles pour les plateformes iOS et Android permettent de gérer les comptes de péage. Certains emplacements offrent des solutions de paiement pour appareils mobiles ainsi que de nouvelles solutions de paiement par carte de crédit.

Le nouveau système de péage est en service depuis l'automne 2022.

